Ezekért a fagyikért őrült meg mindenki 2025 nyarán Soltvadkerten

2025. szeptember 01., hétfő 18:00 | Baon.hu

A Szent Korona Cukrászda 2025 nyarának sztárja: sós karamell, fahéjas szilva és ropogós sajttorta! Ezrek zarándokoltak Soltvadkertre a legendás fagyikért. Te kóstoltad már őket?

  • Ezekért a fagyikért őrült meg mindenki 2025 nyarán Soltvadkerten

Soltvadkert 2025 nyarán is a fagyi szerelmeseinek paradicsoma volt! A Szent Korona Cukrászda elképesztő ízeivel és minőségi alapanyagaival tarolta le a nyarat. Az új slágerek – mint a fahéjas-szilvás, a sós-karamellás mascarpone étcsokival vagy a ropogós sajttorta gránátalmával – percek alatt meghódították a vendégeket.

„Közel 80 féle fagyiból válogathattak nálunk, mind különleges!” – árulta el Szervánszky Judit, a cukrászda tulajdonosa. A klasszikus csoki, vanília és eper továbbra is toplistás, de a limonchello frissessége és a mézes-epres mascarpone is hatalmas kedvenc lett. A mentes fagyik – cukor-, glutén- és tejmentes opciók – iránt is nőtt a kereslet, így mindenki megtalálta a tökéletes gombócot. A titok? Helyi tej, saját pörkölésű magvak és friss gyümölcsök, minden házon belül készül!

A cukrászda nemcsak ízeiről, hanem történeteiről is híres. Német turisták ajánlás alapján érkeztek, egy miskolci nyugdíjas pár pedig évente vonatozik ide a fagyiért. „Sokan 40-50 éve járnak hozzánk, a történeteik felbecsülhetetlenek” – mesélte Judit. A Facebookon olvasóink egyértelműen Soltvadkertet kiáltották ki „fagyifővárosnak”.

Te melyik ízt kóstolnád meg?

Forrás: BAON

Fotó: Canva

 

 A szakértők szerint a sisak hiánya, az alkohol és a szabálytalanságok okozzák a legtöbb tragédiát. A rendőrség és a mentők is arra figyelmeztetnek: a roller nem játék, és életet menthet, ha komolyan vesszük a közlekedési szabályokat.

Kapcsolódó tartalmak

