Ezek a témák kerülhetnek a fókuszba Orbán Viktor beszédében ma Kötcsén

2025. szeptember 07., vasárnap 09:10 | Origo
Polgári Magyarországért Alapítvány Kötcse Orbán Viktor 24. Kötcsei Találkozó Dobozy-kúria

A miniszterelnök vasárnap Kötcsén indítja el az őszi politikai szezont, és történelmi újítással nyit a nyilvánosság felé: a Polgári Pikniken elhangzó miniszterelnöki beszédet most először élőben közvetítik a közösségi médiában. Orbán Viktor hagyományosan stratégiai irányt szab a jobboldalnak, idén különös fókuszban a 2026-os országgyűlési választásokkal. A Polgári Magyarországért Alapítvány 2004 óta szervezett rendezvénye a Dobozy-kúrián a polgári-konzervatív közösség legfontosabb szellemi találkozója.

teljes cikk az Origo honlapján érhető el.

Az idei kötcsei találkozó legnagyobb újítása, hogy a miniszterelnök beszéde és a rendezvény menete élőben követhető a közösségi médiában – erre Orbán Viktor személyesen hívta fel a figyelmet, külön kiemelve: „Vigyázat, hamisítják.” A közvetítés vasárnap 16 órakor indul. 

A Polgári Magyarországért Alapítvány 2004 óta rendezi a Polgári Pikniket Kötcsén, a Dobozy-kúrián. A találkozók a jobboldali-konzervatív értelmiség és a kormányzati döntéshozók éves stratégiai fórumai, ahol a miniszterelnöki helyzetértékelés kijelöli az előttünk álló időszak feladatait.

Különös súlyt kap idén a 2026-os országgyűlési választás: Orbán Viktor augusztus végén jelezte, elkészült a „győzelmi terv”. A jelzés világos: a kormányfő szerint a következő másfél év munkaterve a polgári tábor egységére és szervezettségére épít. 

A kötcsei beszédek rendre a hazai és nemzetközi folyamatok átfogó értékelését adják, a kormányzati feladatok kijelölésével. Várhatóan most is szóba kerül Európa helyzete, a háborús kockázatok kezelése, a családpolitika folytatása és a magyar gazdaság ellenállóképessége – mindez a szuverenitás megőrzésének logikájába illesztve.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda

 

Ma a Hold lesz az esti égbolt főszereplője

 Egy ritka csillagászati esemény színezi be a ma esti égboltot, amiért érdemes lesz megtekinteni. Az élményért semmi különöset nem kell tenni persze, de akinek csillagász távcsöve van, az még ennél is többet láthat.

