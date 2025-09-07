Ezek a témák kerülhetnek a fókuszba Orbán Viktor beszédében ma Kötcsén

Megosztás itt:

Az idei kötcsei találkozó legnagyobb újítása, hogy a miniszterelnök beszéde és a rendezvény menete élőben követhető a közösségi médiában – erre Orbán Viktor személyesen hívta fel a figyelmet, külön kiemelve: „Vigyázat, hamisítják.” A közvetítés vasárnap 16 órakor indul.

A Polgári Magyarországért Alapítvány 2004 óta rendezi a Polgári Pikniket Kötcsén, a Dobozy-kúrián. A találkozók a jobboldali-konzervatív értelmiség és a kormányzati döntéshozók éves stratégiai fórumai, ahol a miniszterelnöki helyzetértékelés kijelöli az előttünk álló időszak feladatait.

Különös súlyt kap idén a 2026-os országgyűlési választás: Orbán Viktor augusztus végén jelezte, elkészült a „győzelmi terv”. A jelzés világos: a kormányfő szerint a következő másfél év munkaterve a polgári tábor egységére és szervezettségére épít.

A kötcsei beszédek rendre a hazai és nemzetközi folyamatok átfogó értékelését adják, a kormányzati feladatok kijelölésével. Várhatóan most is szóba kerül Európa helyzete, a háborús kockázatok kezelése, a családpolitika folytatása és a magyar gazdaság ellenállóképessége – mindez a szuverenitás megőrzésének logikájába illesztve.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda