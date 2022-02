Ezeknek nincs bocsánat

Megosztás itt:

Hát ez a 444 cikk sokat elárul rólunk. Illetve róluk, ugyanis tegyük nyilvánvalóvá mi is, amit ezek minden nap beleüvöltenek a fülünkbe és eltartóik fülébe: a mai Magyarországon nincsen társadalmi konszenzus semmiben. Vagyunk mi, és vannak azok ott, odaát. A két világ között nincs átjárás. És ne is legyen.

És akkor, következzék az a bizonyos újságcikk, azok világából:

„»Orbán nem békemisszióra, háborút előkészíteni ment« - posztolta ki Márki-Zay Péter az oldalára csütörtök délelőtt. A kép felső felén a miniszterelnök látható, ahogy Vlagyimir Putyinnal tárgyal a február 1-jén Moszkvában, alul pedig egy medvével díszített harckocsi dübörög.

A kora esti tüntetést hirdető videóban pedig Putyin kitartottjának nevezik Orbán Viktort, aki »elárulta saját nemzetét, nyugati szövetségeseinket, a NATO-t, az Európai Uniót és a kárpátaljai magyarokat«.

Márki-Zay egy másik posztban így összegezte az álláspontját a háborúról: »Ukrajna és a kárpátaljai magyarok mellett vagyunk. A NATO egységes álláspontját képviseljük. Csatlakozunk az Európai Unió szankcióihoz. Árulónak tartjuk Orbán Viktort, aki veszélybe sodorta Magyarország területi integritását és biztonságát.«

Csütörtök délután Orbán Viktor elítélte Oroszország katonai fellépését, ugyanakkor azzal vádolta az ellenzéket, hogy katonákat és katonai eszközöket telepítene Ukrajnába és veszélyeztetnék az ország energia-és gázellátását, valamint a rezsicsökkentést.”

Nézzük először ezt a Márki-Zayt!

Nevezett amúgy immáron teljesen nyilvánvalóan elmebeteg. Küldetéstudatos pszichopata, egyre elhatalmasodó Kolhaas-szindrómával. Amúgy rögzítsük: az egyesült ellenzék, a fasiszták és a kommunisták koalíciója, amelyet ezek külön-külön képviselnek, méghozzá „gerincesen”, ahogy ezt maga Márki-Zay beszámolójából tudjuk, szóval ennek az egyesült ellenzéknek összes vezetője meg alvezetője meg holdudvara és megmondóembere ugyanilyen.

Röviden a Kolhaas-szindrómáról – mindenki látni fogja, mennyire tökéletesen illik ezekre:

„A Kohlhaas-szindróma egy olyan pszichiátriai tünetegyüttes, mely kóros viselkedésformákban nyilvánul meg. Nevét Kohlhaas Mihály (eredeti címén Michael Kohlhaas) Heinrich von Kleist történelmi tárgyú kisregény főhőséről kapta. A kórkép az úgynevezett pszichogén és szituagén pszichózisok egy fajtája, a realitás-kontroll sajátos zavara (pszichózis), mely során megjelenhetnek pszichotikus jellegű kognitív, élmény, hangulat és magatartászavarok. Az egyén szintjén stuporózus és explozív reakciókban nyilvánulhat meg. A kóros viselkedészavar társadalmilag megindokolhatatlan.

A Kohlhaas-szindróma (más néven kóros érvényszerzésbe tébolyulás) sajátosságai közé tartozik a kitaszítottságélmény és a bosszúvágy. Az egyén megszállottan ragaszkodik saját igazához, mely vélt vagy valós okok miatt – akár teljesen hétköznapi szituációkban is – alakulhat ki.”

Nos, igen. Volt itt néhány teljesen hétköznapi szituáció. Lássuk röviden:

Február 1.: Orbán Viktor magyar miniszterelnök Moszkvába utazott, ahol találkozott Putyin orosz elnökkel. A két fél tárgyalása öt órán át tartott. Nézzük címszavakban, miről volt szó és milyen megállapodások születtek:

Orbán Viktor:

1.: „Egyebek mellett biztosítottá vált, hogy Magyarország a világpiaci ár töredékéért kap gázt Oroszországtól, miközben Európa más részein ellátási gondok lehetnek.”

2.: „A kormányfő hangsúlyozta: az Oroszország és Magyarország közötti hosszú távú gázszállítási szerződés értéke a jövőre nézve különösen nagy lesz, tehát nem csökkenteni kell a mennyiséget, hanem inkább növelni.”

3.: „A paksi atomerőmű építkezésének előkészítése a végső fázisba lépett, és amint az utolsó engedély is megvan, «a beruházás automatikusan átlép a következő, úgynevezett létesítési fázisba, és ezzel megtesszük a döntő lépést mi, magyarok, hogy önállók legyünk a villamosenergia-ellátás terén».”

Vlagyimir Putyin:

1.: „Oroszország sok éve megszakítás nélkül látja el Magyarországot energiaforrással, a magyar kőolajfogyasztás 55 százalékát és a gázfogyasztás 80 százalékát fedi le.”

2.: „Az orosz gázszállítás Magyarországra hosszú távú megállapodásnak köszönhetően történik, melyet tavaly hosszabbítottak meg 2036-ig.”

3.: „Oroszország nyitott a további együttműködésre.”

S mi mindent írtak meg még a lapok a két fél közös sajtótájékoztatója alapján? Ezeket:

1.: „Magyarország ötödéért vásárolja a gázt, mint a világpiaci ár.”

2.: „A magyar miniszterelnök köszönetét fejezte ki vendéglátójának a koronavírus elleni vakcinák szállítása miatt is, és hangoztatta, hogy az orosz oltóanyaggal 900 ezer magyart oltottak be.”

3.: „Orbán Viktor egyebek között leszögezte, hogy a paksi atomerőművel kapcsolatos együttműködés »ragyogóan halad«”.

4.: „Vlagyimir Putyin hangoztatta, hogy a kétoldalú külkereskedelmi áruforgalom a tavalyi első 11 hónapban 30 százalékkal nőtt.

5.: „Vlagyimir Putyin a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a MOL Oroszországban a kőolaj-kitermelésben, és egyéb beruházásban is segít.

6.: „Magyarország és Oroszország közös vállalatot hoz létre a balkáni irányú kereskedelemhez. Ezen kívül kiemelte, hogy kétmillió vakcinát szállítottak eddig Magyarországnak a koronavírus elleni küzdelemben.”

7.: „Az orosz elnök elmondta, hogy megvitatták a találkozón az Európai Unió és Oroszország viszonyát és az emberi jogok megsértését, valamint a kisebbségek alapvető jogairól is. Beszéltek az Egyesült Államok és a NATO válaszairól a biztonsági garanciákkal kapcsolatban is.”

8.: „A magyar miniszterelnök elmondta, hogy a tárgyaláson nagy szerepet kapott az orosz–ukrán konfliktus. Ezzel összefüggésben elmondta, hogy egyik európai vezető sem akar konfliktust. Kiemelte, hogy további tárgyalásokra van szükség, hogy »nehogy visszatérjen a hidegháború«. Orbán Viktor elmondta: üdvözli, hogy Oroszország és Nyugat között folyamatosak a tárgyalások.”

9.: (A magyar miniszterelnök) „kiemelte, két óriási kihívás volt 2021-ben, az egyik a koronavírus, a másik az energiaválság. Szeretnék, ha a Magyarországon hamarosan megépülő oltóanyaggyárban Szputnyik-vakcinát is gyártanának.

10.: „Orbán Viktor elmondta, hogy az orosz–ukrán helyzet komoly, a különbségek pedig jelentősek. Mint mondta, nagy a különbség a Nyugat és Oroszország álláspontját tekintve, de ezek a távolságok – úgy gondolja – nem áthidalhatatlanok.”

11.: „Ukrajnával kapcsolatban Orbán Viktor azt hangoztatta, hogy a látogatása »békemisszió« is, az Európai Unió részéről »készen állunk egy ésszerű megállapodásra«, az EU egyetlen vezetője sem akar háborút.” (Az Index beszámolója alapján)

Nagyjából ez történt Moszkvában február elsején. Majd következett még néhány hétköznapi dolog. Öt nappal Orbán Viktor után Macron francia elnök is Moszkvába utazott, ahol találkozott Putyin elnökkel. A két fél hat órán át tárgyalt egymással, és a következőket tudtuk meg a megbeszélésekről:

„A maratoni tárgyalások utáni sajtótájékoztatót Vlagyimir Putyin a két ország kapcsolatának méltatásával kezdte, és megemlékezett a harminc éve megkötött francia-orosz alapszerződésről. Innen átváltott a NATO-val, annak bővítésével, az orosz biztonsági aggályokkal kapcsolatos álláspont ismertetésére, amely nem tartalmazott eddig nem ismert elemeket. Cska beszéde végén ejtett szót az Emmanuel Macron által vázolt megoldási javaslatról, amit szűkszavúan »kivitelezhetőnek« nevezett, de részleteket nem mondott. Macron is éreztette, hogy a terv elsősorban az ukránok és az Egyesült Államok egyetértésén múlik. A felek abban is megállapodtak, hogy Macron telefonon újra beszél Putyinnal, miután kedden tárgyalt Zelenszkij ukrán elnökkel.” (Az Euronews beszámolója alapján)

Ezután sor került még egy hétköznapi eseményre:

Tizenhárom nappal Orbán Viktor után a német kancellár, Olaf Scholz utazott Moszkvába, ahol tárgyalt Putyin elnökkel.

A megbeszélésekről a következőket tudtuk meg:

„Vlagyimir Putyin és Olaf Scholz megbeszéléseik jelentős részét az európai biztonságnak és az Ukrajna körüli helyzetnek szentelik – ezt közölte az orosz elnök, amikor kedden Moszkvában fogadta a német kancellárt. Putyin emlékeztette vendégét, hogy a múlt héten Emmanuel Macronnal vitatta meg a Kremlben ugyanezeket a témákat. Kifejezte készségét, hogy érdeklődéssel meghallgassa Scholz álláspontját ebben a kérdésben. Scholz a problémák tárgyalásos rendezésének fontosságát hangsúlyozta. A két vezető most találkozott személyesen első ízben a német kancellár hivatalba lépése óta. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője korábban a tárgyalás témakörei között említette meg az Északi Áramlat-2 gázvezetéket és a kétoldalú viszony egyéb kérdéseit is.” (A 24.hu beszámolója alapján)

(Kis színes, az eljövendő történelemkönyvek kedvéért: Putyin egy irgalmatlanul hosszú asztalhoz ültette Orbán Viktort, a szintén Kolhaas-szindrómás, amúgy kiképzett ügynök és hazaáruló Sz. T. azonnal meg is találta ennek magyarázatát: „Hiába, Orbán még Putyinnál is csak az alattvalói szinten helyezkedik el.” Azután Macron és Scholz is ugyanannál az asztalnál ült. De Sz. T. ezeket már nem kommentálta, inkább befogta a pofáját.)

De vissza Márki-Zayhoz: Mindezek ismeretében tegyük fel a kérdést: vajon milyen alapon jelentette ki ez a nyomorult, hogy „Orbán nem békemisszióra, háborút előkészíteni ment”, valamint, hogy (Orbán) „elárulta saját nemzetét, nyugati szövetségeseinket, a NATO-t, az Európai Uniót és a kárpátaljai magyarokat”, továbbá, hogy „árulónak tartjuk Orbán Viktort, aki veszélybe sodorta Magyarország területi integritását és biztonságát.”

Van ennek bármi alapja? Értelmezhető mindebből bármi a valóság talaján és a tények ismeretében? Legalább annyit kimondhatunk, hogy „őrült beszéd, de van benne rendszer”? Nem, nem és nem. Ez mindössze a Kolhaas-szindróma következménye. És e szerint is kell viszonyulni hozzá. Persze, mielőtt bárki azt gondolná, hogy ez valamiféle felmentést jelent részemről, azt ki kell ábrándítanom. Az, hogy ezek súlyos pszichopaták, semmit nem von le abból, hogy megátalkodott, hazaáruló gazemberek, és éppen e szerint kell viszonyulni hozzájuk. És úgy is fogunk.

A 444 „beszámolójának” végén pedig van egy érdekes félmondat, ez: (Orbán) „azzal vádolta az ellenzéket, hogy katonákat és katonai eszközöket telepítene Ukrajnába és veszélyeztetnék az ország energia-és gázellátását, valamint a rezsicsökkentést.”

Vádolta?

Nézzük ismét a tényeket:

Fekete-Győr András, a Momentum korábbi, bukott elnöke a Magyar Hangnak nyilatkozva február 1-jén azt mondta: „A jelenlegi helyzetben egy felelős magyar kormánynak a háború megelőzésén kellene dolgoznia. Elrettentés politikára van szükség. Először is – szövetségeseinkhez hasonlóan – fegyvereket és humanitárius segítséget kell felajánlani az ukrán kormány számára, hogy ezzel is hozzájáruljunk a kárpátaljai magyar kisebbségek védelméhez.”

Márki-Zay: „(...) hogyha nem Putyin ügynökeként működne Magyarország, akkor természetes, hogy a NATO tagjaként, minden módon, amit a NATO eldönt azon belül a szövetség keretein belül, mindenféle segítséget megadhat Ukrajnának (...), hogyha a NATO úgy dönt, akkor akár katonait is.”

Vajon mi nem világos ebből a 444-nek?

Aztán itt van még ez: „Márki-Zay Péter követeli, hogy a kormány függessze fel a paksi atomerőmű bővítésének engedélyezési eljárását, valamint azonnal utasítsa ki az országból a Nemzetközi Beruházási Bankot.”

Kell még mondanom valamit, Ildikó? Igen, még valamit kell: ezek ugyanazok, akik az elmúlt években a kárpátaljai magyarokról csak úgy voltak képesek beszélni, mint a „magyarországi nyugdíjakkal és egészségügyi ellátással visszaélő csalók”, akik ráadásul „átjönnek ide és az Orbánra szavaznak”.

Most meg hirtelen elkezdtek aggódni a „kárpátaljai magyar testvérekért”.

Undorító, farizeus gazemberek. El lesztek takarítva.

Fotó: Havran Zoltán

Magyar Nemzet - Bayer Zsolt