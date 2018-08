Ezer rászoruló családnak igyekszik segíteni az Ökumenikus Segélyszervezet

2018. AUGUSZTUS 16., CSÜTÖRTÖK NEM VESZ RÉSZT A FIDESZ, A KDNP ÉS A KORMÁNY AZ ELLENZÉKI PÁRTOK ÁLTAL PÉNTEKRE ÖSSZEHÍVOTT PARLAMENTI ÜLÉSEN. A KÚRIÁHOZ FORDUL AZ ÁLLAM, HOGY VIZSGÁLJÁK FELÜL A POLITIKA-TÖRTÉNETI INTÉZET IRODÁI ÜGYÉBEN HOZOTT ÍTÉLETET. A FÕVÁROSI ÍTÉLÕTÁBLA NYÁRON MONDTA KI, HOGY AZ MSZP-KÖZELI KUTATÓINTÉZET JOGSZERÛEN TULAJDONOLJA IRODÁIT A VOLT NÉPRAJZI MÚZEUM ÉPÜLETÉBEN. RÖVID IDÕRE LEZÁRTA A KATASZTRÓFAVÉDELEM A LISZT FERENC REPTÉR 2B TERMINÁLJÁT SZERDA ÉJJEL. A FENNAKADÁST A TURKISH AIRLINES EGYIK GÉPÉN SZÁLLÍTOTT EGY IRÍDIUM IZOTÓPOT TARTALMAZÓ TARTÁLY FELMELEGEDÉSE OKOZTA. SZAKÉRTÕK SZERINT AZ IJEDSÉGET AZ OKOZTA, HOGY A KONTÉNER FELMELEGEDETT, EZ AZONBAN TERMÉSZETES NAGY MENNYISÉGÛ RADIOAKTÍV ANYAGNÁL. KATASZTRÓFAVÉDELEM: EGÉSZSÉGRE ÁRTALMAS ANYAG NEM KERÜLT A LEVEGÕBE. AZ IDEI TANÉVRE RENDELT TANKÖNYVEK 62 SZÁZALÉKÁT MÁR KISZÁLLÍTOTTÁK AZ ISKOLÁKBA KÖZÖLTE AZ EMMI. 4,6 MRD FT-BÓL ÚJÍTJÁK FEL A PÉCSI VASUTAS SPORT KÖR TÖBB LÉTESÍTMÉNYÉT A FOCIPÁLYA ÚJ TRIBÜNT KAP, FELÚJÍTJÁK A FUTÓPÁLYÁT ÉS EGYÉB ÉPÜLETEKET. NAGY ISTVÁN AGRÁRMINISZTER: ÖSSZESEN 4,84 MILLIÓ TONNÁT ARATTAK LE MAGYARORSZÁGON. NINCS ÉS NEM IS LESZ BELSÕ VIZSGÁLAT A JOBBIK PÉNZÜGYEI MIATT MONDTA STUMMER JÁNOS ALELNÖK. FORGALOMBA HELYEZTÉK AZ M4-ES GYORSFORGALMI ÚT ÚJ SZAKASZÁT CEGLÉDBERCEL ÉS CEGLÉD KÖZÖTT. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM: MAGYARORSZÁGON RENDSZERES A HIDAK VIZSGÁLATA. MEGVÉTÓZTA AZ EP-VÁLASZTÁSOK RENDSZERÉT MÓDOSÍTÓ TÖRVÉNYT A LENGYEL ÁLLAMFÕ. CSAKNEM KÉTSZÁZ PANASZOS TETT FELJELENTÉST A ROMÁN CSENDÕRSÉG ELLEN A PÉNTEKI ERÕSZAKOS TÖMEGOSZLATÁS MIATT. 42-RE NÕTT A GENOVAI TÖMEGSZERENCSÉTLENSÉG HALÁLOS ÁLDOZATAINAK SZÁMA. A GENOVAI FÕÜGYÉSZ SZERINT 10-20 EMBER LEHET MÉG ELTÛNT. AZ OLASZ KORMÁNY A HIDAT FENNTARTÓ MAGÁNTÁRSASÁGOT OKOLJA A TRAGÉDIÁÉRT. KATALÓNIÁBAN LEGKEVESEBB 23-RA NÕTT JÚLIUS 24-E ÓTA A HÕSÉG HALÁLOS ÁLDOZATAINAK SZÁMA - KÖZÖLTÉK A KATALÁN EGÉSZSÉGÜGYI HATÓSÁGOK. TELEFONON EGYEZTETETT EMMANUEL MACRON FRANCIA ÉS RECEP TAYYIB ERDOGAN TÖRÖK ELNÖK. ANKARAI KÖZLÉS SZERINT ERÕSÍTENÉK A KÉT ORSZÁG GAZDASÁGI KAPCSOLATAIT. TÖBB MINT 300 KATOLIKUS PAPOT ÉRINTÕ BOTRÁNY ROBBANT KI AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOKBELI PENNSYLVANIÁBAN. A KATARI EMÍR 15 MILLIÁRD DOLLÁROS BEFEKTETÉSRE TETT ÍGÉRETET TÖRÖKORSZÁGNAK, MIUTÁN TALÁLKOZOTT ERDOGAN TÖRÖK ÁLLAMFÕVEL. VISSZA KELL SZÁLLÍTANI NÉMETORSZÁGBA OSZAMA BIN LADEN ÁLLÍTÓLAGOS EGYKORI TESTÕRÉT. A BÖRTÖNBEN LÉVÕ NASZRIN SZOTUDEH IRÁNI ÜGYVÉDET ÉS EMBERI JOGI AKTIVISTÁT A MEGLÉVÕ VÁDAK MELLETT MÁR KÉMKEDÉSSEL IS GYANÚSÍTJÁK. HÁROM NAPOT TÚLÉLT A HÕSÉGBEN EGY JAPÁN ERDÕBEN ELTÛNT KÉTÉVES FIÚ. MEGHALT ARETHA FRANKLIN, A SOUL KIRÁLYNÕJE 76 ÉVESEN, HOSSZAN TARTÓ BETEGSÉG UTÁN HUNYT EL. KIGYULLADT EGY KAMION PÓTKOCSIJA AZ M5-ÖS AUTÓPÁLYA 91-ES KM-ÉNÉL, A SZEGED FELÉ VEZETÕ OLDALON, A TÛZ ÁTTERJEDT AZ ERDÕS RÉSZRE IS. MEGTALÁLTÁK A KORA DÉLUTÁN VÁCNÁL A DUNÁBAN ELTÛNT SZEMÉLY HOLTTESTÉT. NÉGY AUTÓ ÜTKÖZÖTT AZ M0-ÁS AUTÓÚT M5-ÖS AUTÓPÁLYA FELÉ VEZETÕ SZAKASZÁN A 45-ÖS KM-NÉL, TORLÓDÁSRA KELL SZÁMÍTANI. AZ AUGUSZTUS 20-I RENDEZVÉNYEK MIATT BUDAPEST TÖBB KERÜLETÉBEN FORGALOMKORLÁTOZÁSOKRA KELL KÉSZÜLNI A HOSSZÚ HÉTVÉGÉN. A VONATOK AUGUSZTUS 19-ÉN AZ ÜNNEPNAPI, 20-ÁN A VASÁRNAPI, 21-ÉN MÁR A SZOKÁSOS MENETREND SZERINT KÖZLEKEDNEK. A MÁV MINDENKIT ARRA KÉR, HOGY ELÕVÉTELBEN VEGYE MEG JEGYÉT. EMELI BRUTTÓ 3 FORINTTAL A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT PÉNTEKEN A MOL, A 95-ÖS BENZIN ÁRA NEM VÁLTOZIK. VÍZTAKARÉKOSSÁGRA KÉRI FOGYASZTÓIT AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI IVÓVÍZ-SZOLGÁLTATÓ.