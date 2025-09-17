Keresés

2025. 09. 17.
Belföld

Ez sokakat érint – autómentes hétvége jön Budapesten

2025. szeptember 17., szerda 15:02 | MTI
Budapest lezárás forgalomkorlátozások autómentes

Autómentes hétvégét rendeznek Budapesten szombaton és vasárnap - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerdán az MTI-vel.

  • Ez sokakat érint – autómentes hétvége jön Budapesten

A tájékoztatás szerint a BKK és együttműködő partnerei a Kálvin tértől a Szabadság híd budai hídfőjéig, valamint a Pesti alsó rakparton több ezer látogatót fogadnak színes, környezettudatosságot és fenntartható közlekedést népszerűsítő programokkal.

Lezárják a Szabadság hidat és a Vámház körutat a Lónyay utcáig, autómentes lesz a Jane Haining rakpart, valamint a Margit híd és a Közraktár utca közötti, gyalogosoknak megnyitott pesti alsó rakpart is - írták.

A BKK a forgalmi változások részleteiről közölte: a lezárások miatt szombaton és vasárnap a kiskörúti 47-es, 48-as, 49-es villamosok nem közlekednek, helyettük a budai oldalon a Fehérvári úton a 61-es, a Bartók Béla út külső szakaszán pedig az 56A villamos jár. A Szabadság híd lezárása idején a BKK az M4-es metró, valamint a változatlan útvonalon és menetrend szerint közlekedő 7-es és 133E autóbuszok, a belvárosi szakaszon a kiskörúti villamosforgalom szünetelése miatt az ott közlekedő M3-as metró, a 9-es és 15-ös autóbuszok és a 72-es trolibuszok igénybevételét ajánlja - tették hozzá.

Kitértek arra is, hogy az autómentes hétvégén a BKK és a Fővárosi Önkormányzat interaktív játékokkal, mobilitási témájú városi sétákkal, családi és gyermekprogramokkal, járműbemutatóval és -kiállítással népszerűsíti a környezetkímélő, fenntartható közlekedési eszközöket. A foodtruck-show a Vámház körúton kínál ízletes streetfood ételeket, kellő energiát biztosítva a látogatóknak a nagyszerű programokhoz - jelezték.

A BKK felhívta a figyelmet arra, hogy az utazás megtervezéséhez érdemes a BudapestGO alkalmazást használni, amely többek között valós idejű járatinformációk alapján számolja ki az optimális útvonalat az úti cél eléréséhez, de akár jegyét, bérletét is megvásárolhatja az applikáció segítségével.

