Ez már a szeretet és az új politika? A Tisza Párt hívei bántalmazták Császár Attila riportert + videó

A számok nem hazudnak: Deák Dániel elemzi Magyar Péter kudarcát + videó

Kétszer annyian voltak a Békemeneten, mint Magyar Péter rendezvényén – ez a tény. A Tisza Párt elnöke azonban ezt a kudarcot nem tudja feldolgozni, és hamisított fotókkal próbálja meg átverni a követőit. Deák Dániel, a XXI. Század Intézet elemzője szerint ez egy egyértelmű álhírkampány. Videónkban leleplezzük az ellentmondásokat.