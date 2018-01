Ezrek kaphattak állampolgárságot hamis papírokkal

5-6 ezer bűnöző kaphatott magyar állampolgárságot hamis ukrán papírokkal – derítette ki Célpont című műsorunk. Az igénylők átvilágítása hiába kötelező, ezt sok esetben nem teszik meg a hivatalos szervek. A visszaélésekről tud a nemzetbiztonsági bizottság elnöke és a miniszterelnök-helyettes is.

Miután a Fidesz-kormány 2011-ben elindította az egyszerűsített és gyorsított honosítási eljárást, a Célpont információi szerint itt, Nyírtelken alakult ki az egyik olyan központ, ahol nemcsak a külhoni magyaroknak intéztek magyar állampolgárságot, hanem bárkinek, aki fizetett érte.

Általában ezek olyan bűnözők voltak, akik robbantásokkal, gyilkosságokkal, pénzbehajtásokból, drogkereskedelemből, lányfuttatásból, magyarán stricik voltak, és olyan bűnözök, akiknek már annyi vaj volt a fülük mögött, hogy a saját közegükben sem tudták eltüntetni magukat máshogy.

A Célpont informátora szerint Ukrajnán keresztül 5-6 ezer posztszovjet bűnöző juthatott így magyar állampolgársághoz és ezzel együtt uniós papírokhoz.

Ukrán útlevelet, ha kimész Ukrajnában ma 15 ezer euróért olyan eredeti ukrán úti okmányt kapsz, amiben a te fényképed lesz benne és az a név, amit te megválasztasz. Ebben nagyon konstruktívak, csak pénz legyen hozzá.

A hamisítás, illetve a magyar papírok megszerzése a következőképpen zajlott: Az Ukrajnában vagy valamelyik posztszovjet köztársaságban ellehetetlenült bűnözők beszereztek egy új ukrán születési anyakönyvi kivonatot, sok esetben új, magyar hangzású névvel. Majd az ez alapján kiállított papírokkal jelentkezhettek is az állampolgárságért, amit meg is kaptak.

Páff… Hmm… Hát én ezt… Ebből is kimaradtam. Mondjuk most örülök neki – így reagál Nyírtelek mostani polgármestere, amikor a Célpont riportere rákérdezett a magyarrá tett bűnözőkre. De elődje, a szocialista Molnár László sem mond többet, pedig előtte tettek esküt a sokszor magyarul sem tudó nehézfiúk is.

Én polgármester voltam, énnekem ebben annyi dolgom volt, hogy felolvastam a hárommondatos esküt, letették, megköszöntöttem őket, kaptak egy cipót, és ennyi volt a honosításban a feladatom, tehát én ügyfelekkel így nem találkoztam – mondta Molnár.

A Célpontnak nyilatkozó szakember szerint viszont a polgármestereknek, köztük Molnárnak is, fontos szerepük volt a bürokrácia rögös útjainak egyengetésében.

A polgármester átvette a dokumentációt, a dokumentációval együtt átvett előleget. Ez darabszámra ment, attól függ, hány személy volt, hány ember kérte, és annak megfelelően kérte az előleget. A polgármester maga vitte le az anyakönyvvezetőhöz – mondta egy magánnyomozó.

Azonban nemcsak a polgármestereken múlt az, hogy köztörvényes bűnözők is magyar állampolgársághoz jutottak. Az egyszerűsített honosítási eljárásban részt vevőknek kötelező lett volna az átvilágításuk, azonban a hatóságoknak nemcsak, hogy kapacitásuk nem volt ennyi ember ellenőrzésére, hanem az Ukrajnából érkezett kérelmek esetében azért sem tették meg, mert a valóban magyar felmenőkkel rendelkezőket retorzió érhette volna.

Az egyik probléma, hogy Ukrajna nem ismeri el a kettős állampolgárságot, azért van egy ilyen probléma is, hogy a jóhiszeműen eljáró, egyébként ukrán állampolgár magyar felmenőkkel rendelkező igénylők esetében sem könnyű az ellenőrzés, hiszen az egy lebuktatáshoz is vezethet, aminek szankciója is lehet Ukrajnában – mondta Molnár Zsolt, a nemzetbiztonsági bizottság elnöke.

A problémáról nemcsak a testület, hanem a miniszterelnök-helyettes is tud. Semjén Zsolt azonban azt mondja, hogy az új állampolgárok számához képest elenyésző mennyiségű visszaélés történt.

Az egymilliós számhoz viszonyítva jelentéktelen számú visszaélés történt, persze egy is sok, de egymillióhoz képest jelentéktelen számú visszaélés történt – mondta Semjén Zsolt.

Hiába tud a visszaélésekről a nemzetbiztonsági bizottság és a miniszterelnök helyettese, a Célpont stábja ennek ellenére is beszélt olyan emberrel, aki még mindig magyar állampolgársággal üzletel.