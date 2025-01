Ezeknél a közép- és felsőfokú oktatásban való támogatásoknál és költségeknél kell változásra számítani

Megosztás itt:

Többféle változásra számíthatnak az oktatási támogatásokat és eljárási díjakat érintően a középiskolás diákok és a felsőoktatásban tanuló hallgatók az idei évtől – hívta fel a figyelmet az Eduline oktatási portál. Mutatjuk, melyek a támogatások és költségek, ahol változásra számíthatunk.

Bár a pontszámítási szabályok változása miatt az egyetemei felvételihez már nem kötelező a nyelvvizsga, a pluszpontok terén igen is hasznos lehet továbbra is. A nyelvvizsgák díjai egyelőre nem változtak, így az Eduline szerint jelenleg átlagosan 50-55 ezer forintot kell fizetni egy B2-es komplex nyelvvizsgáért, de találtak olyan helyet is, ami viszonylag „olcsóbb”, és 40 ezer forintot kérnek el egy vizsgalehetőségért.

Egyik legfontosabb pozitív változás, hogy ismét megemelték az első nyelvvizsga után visszaigényelhető nyelvvizsga-támogatás maximális összegét. A Magyar Államkincstár honlapján közzétett friss adatok szerint a tavalyi 66 700 forintról az idei évtől 72 700 forintra nőtt a maximálisan visszaigényelhető összeg.

A támogatásra azok jogosultak, akik 2018. január 1-jét követően elsőként szereznek államilag elismert

általános nyelvi vagy szaknyelvi komplex B2 típusú, azaz középfokú vagy komplex C1 típusú, vagyis felsőfokú nyelvvizsgát,

komplex nyelvvizsgával egyenértékűvé egyesíthető középfokú vagy felsőfokú írásbeli és szóbeli részvizsgát,

emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsgát, vagy

komplex nyelvvizsgának megfelelő, honosított nyelvvizsgát,

emellett még nem töltötték be a 35. életévüket, vagy

ha már betöltötték, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesülnek.

Ők a Magyar Államkincstártól igényelhetik vissza az összeget a nyelvvizsga-bizonyítvány kiállításának napjától számított egy éven belül.

Az idei évtől változik a diplomás GYED összege is, amely az alapképzésben tanulók esetén a minimálbér 70 százaléka, vagyis bruttó 203 560 forint. Mesterképzésen az összeg megállapításának alapját a garantált bérminimum képezi, ami 2025-ben bruttó 348 800 forint. Ennek 70 százaléka – azaz a diplomás gyed összege – bruttó 244 460 ezer forint. 2024-hez képest ezek az összegek kicsivel több, mint 16 ezer forinttal emelkedtek.

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI