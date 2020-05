Ezer maszkot kapott a Semmelweis Egyetem

Jövő kedden nyújtja be a kormány a rendkívüli jogrend megszüntetéséről szóló javaslatot - jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A rendszerváltoztatás óta eltelt harminc év alapján kijelenthető, hogy a 2011-2012-től mostanáig, a koronavírus-válságig tartó időszak minden objektív mutató szerint az ország legsikeresebb szűk évtizede volt - hangsúlyozta Gulyás Gergely. Európai szinten az egyik legsikeresebbnek nevezte a koronavírus-járvány elleni magyarországi védekezést a Miniszterelnökséget vezető miniszter. A gazdasági intézkedésekkel 221 ezer munkahelyet sikerült megvédeni - emelte ki Gulyás Gergely. Magyarország megakadályozta a koronavírus elszabadulását, így mostantól a munkahelyvédelem, a válságkezelés az új feladata - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Több vizsgálat igazolta, hogy a korlátozó intézkedések hatásosak és tömeges koronavírus-fertőzés nem lépett fel Magyarországon - mondta Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora. 3678-ra nőtt hazánkban a beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 3 idős krónikus beteg, ezzel 476 főre emelkedett az elhunytak száma, 1587-en már gyógyultan távoztak a kórházból. Az aktív fertőzöttek száma 1615 főre csökkent. Az aktív fertőzöttek 44%-a , az elhunytak 61%-a, a gyógyultak 48%-a budapesti. Az aktív fertőzöttek harmada, 483 fő igényel kórházi kezelést, közülük 23-en vannak lélegeztetőgépen. Saját kérésére, közös megegyezéssel, május 31-i hatállyal távozik posztjáról Skultéti József, a Pesti úti idősek otthonának vezetője - közölte Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettes. Lemondásra szólította fel Varga-Damm Andreát a Jobbik elnöksége. Az indoklás szerint bizalmi válság alakult ki vele szemben azután, hogy javaslatára a képviselőcsoport megszavazta az állami megfigyelőrendszerről szóló salátatörvényt. A pártvezetés felszólítása ellenére nem adja vissza országgyűlési képviselői mandátumát a jobbikos Varga-Damm Andrea - ezt az ellenzéki politikus a közösségi oldalán jelentette be. Nem mond le parlamenti alelnöki tisztségéről Sneider Tamás; a Jobbik politikusa ezt közösségi oldalán jelentette be. Közölte: munkáját minőségi kritikával nem illették. A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház „a fennálló veszélyhelyzetben tett valótlan tényállításokra tekintettel” feljelentést tesz a Bencsik János független országgyűlési képviselő által közzétett videó ügyében. A Költségvetési Tanács megítélése szerint a magyar gazdaság erős fundamentumai és a már bejelentett gazdaságpolitikai intézkedések biztosíthatják, hogy Magyarország gazdasági felzárkózása folytatódjon. Magyarországon a koronavírus-járvány hatására az európai uniós átlagnál kisebb mértékben esett vissza a járműipar teljesítménye márciusban - mondta György László, az ITM gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára. A Magyar Falu Program idei pályázati forrásaiból újabb jelentős beruházások segíthetik a vidék népességmegtartó erejének növelését - jelentette ki Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Lehetőség nyílik arra, hogy Balatonakali, Balatonudvari, Csopak és Balatonkenese közforgalmú kikötőit ne adják el, hanem azok az önkormányzatok ingyenes használatába kerüljenek - írta Kontrát Károly (Fidesz-KDNP) országgyűlési képviselő Facebook-oldalán. A magyarok békeidőben, veszélyhelyzetben, katasztrófák és világjárványok idején is számíthatnak a katonákra, akik életük árán is megvédik őket - hangsúlyozta Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Csütörtök reggel 6 órától valamennyi, a veszélyhelyzetet megelőzően működtetett átkelő megnyílt a román-magyar határon - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa. Az, hogy a magyar kormány jó ütemben hozott intézkedéseket, a magyar emberek pedig együttműködtek és végrehajtották azokat, lehetővé teszi az enyhítéseket - jelentette be a tájékoztatásért felelős államtitkár Magyarország élőben című műsorunkban. Menczer Tamás elmondta: szigorú ellenőrzés mellett fokozatosan enyhítenek a határzáron. Például, aki Ausztriából érkezik Magyarországra és rendelkezik négy napnál nem régebbi teszttel, nem kell karanténba vonulnia. Egy kiskapu zárul be a tranzitzónák felszámolásával - mondta a nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár Magyarország élőben című műsorunkban. Kovács Zoltán hangsúlyozta: a kormány továbbra is vitatja az Európai Bíróság döntését, mely szerint négy hét után be kellett volna engedni az ország területére azokat a menekülteket, akik a tranzitzónákban tartózkodnak. Péntektől beléphetnek az Osztrák Köztársaság területéről Magyarországra azok az osztrák állampolgárok, akik négy napnál nem régebbi okirattal igazolni tudják, hogy szervezetükben aktuálisan nincs jelen a Sars-CoV-2 koronavírus. Ukrajnában ismét felszökött a koronavírus-fertőzöttek napi száma, csaknem kétszer annyi új beteget regisztráltak, mint ahány gyógyultat. Csehországban tesztelni fogják a munkásszállók lakóit, hogy megelőzzék a koronavírus esetleges újbóli elterjedését - jelentette be Roman Prymula, az egészségügyi miniszter helyettese. Horvátország még nem hirdeti ki hivatalosan a koronavírus-járvány végét, ez egy új fertőző betegség, és számos kihívással kell még szembenézni - mondta Vili Beros egészségügy-miniszter. 156-tal emelkedett a halottak száma egy nap alatt Olaszországban, amely így elérte a 32 486-ot. A kórházban kezeltek száma tízezer alá csökkent, az újonnan diagnosztizáltak majdnem felét Lombardia tartományban szűrték. Olaszországi vakációzásra szólította fel az olaszokat Giuseppe Conte kormányfő a járványkorlátozások enyhítése után eltelt első négy napot értékelő beszédében a római parlamentben. Spanyolországban a járvány kezdete óta először csökkent ötven alá a napi halálozás. Franciaországban az elmúlt 24 órában 83-an vesztették életüket a koronavírus-járvány miatt az előző napi 110 után, s így 28 215-re emelkedett az áldozatok száma, a betegek számának csökkenése pedig folytatódott. Lélegeztetőgépeket szállító amerikai katonai repülőgép érkezett egy németországi bázisról Moszkva vnukovói repterére. Tízezer egészségügyi dolgozót fertőzhetett meg Iránban a koronavírus - adta hírül a félhivatalos ILNA hírügynökség. Húsz perc alatt eredményt mutató, laboratóriumi vizsgálatot nem igénylő koronavírusteszt próbája kezdődött Nagy-Britanniában. Ismét a Liga pártot vezető Matteo Salvini mentelmi jogának megvonását tartalmazó előterjesztésről dönt a római felsőház mentelmi bizottsága az Open Arms spanyol civilhajóval tavaly nyáron érkezett migránscsoport kikötésének megakadályozása miatt. Komoly tűz ütött ki a hollandiai Dodewaard melletti leszerelt atomerőműben. A mentőszolgálat szóvivője szerint radioaktív sugárzás kibocsátásnak kockázata nem áll fenn, a lángokat sikerült megfékezni. Kilenc, magát szírnek valló migránst és egy feltételezett ukrán embercsempészt fogtak el a rendőrök Baranya megyében a horvát határ közelében. Két embert megöltek Budapesten, a Deák téren egy verekedésben - közölte a BRFK. Szájmaszkot és napszemüveget viselő férfi próbált meg kirabolni egy szegedi postát. Egy fegyvernek látszó tárggyal pénzt követelt, majd miután nem kapott, távozott - senki sem sérült meg, a rendőrök keresik az elkövetőt. Kutya támadt egy nőre és két gyerekre Csepelen, a rendőrök lövésekkel fékezték meg az állatot. A pitbull elszaladt és jelenleg is keresik. A kutyatámadásban egy 12 éves kislány súlyos sérüléseket szenvedett. A következő szezonban kölcsönjátékosként az izlandi Valur Reykjavík együttesét erősíti Nagy Martin, a MOL-Pick Szeged kézilabdacsapatának kapusa. Bernd Storck lett a szlovák élvonalban szereplő DAC 1904 labdarúgócsapatának vezetőedzője.