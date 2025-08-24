Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 24. Vasárnap Bertalan napja
Jelenleg a TV-ben:

Globál

Következik:

Front 09:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Ezeken a településeken várják ma az urnákhoz az embereket

2025. augusztus 24., vasárnap 06:43 | MTI
polgármester-választás időközi választás képviselőtestületek választás

Három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást: Lovászpatonán és Bostán polgármestert és önkormányzati képviselőket választanak, míg Gárdonyban egyéni választókerületi képviselőt.

  • Ezeken a településeken várják ma az urnákhoz az embereket

A Veszprém vármegyei Lovászpatonán azért kell polgármestert és képviselőket választani, mert a település képviselő-testülete májusban a feloszlásáról döntött. A polgármesteri tisztségért négy független jelölt indul - Leiner Nándor, Tóth Szabolcs, Pula Tamás és Lipthay Örs Tibor -, míg a hat képviselői helyre 17 független jelölt közül választhat a névjegyzékben szereplő több mint 950 szavazó.

A Baranya vármegyei Bostán szintén azért tartanak időközi választást, mert a település képviselő-testülete a feloszlásáról szóló döntést hozott. A Pécs és Harkány között fekvő kistelepülésen a polgármesteri tisztségre két független jelölt, Varju László István és Orsós István pályázik, míg a négy egyéni listás képviselői helyért tíz független jelölt indul. A választói névjegyzékben több mint százan szerepelnek.

A Fejér vármegyei Gárdony 5. számú egyéni választókerületében pedig képviselőt választanak, miután a tavaly júniusban megválasztott Szigetvári Péter (független) május végén lemondott. A képviselői tisztségért egy jelölt indul, Pályi Zoltán, A Velencei-tó Információs Társadalmáért Egyesület jelöltjeként. A választáson több mint ezer helybéli vehet részt.

Szavazni reggel hét óráig lehet.

További híreink

Expresszvillamos indul Budapesten! Íme, a részletek

CSAK ERŐS IDEGZETŰEKNEK - Sokkoló titkok derültek ki a nagydorogi csecsemőgyilkosságról

Visszatér a Dáridó, Lagzi Lajcsi az új Zámbó Jimmy oldalán tűnt fel! Bradics Jácint Galambos Lajossal énekel

Itt a bejelentés: megkezdődött a támadás

Fájhat Marco Rossi feje, Fradi-játékosra bízza Cristiano Ronaldót?

Zelenszkijt bajban: NATO-tag ellen intézett katonai támadást

Megérkezett Brüsszel válasza: Nem érdekli őket az ukrán támadás a Barátság vezeték ellen

Fucsovics remekelt a fináléban is, két szettben megnyerte a winston-salemi torna döntőjét!

Döbbenetes fordulat az Epstein-ügyben: Trump érintettségéról kiderült az igazság + videó

További híreink

Döbbenetes fordulat az Epstein-ügyben: Trump érintettségéról kiderült az igazság + videó

Provokáció a javából: Ukrán parancsnok magyarul üzent, miután szétlőtték a Barátság vezetéket + videó

Nagy Feró: Lázítás, és egyfajta szánalom, amit Ajsa Luna az előadásában képviselt + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
A Magyar Állami Operaház főigazgatója - Méltatlan, amit előadásában képviselt Ajsa Luna + videó
2
GLOBÁL: Leleplezzük a világ titkait – Európa, Amerika és az orosz-ukrán háború valódi összefüggései + videó
3
Döbbenetes fordulat az Epstein-ügyben: Trump érintettségéról kiderült az igazság + videó
4
PIKK - Magyar Péter hazugságcunamija: üres ígéretek és nagy lebukás a műsorban + videó
5
Megölte beteg anyósát egy ápolónő segítségével egy pécsi asszony
6
FRONT - Háború a szomszédban: összefüggések amelyeket mindenkinek tudnia kell
7
CSAK ERŐS IDEGZETŰEKNEK - Sokkoló titkok derültek ki a nagydorogi csecsemőgyilkosságról
8
Fucsovics Márton Winston-Salem bajnoka
9
Északi Áramlat rejtély: Oroszország az ENSZ-ben csapna oda az ukrán gyanúsított ügyében
10
Kopasz Bálint a világ tetején: Drámai hajrával írt történelmet Milánóban

Legfrissebb híreink

Az olasz miniszterelnök-helyettes élesen bírálta a francia elnököt

Az olasz miniszterelnök-helyettes élesen bírálta a francia elnököt

 Ha ennyire akarja, vegye fel a sisakot, az egyenruhát, fogjon fegyvert, és menjen maga Ukrajnába – így reagált az olasz miniszterelnök-helyettes arra, hogy Emmanuel Macron francia elnök európai katonákat vezényelne Ukrajnába a háborút lezáró reménybeli megállapodás garantálására.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

FRONT - Háború a szomszédban: összefüggések amelyeket mindenkinek tudnia kell

FRONT - Háború a szomszédban: összefüggések amelyeket mindenkinek tudnia kell

 A háború nemcsak a szomszédjainkat rengeti meg, hanem a mi életünket is keményen befolyásolja – az energiaáraktól a biztonságunkig. Robert C. Castel, a Magyar Nemzet szakértője feltárja a konfliktus mélyebb összefüggéseit, és választ ad arra, mit jelent ez Magyarország jövőjére nézve. Nézze meg, és értse meg, miért nem hagyhatjuk figyelmen kívül a szomszédban zajló eseményeket!
Nagy István: A falvakban épül Magyarország jövője! – Forradalmi fejlesztések a vidéken élőkért

Nagy István: A falvakban épül Magyarország jövője! – Forradalmi fejlesztések a vidéken élőkért

 „A magyar falvakban rejlik az ország ereje!” – Nagy István agrárminiszter Egyházasfaluban jelentette ki: a Magyar Falu Programmal a kormány a vidéki közösségek jövőjét építi. Több mint 1100 milliárd forintból újultak meg iskolák, óvodák, orvosi rendelők és közösségi terek országszerte. A falvak nem csak gyökereket, de szárnyakat is adnak a jövő nemzedékének!
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!