Ez az új trend: szivárognak át a Jobbikból a Tisza Pártba

A Magyar Nemzet nemrég arról írt, hogy az amerikai nagykövetséggel újabban szoros kapcsolatot ápoló Jobbik vezérkara beállt Magyar Péter mögé. A Magyar Jelen információi szerint a Jobbik infrastruktúrája segíti Magyar Péter kampányát, amiben kulcsszerepet tölt be a korábbi jobbikos kommunikációs vezető, a rendszerváltás előtt már jó amerikai kapcsolatokkal rendelkező Radnai László és fia, Radnai Márk is. Magyar Péter közösségi oldalát és biztonsági embereit Kiss Zoltán Imre irányítja, aki korábban kommunikációs főnökként segítette Gyöngyösi Mártont.

A pártelnök arra is reagált, hogy Magyar Péter testvére korábban Brenner Koloman, a Jobbik azóta visszalépett főpolgármester-jelöltjének kampányát segítette. Gyöngyösi felidézte, hogy amikor Brenner Koloman elvállalta a főpolgármester-jelöltséget, a kampánycsapatba Magyar Péter testvére is bekerült. Magyar Márton kommunikációs szakemberként segítette Brenner munkáját egészen addig, amíg februárban fel nem tűnt a színen Magyar Péter.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.