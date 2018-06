Ezeket kérdezhetik a következő nemzeti konzultációban

Év vége előtt vélhetően nem fog elkészülni a kormány által beígért családpolitikai akcióterv. A HVG információi szerint ugyanis az ehhez kapcsolódó nemzeti konzultációt csak ősszel tervezik elindítani, hogy az a nyáron ne forduljon érdektelenségbe.

A lap úgy tudja, a kérdések között szerepelni fog, hogy a megkérdezettek egyetértenek-e azzal, hogy a jövőben nagyobb anyagi megbecsülés – akár egy teljes főállást kiváltó „fizetés” – járjon a három vagy több gyereket nevelő, emiatt munkát vállalni sok esetben nem tudó főállású anyáknak. Emellett az a kérdés is szerepelhet, hogy melyik fogalakoztatási formákat kellene még jobban elterjeszteni, hogy könnyebb legyen szülés után újra munkába állni. Emellett a „köldökzsinór program” is téma lehet, amely a határon túli magyarok gyermekvállalását akarja segíteni, és a meddőségről is lehet kérdés az íven.

Hiába jelentette ki a választás után Orbán Viktor, hogy a nőkkel akar megállapodni, a demográfiai konzultációt minden 18 év fölötti magyarnak el fogják küldeni, tehát férfiak is elmondhatják véleményüket a kérdésekben a HVG szerint.