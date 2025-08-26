Ezen röhög az egész internet: íme Magyar Péter öt legkínosabb nyári bakija + videó

Megosztás itt:

1. Csupán egy zápor?

Július elején elképesztő vihar söpört végig az országon, a balatoni vonatközlekedés a kidőlt fák és villanyoszlopok miatt napokra leállt, a fővárosban pedig a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret is le kell zárni átmenetileg a hatalmas mennyiségű eső miatt - emlékeztet a Magyar Nemzet. Magyar Péter épp a reptéren tartózkodott, bosszankodott is, amiért várnia kellett, ugyanis szerinte a hazánkra lesújtó brutális vihar csupán egy kis zápor volt, és szerinte a kormány a felelős azért, hogy a szélsőséges időjárás miatt megbénult a légi közlekedés is. - írta a BORSONLINE.

Külön érdekesség, hogy pár hónappal korábban a Tisza Párt elnöke maga tett közzé egy videót, amelyben azt mondta: „Meteorológus akartam lenni. Csak hülye voltam a matematikához meg a fizikához, ez volt az egy probléma.

2. Napraforgónak nézte a gyomnövényt

A Tisza Párt elnöke, az Európai Parlament Mezőgazdasági Bizottságának tagja országjárásának egyik állomásán egy helyi gazdával kiment a földekre, ahol egy gyomnövényt napraforgónak nézett. Miután az egész ország rajta röhögött, ő bizonygatni kezdte, hogy igenis nagyon hasonlított annak a gaznak a levele a napraforgóéhoz.

3. Tánc a Tiszán

Miközben az Európai Bizottság éppen arról értekezett, hogy az európai emberek pénzének 20-25 százalékát odaadnák Ukrajnának, a magyarok pénzével együtt, Magyar Péter a Tiszán evezgetett és ripacskodott, egy csónakban táncolt a kamerának.

4. Melyik Hunyadi védte a várat?

Nyilvános megszólalásában került kínos helyzetbe Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke szerint ugyanis Nándorfehérvárt Hunyadi Mátyás védte. A kínos bakira Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője hívta fel a figyelmet Facebook-oldalán.

„Meg tudták védeni 50 ezer muszlim ellen a várat, vagy éppen Nándorfehérváron Hunyadi Mátyás és Kapisztrán Szent János és Szilágyi Mihály” - közölte magyar Péter. Deák Dániel erre aztán így reagált: "Péter, nem Hunyadi Mátyás, hanem Hunyadi János védte Nándorfehérvárat! Ha már ilyen alapvető történelmi kérdésekkel sem vagy tisztában, legalább a sorozatot nézd meg róla, ajánlom, jó volt a Hunyadi."

5. Orseolo Pétertől Gyurcsányig - önfeladás, idegen érdekek kiszolgálása

Mindezek után nem is meglepő, hogy Magyar Péter magára vette az augusztus 20-i tűzijáték narrációjában elhangzott Orseolo Péter magyar királyról szóló történetet. Ismert, Szent István utódja háttérbe szorította a magyarokat, ezért elűzték, majd a német császár segítségével tért vissza. III. Henrik maga ültette vissza az ország trónjára. A beavatkozásnak már akkor is megkérték az árát. Péter király felajánlotta a császárnak az országot, átadta neki a koronázási ékszereket, és bevezette a német jogot Magyarországon. Ha lettek volna akkor liberális portálok, talán azt írták volna, végre helyreállt a jogállamiság – fogalmazott Dömötör Csaba, aki úgy kommentálta Magyar Péter sértődését: „Lelke rajta, biztos okkal teszi, végül is az önfeladásról és az idegen érdekek kiszolgálásáról szól” - írja összeállításában a Ripost.

