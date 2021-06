„Ez egy balesetgócpont lesz” – a Metropol megnézte, mi folyik a Clark Ádám téren + FOTÓK

Döbbenetes látvány fogad minket a Clark Ádám téren: eltűnt a gyönyörű virágágyás, ami sok-sok évtizede volt ott, és hála a „zöld” városvezetésnek, betontenger van a helyén. Épül egy körforgalom biciklisávval – de olyan, ami még a biciklisták szerint is életveszélyes. A forgalmat pedig biztos meg fogja akasztani, ahogy autósok és biciklisek kerülgetik egymást a szűk helyen…

A budapestiek véleménye a kialakult helyzetről

Mihl Katalin:

„Ez mindig is egy virágos hely volt, most rettenetes! Itt olyan forgalom van, hogy ez tuti balesetgócpont lesz. Idős vagyok, itt biztosan nem merek majd biciklizni. Aki ezt a biciklis megoldást kitalálta, nem volt a helyzet magaslatán. Rontott az ikonikus történelmi városképen és még balesetveszélyes is, szóval virágozzák vissza, amint lehet!”

Zsolt:

„Azt hallottam, vissza fogják építeni, remélhetőleg olyanra, amilyen volt, de addig nem túl szép látvány ez a sok beton itt. A bicikliúttal a közepén pedig biztos, hogy ez nem egy átgondolt dolog!”

Kovács Tamás:

„Egyet tudok mondani, utálom Karácsony Gergelyt! Én most Zürichben élek, de vissza szeretnék költözni Budapestre, mert egy igazán különleges város, a világ legszebb fővárosa. De most, ami zajlik, ez az összevisszaság, teljesen értelmetlen!”

"Mi ott lakunk fönt, mindent látunk, hallunk, nem értjük ezt az egészet. Annyi baleset lesz majd itt, az emberek nem fogják tudni, hogy kell menni” – mondja az ősz úr.

Hiányzik a zöld innen. Nagyon szép gondozott kertet csináltak korábban a kertészek, minden héten gyönyörű szépen megcsinálták” – teszi hozzá a felesége.

Forrás: Metropol

Ezt mondták az arra járók:

„Botrányos!”

„Ne legyen ilyen betontenger! A körforgalom nagyon szép színfoltja volt a városnak!”

„Hiányzik, nagyon szép volt. Elég hervasztó lesz ez az egész rész, amíg így van.”

„Állítólag helyreállítják majd, de reméljük, hogy addig sem lesz életveszélyes”

„Én örülök, hogy elkezdték a felújítást. Gondolom és remélem, hogy majd visszakerül a virágos rész. Én szívem szerint az egész várost szeretném virágba borítani.”

A biciklisták most is összevissza mennek

Péntektől vasárnapig több alkalommal is jártunk a helyszínen, és azt tapasztaltuk, hogy a kerékpárosok összevissza kerekezgetnek a környéken: volt, aki a járdán, volt, aki a zebrán keresztbe, de olyan is, aki életét kockáztatva az autók között. Amikor kész lesz a körforgalom, ez lesz az állandó helyzet: milliméterekre lesznek egymástól a kocsik és a biciklik. Már most is több majdnem balesetet láttunk egy-egy figyelmetlenebb autós vagy biciklis miatt, hány baleset lesz akkor, ha átadják ezt a „kevert” körforgalmat?

Forrás: Metropol

A főpolgármester kiütötte a biztosítékot a budapestieknél. Megsemmisítette az ikonikus virágágyást csak azért, hogy itt is biciklisávot alakítson ki, ami ráadásul még életveszélyes is lesz. A kerékpárosok a Fő utcából érkeznek meg , és az ő sávjuk a belső körbe került, ahol kerékpáros és autós együtt haladhat majd, egymást fogják kerülgetni a Lánchíd lezárása miatt kialakuló dugóban. Az agyrémet maguk a bringások sem támogatják, az erre tekerők közül többen is életveszélyesnek nyilvánították.

Karácsony azt a magyarázatot adta érthetetlen ötletére, hogy „átmenetileg bevonják a területet a forgalomba, hogy enyhítsék az autósok kellemetlenségeit”.

„Karácsony „ötletszerűen” locsolja a sárga festéket a fővárosban, ami nemcsak dugókat okoz, hanem veszélyes is” – így fogalmazott Fürjes Balázs, a Budapest fejlesztéséért felelős államtitkár. Az „új” Clark Ádám tér pont ezt erősíti meg: a következő több mint egy évben a biciklisek az autók és a munkagépek között fognak életveszélyesen egyensúlyozni, ráadásul még nagyobb dugó lesz.

A virágágyás túlélte Rákosit, Kádárt – de Karácsony eltüntette…

1949-ben jött létre a körforgalom a Lánchíd tövében, Magyarország ikonikus pontján: Széchenyi hídjától számítjuk a távolságokat, itt van a 0-s kilométerkő. Az 1956-os forradalom idején tankok taposták a körforgalmat, de a virágágyás megmaradt. A kommunisták utána vörös csillagot formáltak belőlük. Ez a rendszerváltással megszűnt, 1989. szeptember 22-én megszüntették a virágokból formált ötágú vörös csillagot és kör alakúvá rendezték át a Clark Ádám téren a virágágyást – ami túlélte Rákosit, Kádárt, a szovjet tankokat, de a „baloldali zöldpolitikát” már nem…

Mi lesz a következő? A Margitsziget?

Nem akarunk ötletet adni Karácsony Gergely „zöldpolitikájának”, de reméljük, nem a Margitszigetet dózeroltatja le legközelebb, hogy betontengert és biciklisávot csináljon belőle. Vigyázat, képünk csak illusztráció – nehogy aztán Karácsony valóságot csináljon belőle, ha netán miniszterelnök lesz jövőre…

forrás: Metropol

Metropol