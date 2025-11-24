Keresés

2025. 11. 24. Hétfő Emma napja
Belföld

Ezért nem támogatja Magyarország az új Erasmus-stratégiát

2025. november 24., hétfő 10:44 | MTI
ösztöndíjprogram Erasmus Hankó Balázs Magyarország nem támogatja

Magyarország addig nem támogatja az új Erasmus-stratégiát, ameddig a magyar egyetemisták és kutatók nem kapják meg jogos jussukat, az Erasmus és a Horizont programot - mondta Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter hétfőn az M1 Ma reggel című műsorában.

  • Ezért nem támogatja Magyarország az új Erasmus-stratégiát

Ismertette, egyeztettek a Magyar Rektori Konferencia vezetésével, és álláspontjuk egyezik a kormányéval.

Hankó Balázs jelezte, hogy az uniós országok oktatási miniszterei csütörtökön tárgyalnak az új Erasmus stratégiáról.

A miniszter kérdésre válaszolva

veszteségnek és jogtalannak nevezte, hogy az Európai bizottság 2022-ben kizárta a magyar egyetemistákat, oktatókat, kutatókat az Erasmus+ és a Horizont ösztöndíjprogramokból.

Mint mondta, azért jogtalan a döntés, mert a magyar kormány végrehajtotta az egyeztetett jogszabálymódosítást, bevezette az Európai Bizottság által kért szabályozókat.

Megfogalmazása szerint

a bizottság "mindenféle hazugságokat állított",

ezek egyike volt, hogy az egyetemi fenntartó testületekben többségben vannak a politikusok. Jelezte, annak idején 105 tagból 13 volt politikus, akik lemondtak két hónapon belül, de elmondta azt is, hogy Ausztriában az egyetemi tanácsok 50 százaléka kormányzati delegáltakból áll.

Megjegyezte, hogy a bizottságnak erre joga sem lett volna, mert az oktatás nem európai harmonizált hatáskör, hanem nemzeti hatáskör.

Hankó Balázs közölte, a magyar egyetemek szenátusi tagjai 87 százalékban támogatják a magyar rendszert, így

amit Brüsszel csinál, a magyar egyetemek döntéseivel megy szembe.

A miniszter tájékoztatása szerint az ügyben 2022 óta nem történt előrelépés, sőt, "Brüsszel most ott tart, hogy a magyar egyetemek rektoraira akar összeférhetetlenségi szabályokat bevezetni, vagy brüsszeli NGO-k lehetnek azok, akik által az egyetemek fenntartó testületeibe tagokat lehet választani". Hankó Balázs ezt vörös vonalnak, szuverenitási kérdésnek nevezte.

Kifogásolta, hogy a javaslat észak-afrikai, palesztin egyetemeket vonna be az Erasmusba, 350 ezer Európán kívüli egyetemista érkezne az európai egyetemekre.

Szó volt a műsorban arról is, hogy hat magyar egyetem az Európai Unió Bíróságához fordult. Hankó Balázs közölte, közel két év után tárgyalási szakaszba lépett a per, és az egyetemek elmondására hivatkozva azt mondta, a bírók meg voltak rökönyödve az Európai Bizottság hazugságain, azon, hogy mindenféle vizsgálat nélkül zárták ki a magyar iskolákat, meg sem kérdezték a rektorokat, diákokat, oktatókat.

A tárcavezető szerint az igazságnak győzedelmeskednie kell, de politikai kérdés, hogy az igazság kiderül-e az áprilisi választás előtt.

Hankó Balázs azt mondta,

"harcolunk, nagy csata lesz",

és az új stratégiának ki kell mondania, hogy minden európai uniós állampolgárnak Erasmus-jogosultsága van, így a magyar egyetemistáknak is.

Leszögezte, enélkül nem szavazzák meg a stratégiát, márpedig ahhoz egyhangú döntés szükséges.

A Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című hétfői műsorában Hankó Balázs azt mondta,

Brüsszel a magyar kormányt akarja zsarolni.

Közölte, nem hagyják cserben az egyetemistákat, elindították a Pannónia Ösztöndíjprogramot, amit jobbnak, sikeresebbnek nevezett az Erasmusnál; már 8115-en tanultak segítségével Európa és a világ vezető egyetemein.

A miniszter kiemelte, hogy egyetemi és kutatási megállapodást kötött Magyarország és az Egyesült Államok kormánya, a jövőben egyűttműködik a Fulbright és a Pannónia Ösztöndíjprogram.

 

