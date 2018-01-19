2018. január 19.,
péntek, Sára, Márió napja

Ezermilliárdos veszteséget hoz Paks II.

Hír TV

2018. január 19., péntek 12:12, frissítve: péntek 13:00

Az unióban csak piaci alapon, közpénzes rásegítés nélkül nem éri meg atomerőművet létesíteni – áll abban az elemzésben, amely az Európai Parlament zöldfrakciójában ülő Jávor Benedek kezdeményezésére készült el a tervezett paksi bővítés állami támogatását engedélyező bizottsági döntésről.

A dokumentum megállapítja, hogy az Orbán-kormánynak sikerült rávennie az Európai Bizottságot, hogy az orosz Roszatom érdekében térjen el az írott uniós jogtól.

A jelentés kiemeli azt is, hogy Paks II. teljes egészében állami támogatásból épül, amit az Orbán-kormány mindvégig tagadott, tőkeköltsége pedig magasabb a várható hozamnál, ami a tízéves építési és a hatvanéves üzemelési időtartam alatt ezermilliárd forintos nagyságrendű veszteséget jelent, ezt a veszteséget pedig állami támogatással kell kompenzálni.

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