Ez nem mese: a MÁV többek között mesével csábítja a családos utasokat + videó

Nincs még egy olyan közlekedési eszköz, mint a vonat, ahol a családtagok egymással szemben ülve tudnak utazni, ráadásul az a családtag, aki máskor sofőr szokott lenni, szintén önfeledten együtt lehet a családdal – hangsúlyozza a vasúttársaság közleménye.

Hogy ezzel a lehetőséggel minél több család biztosan élhessen, tesztjelleggel mind a 40 KISS motorvonaton családi helyeket jelölnek ki.

Egymás mellett hat darab négyes ülést (összesen 24 helyet) a kisgyerekes családok számára tartanak fenn, ahol az sem olyan nagy baj, ha egy picit hangosabbak a gyerekek. Természetesen ezeket a helyeket a „legmenőbb” részen, az emeleten alakították ki.

Gondoltak a kisebbekre is: a kisgyermekes családokat a földszinten babakocsihelyekkel várják, ahol a mellékhelyiségekben pelenkázó is található.

Ahhoz, hogy a család tudja, hogy hol és mikor járnak emeletes motorvonatok, heti szinten frissítik a KISS-ek menetrendjét, amelyet a csoportportálon, kifejezetten a családoknak szóló, családi aloldalon helyeztek el.

A https://www.mavcsoport.hu/csalad címen található webhely a gyereknap alkalmából teljesen megújult, és még több tartalommal segíti az utazást: utazós játékötleteket, foglalkoztatófüzetet, meséket gyűjtöttek itt össze a családok számára, de tippeket adnak a családi kirándulásokhoz is.

Több olyan úti célt ajánlanak a honlapjukon, ahol minimális, akár félórás utazással már kizökkenhet a család a mindennapokból. Találhatnak az utasok gyalogtúrákat, amelyek közül van olyan, amelyet akár babakocsival is végig lehet járni, vagy olyan rövidebb túrákat is, amelyek nem túl megerőltetők a kisebbek számára sem, de kínálnak olyan hosszabb útvonalat is, amely már a nagyobb gyerekeknek is kihívás lehet.

Forrás: Világgazdaság

Fotó: képernyőfotó