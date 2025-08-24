„Ez a nyár Orbán Viktorról szólt”

Megosztás itt:

A lap emlékeztetett, néhány napja a kormánybarátsággal biztosan nem gyanúsítható Pulai András, a Publicus Intézet igazgatója beszélt szokatlan nyíltsággal arról, hogy az országos kutatások torzítanak és túlzók lehetnek a Magyar Péterék népszerűségéről közölt számaik. Sőt, azt is elmondta, hogy helyi szinten – vagyis az egyéni választókerületek többségében – a Fidesz vezet.

A minap pedig Böcskei Balázs, az Idea Intézet stratégiai igazgatója fejtegette Fekete Rita podcastjában, hogy a Fidesz javára változhat a közhangulat a következő időszakban (a videón 17:35-től).

Ilyen tendencia egyébként már az Idea legújabb közvélemény-kutatásából is kiolvasható. Ebben ugyanis az áll, hogy korábbi mérésükhöz képest kevesebb mint felére csökkent a Tisza előnye a Fidesszel szemben a szavazókorú népesség körében. Míg a május végén közölt kutatásukban kilenc százalékkal vezettek Magyar Péterék a kormánypártokhoz képest, addig a friss mérésben négyszázaléknyira zárult az az állítólagos olló.