„Ezeken az ajtókon egy nemzeti értékrendű pártnak kopogtatni sem lenne szabad”

2018. OKTÓBER 9., KEDD ORBÁN VIKTOR: KATONAI, GAZDASÁGI ÉS ENERGETIKAI ÜGYEKBEN IS EGYÜTTMÛKÖDIK MAGYARORSZÁG TÖRÖKORSZÁGGAL. TÖRÖK ELNÖK: EGYÜTTMÛKÖDÉST TERVEZ TÖRÖKORSZÁG ÉS MAGYARORSZÁG A LÉGI KÖZLEKEDÉSBEN IS, KÖZVETLEN JÁRAT INDULHAT BUDAPEST ÉS MUMBAI KÖZÖTT. VÖLNER PÁL: A TÉRSÉGBEN TÖRÖKORSZÁG MEGKERÜLHETETLEN SZEREPLÕ. A DK MOLINÓVAL TILTAKOZOTT A TÖRÖK ELNÖK BUDAPESTI LÁTOGATÁSA ELLEN. AZ ÖNMAGUKAT HAZAÁRULÁS MIATT FELJELENTÕ EP- KÉPVISELÕK BEADVÁNYÁT A KÖZPONTI NYOMOZÓ FÕÜGYÉSZSÉG ELUTASÍTOTTA. MSZP: JELENTÕS FORRÁSMEGVONÁSSAL SZÁMOLHAT MAGYARORSZÁG, MERT TÖBB FEJLESZTÉS ÜGYÉBEN IS VIZSGÁLÓDNAK AZ UNIÓS HATÓSÁGOK. JÓ ESÉLLYEL INDUL A SZOCIALISTÁK SZÍNEIBEN A FÕPOLGÁRMESTERI SZÉKÉRT HORVÁTH CSABA MONDTA AZ MSZP BUDAPESTI ELNÖKE. MILLIÁRDOS FEJLESZTÉSSEL ÉS KAPACITÁSBÕVÍTÉSSEL KÉSZÜL A KARÁCSONYI SZEZONRA A MAGYAR POSTA. UNIÓS AGRÁRBIZTOS: MAGYARORSZÁG KULCSPARTNER AZ AGRÁRPOLITIKAI TÁRGYALÁSOKBAN. 120 MIGRÁNS ÉRKEZETT MÁLTA PARTJAIHOZ, MIUTÁN EGY KISMÉRETÛ FELFÚJHATÓ CSÓNAKBÓL KIMENTETTÉK ÕKET A FÖLDKÖZI-TENGEREN. ELVESZÍTETTE PARLAMENTI TÖBBSÉGÉT AZ ÉSZT KORMÁNYKOALÍCIÓ, MERT A KONZERVATÍV PÁRT FRAKCIÓJÁBÓL KILÉPETT EGY KÉPVISELÕ. MAGYAR POLGÁRI PÁRT: A ROMÁNIAI NÉPSZAVAZÁS ÉRVÉNYTELENSÉGE NEM KÉRDÕJELEZHETI MEG A CSALÁD INTÉZMÉNYÉT ÉS ANNAK SZEREPÉT A TÁRSADALOMBAN. FELSZÁMOLTAK EGY EMBERCSEMPÉSZ BANDÁT BRÜSSZELBEN, AKIK SZUDÁNI ÉS ERITREAI MIGRÁNSOKNAK SEGÍTETTEK ELJUTNI ANGLIÁBA. VITÁK VÁRHATÓK BOSZNIA KORMÁNYZÁSÁBAN, A PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK EREDMÉNYE MIATT. A TÖRÖK HATÓSÁGOK HÁZKUTATÁST KÉRELMEZNEK SZAÚD-ARÁBIA ISZTAMBULI KONZULÁTUSÁN, AHOL EGY ELLENZÉKI ÚJSÁGÍRÓNAK NYOMA VESZETT. AZ OROSZ HÍRSZERZÉS KATONAI ORVOSAKÉNT AZONOSÍTOTTA BE A SZKRIPAL-ÜGY MÁSODIK GYANÚSÍTOTTJÁT AZ EGYIK BRIT OKNYOMOZÓ CSOPORT. ELBOCSÁTOTTAK EGY ÚJSÁGÍRÓT MINNESOTÁBAN, MERT DONALD TRUMP KAMPÁNYJELSZAVÁVAL ELLÁTOTT SAPKÁBAN TUDÓSÍTOTT - MTI. LEGKEVESEBB 11 PALESZTIN MEGSEBESÜLT A GÁZAI ÖVEZETET HATÁRÁNÁL KIALAKULT ÖSSZECSAPÁSOKBAN. LEGKEVESEBB 52 DZSIHADISTÁVAL VÉGEZTEK EGYIPTOMI KATONÁK A SÍNAI-FÉLSZIGETEN FOLYTATOTT TERRORELLENES MÛVELETBEN. BEJELENTETTE VÁLASZTÁSI GYÕZELMÉT A KAMERUNI ELLENZÉK JELÖLTJE ANÉLKÜL, HOGY A VOKSOLÁS EREDMÉNYÉT KIHIRDETTÉK VOLNA. MÁSODIK FORDULÓ IS LESZ A BRAZIL ELNÖKVÁLASZTÁSON, MERT EGYIK JELÖLT SEM SZEREZTE MEG AZ ABSZOLÚT TÖBBSÉGET. HELYI KATASZTRÓFAVÉDELEM: MÁR MAJDNEM 1950 HALOTTJA VAN AZ INDONÉZIAI FÖLDRENGÉSNEK ÉS AZ AZT KÖVETÕ SZÖKÕÁRNAK. A MENTÕEXPEDÍCIÓKAT HÁROM NAP MÚLVA LEÁLLÍTJÁK, VÁRHATÓAN LAKÓNEGYEDEKET NYILVÁNÍTANAK TÖMEGSÍROKKÁ. AMERIKAI KÜLÜGYMINISZTER: KIM DZSONG UN KÉSZ NEMZETKÖZI ELLENÕRÖKET BEENGEDNI ÉSZAK-KOREA NUKLEÁRIS ÉS RAKÉTAKÍSÉRLETI TELEPEIRE. RENDKÍVÜLI ÁLLAPOTOT HIRDETTEK KI FLORIDÁBAN A KÖZELGÕ TRÓPUSI VIHAR MIATT. A TUDÓSOK SZERINT 2030-RA MEGÁLLÍTHATATLANNÁ VÁLIK A LÉGKÖRI FELMELEGEDÉS, MELY KATASZTRÓFÁHOZ VEZET. KÉT AMERIKAI TUDÓS KAPTA IDÉN A KÖZGAZDASÁGI NOBEL-DÍJAT. LEZÁRÁSOK ÉS FORGALOMKORLÁTOZÁSOK LESZNEK KEDDEN IS A FÕVÁROSBAN, A TÖRÖK ÁLLAMFÕ ÉRKEZÉSE MIATT. BELEHALT SÉRÜLÉSEIBE AZ A MOTOROS, AKI EGY TEHERAUTÓVAL ÜTKÖZÖTT AZ M3-AS AUTÓPÁLYA HEJÕPAPI LEHAJTÓJÁNÁL. SAJÁT HÁZUKBAN KÉSELTE MEG FELESÉGÉT EGY SZENTPÉTERSZEGI FÉRFI, AZ ASSZONY A HELYSZÍNEN BELEHALT SÉRÜLÉSEIBE. DUNAKESZI RENDÕRKAPITÁNYSÁG: ELJÁRÁS INDULT EGY BUDAPESTI FÉRFI ELLEN, MERT ÖKÖLLEL MEGÜTÖTT EGY KALAUZT A BUDAPEST ÉS VÁC KÖZÖTT KÖZLEKEDÕ VONATON.