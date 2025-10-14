Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 14. Kedd Helén napja
Jelenleg a TV-ben:

Monitor

Következik:

Híradó 15:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Ez az esküvői fotó buktathatja le a Gyurcsány-Dobrev párt, hogy érintettek egy pedofil bűncselekmény sorozatban?

2025. október 14., kedd 13:12 | Magyar Nemzet
Kocsis Máté pedofilbotrány Kolosi Péter Ábrahám Róbert Gyurcsány–Dobrev házaspár

Felkavaró információkat közölt legújabb videójában Ábrahám Róbert. A felvételen – amelyet Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője is megosztott – az újságíró azt állította: egy évek óta elhallgatott pedofilbotrány szálai egészen a Gyurcsány–Dobrev házaspárig vezethetnek. Az újságíró most arra kéri magukat gyermekvédőnek nevező influenszereket (NoÁrt, Pajor Tamást, a Pottyondy-klánt és Vályi Istvánt), segítsenek neki az ügy felgöngyölítésében. Megkérte őket: beszéljék rá Dobrev Klárát, hogy kérdezze meg esküvői tanúját az ügyről.

  • Ez az esküvői fotó buktathatja le a Gyurcsány-Dobrev párt, hogy érintettek egy pedofil bűncselekmény sorozatban?

A teljes cikk a Magyar Nemzet honlapján olvasható.

Létezik egy zárt kulturális elit, amely évtizedek óta kiépített egy érinthetetlen kört, és ebben a körben szörnyű dolgok történtek. Itt az ideje ezt felgöngyölíteni. Szépen lassan végig kell menni ezen az úton, és ezt az egészet el kell pusztítani. Óriási segítség nekem, hogy a Szőlő utcai álhírbotrány után felébredtek a gyermekvédők: NoÁr, Pajor Tamás, a Pottyondy-klán, Dobrev Klára és Vályi István. Ezek az emberek eddig téli álmot aludtak, de most tudnak segíteni – fogalmazott a Kocsis Máté által megosztott videóban Ábrahám Róbert.

A fent említett influenszerek csendben voltak, amikor ezek az ügyek kiszivárogtak, ellenben, amikor a Szőlő utcai álhírbotrány terjedni kezdett a médiában, egyből felszólaltak. Ábrahám Róbert emlékeztetett: Havas Henrik egy műsorban elmondta, nem érti, mi volt ebben a Lakatos Márk-sztoriban a pláne, mert mindenki tudta, hogy százával, ezrével árulták a gyerekeket. Mint fogalmazott, senki nem mert ennek nekimenni, ő sem. 

Ábrahám Róbert elmesélt egy megdöbbentő történetet is. A Hír TV-nél volt egy műsor, ahol a rendőröket kísérte egy stáb bevetésekre. Egy rajtaütést azonban le kellett fújni, mert kiderült, hogy a magyar kereskedelmi televíziózás fellegvárából jelen vannak bizonyos személyek.

Kisberk Szabolcs (aki a stáb tagjaként ment volna a helyszínre) nem sokkal ezután kamera elé ült, és elmesélte a történteket. Egy rendőrségi ismerőse füleseket adott neki. Szólt neki, hogy zajlik egy megfigyelés. Ürömön ugyanis az információ szerint hétvégenként megjelenik egy társaság, akiknek 10-12 év közötti kisfiúkat visznek ki. Ezeket megfürdetik, kijön egy csapat, akik ezekkel a gyerekekkel bedrogozva szexuális tevékenységet folytatnak. Ezt követően elmennek a férfiak egy szórakozóhelyre, drogoznak, majd visszamennek a helyre, és vasárnap hajnalig folytatják ezt a kisgyerekekkel, akik később kaptak mindezért egy bizonyos összeget. 

Fotó: Magyar Nemzet

További híreink

Lélegzetelállító fotókon mutatjuk a 24 éves Mária Valéria hidat

Szentkirályi Alexandra: „Péter, az alelnököd buktatott le, hogy hazudsz!” + videó

Nicole Kidman új frizurával jelent meg a párizs divathéten: a színésznőt a lányai kísérték el - FOTÓ

Trump Orbán Viktort dicsérte, Macront szorongatta

Trump Orbán Viktornak: 100 százalékban mögötted állunk!

Botrány Odesszában: megmutatjuk, mit titkol Zelenszkij

Magyar Péter elvesztette a türelmét

Új Aldi nyílik: most fillérekért juthatsz hozzá a karácsonyi ajándékokhoz ebben az üzletben

Döbbenetes szentségtörés a Vatikánban – a férfi tettére nincsenek szavak! + videó

További híreink

Döbbenetes szentségtörés a Vatikánban – a férfi tettére nincsenek szavak! + videó

A kelet-szlovákiai gyorsvonatok tragikus balesetét több ok vagy azok kombinációja okozhatta

A 21 Kutatóintézet vezetője már korábban bevallotta, hogy manipulálják méréseiket + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Testőrökkel hallgattatta el Magyar Péter a hírhedt trombitást + videó
2
Bóka János: Varga Judit kiállása erősít minket + videó
3
Úgy repültek, mint a papírpoharak – Túlélők a vonatbalesetről
4
100 százalékban mögötted állunk – Trump Orbán Viktort méltatta + videó
5
Marco Rossi szinte az utolsó pillanatban változtatott a válogatott összetételén
6
Aki a csalást beismerte, most Magyar Pétert méri? + videó
7
Ez az esküvői fotó buktathatja le a Gyurcsány-Dobrev párt, hogy érintettek egy pedofil bűncselekmény sorozatban?
8
A kelet-szlovákiai gyorsvonatok tragikus balesetét több ok vagy azok kombinációja okozhatta
9
Szentkirályi Alexandra: „Péter, az alelnököd buktatott le, hogy hazudsz!” + videó
10
A brüsszeli elit elárulta Európát? Itt egy hiányos lista a bűnökről

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!