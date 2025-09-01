Ezekért a fagyikért őrült meg mindenki 2025 nyarán Soltvadkerten

Megosztás itt:

Soltvadkert 2025 nyarán is a fagyi szerelmeseinek paradicsoma volt! A Szent Korona Cukrászda elképesztő ízeivel és minőségi alapanyagaival tarolta le a nyarat. Az új slágerek – mint a fahéjas-szilvás, a sós-karamellás mascarpone étcsokival vagy a ropogós sajttorta gránátalmával – percek alatt meghódították a vendégeket.

„Közel 80 féle fagyiból válogathattak nálunk, mind különleges!” – árulta el Szervánszky Judit, a cukrászda tulajdonosa. A klasszikus csoki, vanília és eper továbbra is toplistás, de a limonchello frissessége és a mézes-epres mascarpone is hatalmas kedvenc lett. A mentes fagyik – cukor-, glutén- és tejmentes opciók – iránt is nőtt a kereslet, így mindenki megtalálta a tökéletes gombócot. A titok? Helyi tej, saját pörkölésű magvak és friss gyümölcsök, minden házon belül készül!

A cukrászda nemcsak ízeiről, hanem történeteiről is híres. Német turisták ajánlás alapján érkeztek, egy miskolci nyugdíjas pár pedig évente vonatozik ide a fagyiért. „Sokan 40-50 éve járnak hozzánk, a történeteik felbecsülhetetlenek” – mesélte Judit. A Facebookon olvasóink egyértelműen Soltvadkertet kiáltották ki „fagyifővárosnak”.

