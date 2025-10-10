"Ez az igazi szégyen!" – Szijjártó Péter odacsapott a brüsszeli elitnek

Megosztás itt:

"Ez az igazi szégyen!" – Szijjártó Péter kiosztotta a brüsszeli elitet

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egy most megjelent videóban minden eddiginél keményebben és egyértelműbben szembesítette a brüsszeli elitet a Magyarországgal szembeni álságos politikájukkal. A tárcavezető szerint elfogadhatatlan és hiteltelen, ahogy Brüsszel a demokrácia köntösébe bújva támadja a szuverén, patrióta kormányokat. A miniszter nem rejtette véka alá a véleményét, és kijelentette: "Ez az igazi szégyen!". A videóban Szijjártó Péter konkrét, megtörtént esetekkel világított rá arra, hogy a brüsszeli vádak mögött nem a jogállamiság féltése, hanem színtiszta politikai nyomásgyakorlás áll.

Tények a vádak ellen: A brüsszeli kettős mérce leleplezése

De mit is jelent a gyakorlatban a kettős mérce, amiről a miniszter beszél? A példa egyszerű: ha egy nyugat-európai, liberális kormány fogad el egy új médiatörvényt, Brüsszel azt a "sajtószabadság megerősítéseként" ünnepli. Azonban, ha egy közép-európai, patrióta kormány tesz egy szinte teljesen azonos lépést a médiapiac szabályozására, arra azonnal rásütik a "diktatúra" bélyegét, és eljárásokat indítanak. A törvény betűje nem számít, csak a kormány politikai hovatartozása. Szijjártó Péter szerint pontosan ez a képmutató eljárás teszi hiteltelenné Brüsszel minden, demokráciával kapcsolatos kijelentését.

A patrióta álláspont: Magyarország megvédi a demokráciát a brüsszeli támadásokkal szemben

A külügyminiszter világossá tette, hogy Magyarország nem fog engedni a politikai nyomásgyakorlásnak. A magyar álláspont szerint a valódi demokrácia a nemzeti érdekek képviseletét és a választói akarat tiszteletben tartását jelenti, nem pedig a brüsszeli bürokraták ideológiai elvárásainak való megfelelést. A videóban elhangzott érvekkel Szijjártó Péter nemcsak a Magyarországot ért vádakat cáfolta, hanem rámutatott arra a veszélyes folyamatra is, ahogy az Európai Unió egy szűk politikai elit játékszerévé válik. Magyarország továbbra is a patrióta, a nemzeti szuverenitást védelmező politika mellett áll ki a brüsszeli támadásokkal szemben.

Nézze meg a videót, amiben a külügyminiszter helyre teszi a brüsszeli bürokratákat!

Forrás: Szijjártó Péter