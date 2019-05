Ezt is megértük, a Jurák Katát káromkodva gyalázó Komjáthi Imre a baloldal új ikonja

Meg kell őrizni az identitást, meg kell védeni a biztonságot és tovább kell erősíteni a versenyképességet - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a ZalaZone zalaegerszegi járműipari tesztpálya első ütemének átadásán. Ha valakinek számít az ország biztonsága, jelen helyzetben csak a Fidesz-KDNP-re számíthat - jelentette ki Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára az M1-en. Új szakaszba lépett a héten a Fidesz európai parlamenti kampánya. A következő napokban több tízezer aktivistával, sok százezer embert keresnek fel személyesen vagy hívják telefonon – közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója. Hidvéghi Balázs hangsúlyozta: óriási a tét, Brüsszelben új vezetésre van szükség, amely megvédi Európát a bevándorlástól, a terrorizmustól és megóvja a keresztény kultúrát. Az öt évvel ezelőttinél is nagyobb győzelmet arathat a Fidesz–KDNP a vasárnapi európai parlamenti választáson – derül ki a Nézőpont Intézetnek a Magyar Nemzet számára készített közvélemény-kutatásából. Dobrev Klára, a DK EP-listavezetője egy mozgósító kampány részeként 36 óra alatt akarja felkeresni mind a 19 magyar megyét. Gyurcsányék nem a magyar embereket, hanem Brüsszelt képviselik – közölt a Fidesz. Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke önként lemondott mentelmi jogáról, miután a törökszentmiklósi rendőrkapitányság eljárást indított ellene gyülekezési joggal való visszaélés miatt. Rémhírterjesztés miatt több roma jogvédő szervezetet is feljelent a Mi Hazánk Mozgalom. Toroczkai László a Hír TV Magyarország élőben című műsorában közölte: nem igaz, hogy a törökszentmiklósi romatelepen bárki is razziázott volna az elmúlt napokban. Új félgyűrű kialakítását kezdeményezte a kormány a nemzetközi áruforgalom optimálisabb elvezetése érdekében az M1-es, az M0-s és az M5-ös autópálya főváros környéki szakaszainak tehermentesítésére. A jövőben a diploma megszerzését segítendő a nyelvtanuláshoz is igényelhető lesz a diákhitel - közölte Bartos Mónika, a magyar diákok külföldi nyelvi kurzusainak szervezéséért felelős miniszteri biztos. Lassul, de erőteljes marad a magyar gazdaság növekedése idén és jövőre az OECD legfrissebb előrejelzése szerint. Zalaegerszeg felkerült az európai autóipar térképére, a városról úgy beszélnek, mint a következő évtized egyik legfontosabb autóipari fejlesztési, kutatási helyszínéről - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Zalaegerszegi Televízióban. A magyar kormány 2014 óta hatványozottan kiáll a kárpátaljai magyarság mellett, szociálisan és politikailag támogatva a csoportot. Ez a jövőben is így lesz - jelentette ki Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztos. Sikeresen folytatódik a magyar közösség megerősítését célzó fejlesztések sorozata a Felvidéken - jelentette ki Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára a Kassához közeli Debrődön. A lengyel-magyar együttműködés intézményes bázisának további erősítését szorgalmazta Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke Krakkóban. Közép-Ázsiának jelentős szerepe van a szélsőséges ideológiák és a terroristák elleni fellépésben - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Asgabatban, Türkmenisztán fővárosában. Az osztrák kancellár bejelentette, hogy Herbert Kickl szabadságpárti belügyminiszter menesztését javasolja. Az Osztrák Szabadságpárt megszavazna egy bizalmatlansági indítványt a koalíciós partner Osztrák Néppártot vezető Sebastian Kurz kancellár ellen, de maga nem kezdeményez ilyet - jelentette az Oe24 hírportál. Engedély nélkül hajózott olasz vizekre a Sea Watch német segélyszervezet mentőhajója, fedélzetén 47 migránssal - az olasz rendőrség lefoglalta a vízi járművet. Matteo Salvini belügyminiszter megerősítette: Olaszországban nem köthet ki a mentőhajó, és nem hagyják, hogy az embercsempészek bűntársai diktáljanak - a Sea Watch legénységét bevándorlás elősegítése miatt feljelentették. Minden korábbinál nagyobb összeget, 23 milliárd eurót (7500 milliárd forint) fordítottak a német szövetségi kormány költségvetéséből 2018- ban a menekültüggyel összefüggő kiadásokra - írta a Bild c. német lap egy kormányzati kimutatásra hivatkozva. Elfogatóparancsot adott ki az ankarai főügyészség a török fegyveres erők 88 egykori és 41 aktív szolgálatos tagja ellen azzal a gyanúval, hogy az érintettek kapcsolatban állnak a 2016. július 15-ei puccskísérletért felelőssé tett gülenista hálózattal. Dániában 12 év börtönbüntetésre ítéltek egy szír férfit, aki terrortámadást akart végrehajtani Koppenhágában. Volodimir Zelenszkij új ukrán államfő elsődleges feladatának azt tekinti, hogy tűzszünetet érjen el a Donyec-medencében. Bejelentette lemondását Volodimir Hrojszman ukrán kormányfő, aki döntését a Volodimir Zelenszkij államfővel fennálló nézeteltérésével indokolta. A kárpátaljai magyarok gondjairól is beszélt a magyar köztársasági elnök az új ukrán államfővel Kijevben. Áder János azt javasolta Volodimir Zelenszkijnek, hogy minél hamarabb állítsanak fel egy közös bizottságot, amelyben az összes vitás kérdést nyugodt légkörben tudják megbeszélni és megoldani. Sajtóértesülés szerint a londoni miniszterelnöki hivatal stábfőnöke attól tart, hogy ha az Egyesült Királyság megállapodás nélkül lép ki az Európai Unióból, az Észak-Írország elszakadásához és így az Egyesült királyság felbomlásához vezethet. Izrael és a Gázai övezetet uraló Hamász radikális iszlamista szervezet megállapodásra jutott egy féléves tűzszünetről - jelentette az izraeli tizenkettes kereskedelmi tévécsatorna. Álhír, hogy az amerikai kormány tárgyalásokat készít elő Iránnal - közölte Donald Trump amerikai elnök. Új uniós nyomonkövetési rendszer lépett életbe, amely egyedi azonosítók segítségével ismeri fel a nem törvényes úton előállított, vagy az ellátási láncba jogszerűtlenül bekerült dohánytermékek unión belüli mozgását - közölte az Európai Bizottság. A parlamenti választások előrehozását ajánlotta ellenzékének Nicolás Maduro hivatalban lévő venezuelai elnök egy rendezvényen. Joko Widodo hivatalban lévő államfő nyerte meg az áprilisi elnökválasztást Indonéziában a szavazatok 55,5 százalékával. Ellenfele, Prabowo Subianto a választások elcsalásával vádolja a kormányt. Terrorcselekmény elkövetésével vádolta meg az új-zélandi rendőrség azt az ausztrál férfit, aki két hónappal ezelőtt ötven embert lőtt agyon félautomata fegyverekkel az Új-Zéland Déli-szigetén fekvő Christchurch két mecseténél. A ferencvárosi futballszurkolók 2017-es egymás közötti verekedése ügyében a bíróság első fokon elítélt tizennyolc személyt - egyikük végrehajtandó börtönbüntetést kapott. Egy ember meghalt, amikor két autó összeütközött a 82-es számú főúton Veszprémvarsány térségében. Hetvenéves korában elhunyt Niki Lauda háromszoros Forma-1-es világbajnok - jelentette az osztrák hírügynökség a családra hivatkozva. Az Érd női kézilabdacsapatában folytatja pályafutását a világbajnok Alexandra do Nascimento. A 37 éves balszélső érkezését közösségi oldalán jelentette be. A magyar lovasíjászok nyerték meg a csapatversenyt a pomázi világkupán. Kozsák György bronzérmet szerzett a szambó Európa-bajnokságon. David Fill vezetőedző irányításával vág neki a következő szezonnak a magyar felnőtt és ifjúsági alpesisí-válogatott. A magyar jégkorong-válogatott meghatározó játékosa, Galló Vilmos a finn élvonalbeli KooKoo csapatához szerződött.