Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 26. Kedd Izsó napja
Jelenleg a TV-ben:

Paláver

Következik:

Híradó 17:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Ezen röhög az egész internet: íme Magyar Péter öt legkínosabb nyári bakija + videó

2025. augusztus 26., kedd 16:00 | Hír TV

Nem az a legnagyobb baj, ha Magyar Péter a budai villájából nem tudja megkülönböztetni a napraforgót a gyomnövénytől, de akkor nem kellene mezőgazdasági szakértőként nyilatkoznia, ráadásul az Európai Parlament mezőgazdasági bizottsága tagjaként. Kínos történelmi baki, táncikálás a Tiszán, és elbaltázott viharjelentés is szerepel a gyűjteményükben.

  • Ezen röhög az egész internet: íme Magyar Péter öt legkínosabb nyári bakija + videó

1. Csupán egy zápor?

Július elején elképesztő vihar söpört végig az országon, a balatoni vonatközlekedés a kidőlt fák és villanyoszlopok miatt napokra leállt, a fővárosban pedig a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret is le kell zárni átmenetileg a hatalmas mennyiségű eső miatt - emlékeztet a Magyar Nemzet. Magyar Péter épp a reptéren tartózkodott, bosszankodott is, amiért várnia kellett, ugyanis szerinte a hazánkra lesújtó brutális vihar csupán egy kis zápor volt, és szerinte a kormány a felelős azért, hogy a szélsőséges időjárás miatt megbénult a légi közlekedés is. - írta a BORSONLINE.

Külön érdekesség, hogy pár hónappal korábban a Tisza Párt elnöke maga tett közzé egy videót, amelyben azt mondta: „Meteorológus akartam lenni. Csak hülye voltam a matematikához meg a fizikához, ez volt az egy probléma.

2.  Napraforgónak nézte a gyomnövényt

A Tisza Párt elnöke, az Európai Parlament Mezőgazdasági Bizottságának tagja országjárásának egyik állomásán egy helyi gazdával kiment a földekre, ahol egy gyomnövényt napraforgónak nézett. Miután az egész ország rajta röhögött, ő bizonygatni kezdte, hogy igenis nagyon hasonlított annak a gaznak a levele a napraforgóéhoz.

3. Tánc a Tiszán

Miközben az Európai Bizottság éppen arról értekezett, hogy az európai emberek pénzének 20-25 százalékát odaadnák Ukrajnának, a magyarok pénzével együtt, Magyar Péter a Tiszán evezgetett és ripacskodott, egy csónakban táncolt a kamerának.

4. Melyik Hunyadi védte a várat?

Nyilvános megszólalásában került kínos helyzetbe Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke szerint ugyanis Nándorfehérvárt Hunyadi Mátyás védte. A kínos bakira Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője hívta fel a figyelmet Facebook-oldalán.

 „Meg tudták védeni 50 ezer muszlim ellen a várat, vagy éppen Nándorfehérváron Hunyadi Mátyás és Kapisztrán Szent János és Szilágyi Mihály” - közölte magyar Péter. Deák Dániel erre aztán így reagált: "Péter, nem Hunyadi Mátyás, hanem Hunyadi János védte Nándorfehérvárat! Ha már ilyen alapvető történelmi kérdésekkel sem vagy tisztában, legalább a sorozatot nézd meg róla, ajánlom, jó volt a Hunyadi."

5. Orseolo Pétertől Gyurcsányig - önfeladás, idegen érdekek kiszolgálása

Mindezek után nem is meglepő, hogy Magyar Péter magára vette az augusztus 20-i tűzijáték narrációjában elhangzott Orseolo Péter magyar királyról szóló történetet. Ismert, Szent István utódja háttérbe szorította a magyarokat, ezért elűzték, majd a német császár segítségével tért vissza. III. Henrik maga ültette vissza az ország trónjára. A beavatkozásnak már akkor is megkérték az árát. Péter király felajánlotta a császárnak az országot, átadta neki a koronázási ékszereket, és bevezette a német jogot Magyarországon. Ha lettek volna akkor liberális portálok, talán azt írták volna, végre helyreállt a jogállamiság – fogalmazott Dömötör Csaba, aki úgy kommentálta Magyar Péter sértődését: „Lelke rajta, biztos okkal teszi, végül is az önfeladásról és az idegen érdekek kiszolgálásáról szól” - írja összeállításában a Ripost.

Dal Magyar Péter vidéki útjáról

KAPCSOLD BE A HANGOT! 🎵 Végre dal született Magyar Péter legendás vidéki kiruccanásáról!

Posted by Nemzeti Ellenállás Mozgalom on Thursday, August 7, 2025

Forrás: Borsonline

Fotó: Origo

 

További híreink

Vallottak a bankok: ekkora jövedelemnél adnak személyi kölcsönt

Megérkezett Brüsszel válasza: Nem érdekli őket az ukrán támadás a Barátság vezeték ellen

Orbán Viktor édesapja Hatvanpusztáról: Nem gondoltam, hogy a fiamat támadják emiatt

Robbant a politikai bomba: Von der Leyen erre a posztra távozhat Brüsszelből

5 gyönyörű magyar falu, ahová ősszel el kell menned, mert imádni fogod

Felszívódott… A Fradi sérült játékosa egyszerre két helyen bukkanhat fel

A dupla családi pótlék csak a kezdet, ezekről a helyekről kaphattok még pénzt az iskolakezdésre

Kevesen tudják: ettől lesz igazán édes és bőséges a fügetermés

Újabb felkavaró részlet derült ki nagydorogi csecsemőgyilkosság ügyében

További híreink

Újabb felkavaró részlet derült ki nagydorogi csecsemőgyilkosság ügyében

A Magyar Nemzet szerint Varga Judit megjelenése óta Magyar Péter egyre többet hibázik + videó

Hamis húszezres bukkant fel Magyarország több területén

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
A dupla családi pótlék csak a kezdet, ezekről a helyekről kaphattok még pénzt az iskolakezdésre
2
Döbbenetes vétó Lengyelországból: az új elnök kőkeményen odacsap az ukrán menekültek támogatásának
3
Hamis húszezres bukkant fel Magyarország több területén
4
Az egyik olvasónk különös dologra hívta fel a figyelmet
5
Index: brutális szja-emelésre készülhet a Tisza Párt
6
Vezércikk - Árad a Demokratikus Koalíció is + videó
7
Újabb felkavaró részlet derült ki nagydorogi csecsemőgyilkosság ügyében
8
Ripost - Magyar Péter barátnője halmozza a luxusnyaralásokat + videó
9
Elképesztő kincstalálat Lengyelországban: Magyar középkori arany és ezüst özön egy elrejtett edényben
10
Ha megvalósul Magyar Péterék terve, az olyan lesz, mint a Bajnai-korszkban: fájni fog + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!