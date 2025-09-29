Keresés

Belföld

Ez a döbbenetes tárgy volt Kaszás Nikolett holtteste mellett – Itt a lány halálának a brutális titka

2025. szeptember 29., hétfő 15:30 | Magyar Nemzet

Percek alatt elterjedt a hír: a keresésben részt vevő önkéntesek megtalálták a szeptember 7-én eltűnt Kaszás Nikolett holttestét. A 27 éves lány élettelen testét a túraúttól mintegy 200 méterre, a bokrok között találták meg. Bár a rendőrség azonnal lezárta a területet és azonosította a ruházata alapján a fiatal nőt, a keresők között egy sokkoló információ is azonnal kiszivárgott. Kaszás Nikolett halálának körülményei ugyanis brutális fordulatot vettek: a holttest mellett talált tárgy egyértelműen arra utalt, hogy a lány vélhetően nem túrázni indult...

  • Ez a döbbenetes tárgy volt Kaszás Nikolett holtteste mellett – Itt a lány halálának a brutális titka

 A kutyások jelentkeztek rádión, majd jött a rémhír

 A több napon át tartó, kétségbeesett keresés hirtelen, drámai végponthoz érkezett, amikor a szeptember 7-én eltűnt 27 éves Kaszás Nikolett után kutató egyik kutyás csapat a túraútvonaltól alig 200 méterre, a sűrű bokrok között megtalálta a lány holttestét.

„A kutyások jelentkeztek rádión, hogy találtunk valakit. Ebben a pillanatban leállt a keresés, és mindenki elindult vissza a focipályára” – fogalmazott a BorsOnline-nak egy, a nevét elhallgatását kérő önkéntes. A rendőrség rövid időn belül a ruházata alapján azonosította Nikolettet.

Bár a hatóságok azonnal elzárták a területet, a helyszínen tartózkodó önkéntesekhez kiszivárgott egy információ, ami a keresésben részt vevőket és a családtagokat is teljes sokkba ejtette.

 A brutális titok: a holttest melletti üveg fedte fel a valóságot

 Az eltűnés kapcsán a nyilvánosság azt feltételezte, hogy Kaszás Nikolett egy egyszerű, de végzetes baleset áldozata lett, esetleg eltévedt a túra során. A holttest melletti talált tárgy azonban gyökeresen megváltoztatta a narratívát. Az önkéntes elmondása szerint a legújabb – és egyben legszörnyűbb – információ az volt, hogy Kaszás Nikolett vélhetően nem túrázni készült, hanem öngyilkosságot akart elkövetni.

„A legújabb információnk az volt, hogy nagyon valószínű, hogy fagyálló volt beleöntve az üvegébe. Ettől mindenki azonnal sokkot kapott, nem gondolták, hogy öngyilkos lehetett a lány, hiszen úgy volt, hogy túrázni szeretett volna.”

Ez a döbbenetes részlet azonnal lerombolta a reményt, hogy baleset történt. A fagyállóval teli üveg arra utalt, hogy a 27 éves lány tudatosan indult el a végzetes útra.

Összeomlás a helyszínen: a család sokkosan azonosított

A hír a faluban és a családban is megdöbbentő hatást váltott ki. A rokonok és a családtagok percek alatt a helyszínre siettek, hogy azonosítsák a holttestet.

A Bors értesülései szerint a család is sokkos állapotban hagyta el a tragédia helyszínét, szembesülve a valósággal, ami messze elmaradt minden korábbi feltételezéstől. A korábbi aggódás a baleset miatt hirtelen gyötrő kérdéssé alakult át: miért döntött így a fiatal lány? Mi állhatott a fagyállós üveg mögött, és mi vitte rá Kaszás Nikolettet a legrosszabb tettre? A rendőrségi vizsgálat során várhatóan kiderülnek a tragédia pontos körülményei és a fiatal nő utolsó óráinak részletei.

 Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: Canva

 

