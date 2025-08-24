Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 24. Vasárnap Bertalan napja
Jelenleg a TV-ben:

Veri az ördög a feleségét

Következik:

Híradó 15:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

„Ez a nyár Orbán Viktorról szólt”

2025. augusztus 24., vasárnap 13:27 | Magyar Nemzet
közvélemény-kutatások Orbán Viktor Magyar Péter

Egyre látványosabban porlad a manipulációs kerekasztal által épített mítosz arról, hogy a Tisza a legnépszerűbb párt a hazai politikai porondon – írja a Magyar Nemzet. 

  • „Ez a nyár Orbán Viktorról szólt”

A lap emlékeztetett, néhány napja a kormánybarátsággal biztosan nem gyanúsítható Pulai András, a Publicus Intézet igazgatója beszélt szokatlan nyíltsággal arról, hogy az országos kutatások torzítanak és túlzók lehetnek a Magyar Péterék népszerűségéről közölt számaik. Sőt, azt is elmondta, hogy helyi szinten – vagyis az egyéni választókerületek többségében – a Fidesz vezet.

A minap pedig Böcskei Balázs, az Idea Intézet stratégiai igazgatója fejtegette Fekete Rita podcastjában, hogy a Fidesz javára változhat a közhangulat a következő időszakban (a videón 17:35-től).

Ilyen tendencia egyébként már az Idea legújabb közvélemény-kutatásából is kiolvasható. Ebben ugyanis az áll, hogy korábbi mérésükhöz képest kevesebb mint felére csökkent a Tisza előnye a Fidesszel szemben a szavazókorú népesség körében. Míg a május végén közölt kutatásukban kilenc százalékkal vezettek Magyar Péterék a kormánypártokhoz képest, addig a friss mérésben négyszázaléknyira zárult az az állítólagos olló.

További híreink

127 év a vízen – a komáromi hajógyár öröksége

Orbán Viktor: Utasítottam a belügyminisztert, hogy készítse fel a debreceni és nyíregyházi kórházat a sebesültek fogadására

Szoboszlai és Buzsik Borka reagált a kisbabára; most lett elege az álompárnak

Támadás érte Erdélyt

Harry herceg utolsó lehetősége a családi békülésre - egyetlen feltételhez kötve

Merz pálfordulása, Oroszországot európai országnak tekinti a kancellár + videó

Döbbenetes fordulat az Epstein-ügyben: Trump érintettségéról kiderült az igazság + videó

Szörnyű baleset után centiken múlott az operatőr élete a Balaton Parkban – videó

Megérkezett Brüsszel válasza: Nem érdekli őket az ukrán támadás a Barátság vezeték ellen

További híreink

Orbán Viktor az Otthon start programról: hiába támadják a libsik, akkor is megcsináljuk

Ukrajna vezetői arra várnak, hogy Orbán Viktor ne legyen hivatalban

Letartóztathatják a világhírű írónőt

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Ukrajna vezetői arra várnak, hogy Orbán Viktor ne legyen hivatalban
2
GLOBÁL: Leleplezzük a világ titkait – Európa, Amerika és az orosz-ukrán háború valódi összefüggései + videó
3
Az olasz miniszterelnök-helyettes élesen bírálta a francia elnököt
4
PIKK - Magyar Péter hazugságcunamija: üres ígéretek és nagy lebukás a műsorban + videó
5
Megölte beteg anyósát egy ápolónő segítségével egy pécsi asszony
6
Északi Áramlat rejtély: Oroszország az ENSZ-ben csapna oda az ukrán gyanúsított ügyében
7
Fucsovics Márton Winston-Salem bajnoka
8
Tragédia történt az M3-as autópályán
9
FRONT - Háború a szomszédban: összefüggések amelyeket mindenkinek tudnia kell
10
Felborult egy mentőautó Budapesten

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!