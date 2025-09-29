Botrány a Tisza Párt körül: Bod Péter Ákos, Magyar Péter embere, döbbenetes kijelentést tett egy podcastban. Szerinte azok a magyarok, akik az alacsony adók miatt szavaznak a Fideszre, az alkoholistákhoz hasonló függőségben vannak! Sőt, a közgazdász kritizálta az anyák SZJA-mentességét is, feltéve a kérdést: És honnan lesz a kieső bevétel pótolva? I

A komcsik után most ők támadnak! - Hadházy felhergelt tömege egy ferences szerzetesre támadt + videó

Botrány a Ferenciek terén! A KDNP képviselője, Vejkey Imre szerint Hadházy Ákos által feltüzelt tüntetők támadtak rá Pál atyára, arra az idős ferences szerzetesre, aki már a kommunizmusban is bátran küzdött az igazságért. A politikus szerint ez nem csupán egy személy elleni erőszak, hanem egy teljes keresztény közösség elleni támadás. Az elfogadhatatlan liberál-marxista agresszió most elérte a templomok ajtaját!