Ez az oka annak, hogy több népszerű budapesti fürdő is kitiltotta a 14 évnél fiatalabbakat

Megosztás itt:

Nem engedik be a 14 éven aluliakat a budapesti Rudas és Széchenyi Gyógyfürdőbe – számolt be korábban az esetről a Magyar Nemzet. Ezt követően a lap megkérdezte a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH)-t, hogy milyen okok húzódnak meg a döntés mögött.

A közfürdők üzemeltetését szabályozó – legújabb – jogszabály, az 510/2023 (XI. 20.) kormányrendelet szigorú előírásokat fogalmaz meg a gyermekek gyógyvízben fürdőzésére – fogalmazott a BGYH a Magyar Nemzet megkeresésére. Hozzáfűzték, ennek értelmében a 14 éven alatti gyermekek fürdőzése gyógymedencében, gyógyászati célú medencében nem engedélyezett, kivéve orvosi rendelvényre.

Beszámoltak arról is, több évtizede ismert, hogy 14 év alattiak számára nem ajánlott a gyógyvizes medencék használata. A gyógyvizes medencék 36-40 fokos hőmérséklete

igénybe veszi a szív- és érrendszert, a keringést, a gyógyvizek összetétele hathat a hormonális fejlődésre, melyek orvosszakmai vélemények alapján kedvezőtlenül befolyásolhatják a gyermekek szervezetét.

Ezért a BGYH-hoz tartozó Rudas és a Dandár fürdőt 2022 áprilisa óta nem látogathatják a 14 évnél fiatalabbak. Hozzáfűzték, több éve már, hogy a gyógyvizes medencéknél figyelmeztető táblákat is kihelyeztek, hogy a gyógyvizes medence 14 éven aluli gyermekek számára nem ajánlott.

,,A jogszabály a korábbi gyakorlatot szigorította" – emelték ki, és jelezték, a Széchenyi fürdő valamennyi medencéje gyógyvízzel üzemel. A beltéri termálrészlegen található valamennyi – összesen 18 – gyógymedencében kizárólag 14 éven felüli vendég tartózkodhat. A kültéri medencék vízbázisa is gyógyvíz, mivel ezek azonban úgynevezett szűrő-forgatós rendszerű medencék, amelyek kevert vízzel üzemelnek, illetve a hőmérsékletük is alacsonyabb, megpróbálták betartatni a vendégekkel, hogy a gyermekek csak a kültéri medencéket használják, azonban ez nem járt sikerrel.

,,Mostanra egyértelművé vált, hogy a rendelet előírásának úgy tudunk teljeskörűen megfelelni, hogy csak 14 év feletti vendégek látogathatják a Széchenyi fürdőt" – hangsúlyozták. Emellett emlékeztetett, Budapest szerencsés helyzetben van, hiszen a BGYH által üzemeltetett fürdők között számos olyan található, amelyekben kifejezetten gyermekek fogadására alkalmas medencék is rendelkezésre állnak. Palatinus, Paskál, Pesterzsébeti, Csillaghegyi fürdő – ezekben a fürdőkben egész évben várják a 14 év alatti korosztályt is szülői felügyelettel, a nyári időszakban pedig a Római és a Pünkösdfürdői strandok kínálnak számukra is fürdőzést.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: termalonline.hu