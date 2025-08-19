Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 19. Kedd Huba napja
Jelenleg a TV-ben:

Napindító

Következik:

Radar 09:25

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Ezekről kommentelnek a tiszások: fideszesek megölése, megkínzása, politikusok megölése

2025. augusztus 19., kedd 07:33 | Magyar Nemzet
ellenzék közösségi média Magyar Péter Tisza Párt

Az újabb nyilvánosságra került képeken politikusok megölésével viccelődnek, illetve a kormánypárti szavazók mentális egészségéből űztek gúnyt a Tisza Párt támogatói.

  • Ezekről kommentelnek a tiszások: fideszesek megölése, megkínzása, politikusok megölése

A teljes cikk a Magyar Nemzet honlapján érhető el.

A fideszesek megölése, megkínzása, politikusok megölése, holokauszttal való viccelődés. Mindennapossá válnak az erőszakos tartalmak a Tisza Párt csoportjaiban. Miközben Magyar Péter saját bevallása szerint szeretetországot épít, addig több támogatója is vért kíván.

A Tisza Párt elkötelezett támogatói viccesnek ható képekkel igyekeznek emberi mivoltukban megalázni a kormánypárti szavazókat, illetve politikusok megölésére buzdítanak. A tartalmak több nap után is megtalálhatók a Tisza Pártot támogató, több mint 16 ezer főt számláló csoportban. Vagyis jól láthatóan a csoport moderátorait sem zavarja túlságosan, hogy gyűlölet-bűncselekmények elkövetéséhez asszisztálnak. 

A reakciókból emellett az is kiderült, hogy a tiszások nem elítélik, hanem mulatságosnak tartják a gyűlölet-bűncselekmények elkövetését, senki sem emelt szót a posztokban található durva tartalom ellen. A Tisza Párt Szimpatizánsok és rendszerváltók csatlakozzatok elnevezésű csoportban szintén fellelhető egy kép, amelyen a holokauszttal viccelődik Magyar Péter egyik elkötelezett támogatója, hasonlóan a tegnap nyilvánosságra került képekhez. 

Amint arról korábban beszámoltunk, egy több mint húszezer tagot számláló közösségben a zsidók módszeres lemészárlása és a HÉV-en tapasztalható meleg közé tett egyenlőségjelet egy Magyar Péter-szimpatizáns. Eskü megértem a zsidókat! Több mint 50 fok egy vagonban! WC, váróterem az egész vonalon nincs. A peronőrök meg csak dísznek vannak – írta a Tisza Párt és Magyar Péter szimpatizánsai nevű Facebook-csoportba egy, a pártot elkötelezetten támogató férfi. A sajátos helyesírással megírt bejegyzésben bagatellizálta a buszok kigyulladását is.

Fotó: Shutterstock

További híreink

Stroke-ot kapott Rózsa György, életmentő műtétre volt szüksége

Elég volt a rémhírterjesztésből a székesfehérvári kórház orvosigazgatója szerint + videó

A Házasság első látásra sztárja kitálalt Balogh Tamásnéról: „Majdnem a kezemet is megütötte...”

Török futball magyar slágerre: Isztambul, hogyha este a sok fény kigyúl...

Katalin és Vilmos új kezdetet jelentő költözése miatt két családot kilakoltattak a leendő otthonuk környékéről

Döbbenetes KO! A nehézsúly új csillaga az első menetben kivégezte a volt világbajnokot

Az orosz elnök útban Amerika felé váratlan dolgot tett

Keddi sportműsor: Ferencváros–Qarabag a BL-főtábláért

Donald Trump a találkozó után telefonon egyeztet Vlagyimir Putyinnal + videó

További híreink

Donald Trump a találkozó után telefonon egyeztet Vlagyimir Putyinnal + videó

Donald Trump: Együtt fogunk működni Ukrajnával és Oroszországgal is + videó

Donald Trump: A háború véget fog érni

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Elég volt a rémhírterjesztésből a székesfehérvári kórház orvosigazgatója szerint + videó
2
Megszólalt Moszkva a Barátság kőolajvezeték elleni támadás kapcsán
3
Úgy tűnik, az európai vezetőknek a kispad jutott Washingtonban + videó
4
A német főváros most éri el erkölcsi mélységét
5
Donald Trump: A háború véget fog érni
6
Donald Trump: az Egyesült Államok megpróbálhat tárgyalni tűzszüneti megállapodás nélkül is
7
Donald Trump: Együtt fogunk működni Ukrajnával és Oroszországgal is + videó
8
Trump felszólította Zelenszkijt, hogy tárgyalások útján oldja meg a 3 és fél éve tartó konfliktust
9
Játszótéren dobtak fejbe kamaszok egy nőt
10
Vezércikk – Trump és Putyin egyértelművé tette, mi kell a háború befejezéséhez + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!