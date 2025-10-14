Ez az esküvői fotó buktathatja le a Gyurcsány-Dobrev párt, hogy érintettek egy pedofil bűncselekmény sorozatban?

Megosztás itt:

Létezik egy zárt kulturális elit, amely évtizedek óta kiépített egy érinthetetlen kört, és ebben a körben szörnyű dolgok történtek. Itt az ideje ezt felgöngyölíteni. Szépen lassan végig kell menni ezen az úton, és ezt az egészet el kell pusztítani. Óriási segítség nekem, hogy a Szőlő utcai álhírbotrány után felébredtek a gyermekvédők: NoÁr, Pajor Tamás, a Pottyondy-klán, Dobrev Klára és Vályi István. Ezek az emberek eddig téli álmot aludtak, de most tudnak segíteni – fogalmazott a Kocsis Máté által megosztott videóban Ábrahám Róbert.

A fent említett influenszerek csendben voltak, amikor ezek az ügyek kiszivárogtak, ellenben, amikor a Szőlő utcai álhírbotrány terjedni kezdett a médiában, egyből felszólaltak. Ábrahám Róbert emlékeztetett: Havas Henrik egy műsorban elmondta, nem érti, mi volt ebben a Lakatos Márk-sztoriban a pláne, mert mindenki tudta, hogy százával, ezrével árulták a gyerekeket. Mint fogalmazott, senki nem mert ennek nekimenni, ő sem.

Ábrahám Róbert elmesélt egy megdöbbentő történetet is. A Hír TV-nél volt egy műsor, ahol a rendőröket kísérte egy stáb bevetésekre. Egy rajtaütést azonban le kellett fújni, mert kiderült, hogy a magyar kereskedelmi televíziózás fellegvárából jelen vannak bizonyos személyek.

Kisberk Szabolcs (aki a stáb tagjaként ment volna a helyszínre) nem sokkal ezután kamera elé ült, és elmesélte a történteket. Egy rendőrségi ismerőse füleseket adott neki. Szólt neki, hogy zajlik egy megfigyelés. Ürömön ugyanis az információ szerint hétvégenként megjelenik egy társaság, akiknek 10-12 év közötti kisfiúkat visznek ki. Ezeket megfürdetik, kijön egy csapat, akik ezekkel a gyerekekkel bedrogozva szexuális tevékenységet folytatnak. Ezt követően elmennek a férfiak egy szórakozóhelyre, drogoznak, majd visszamennek a helyre, és vasárnap hajnalig folytatják ezt a kisgyerekekkel, akik később kaptak mindezért egy bizonyos összeget.

Fotó: Magyar Nemzet