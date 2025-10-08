EXTRÉM DRÁMA! Megbundázhatják az előválasztást: kirakatbábuk a Tisza Pártnál!

Megosztás itt:

Kirakatbábuk és kézivezérlés: megmondják, kire kell szavazni!

A Tisza Párt demokratikus előválasztási rendszere valójában nem más, mint színjáték és bundázás – legalábbis a Magyar Nemzet informátora szerint. A Tisza-sziget-találkozókon egyértelművé tették, hogy a három jelölt közül kire kell szavazni, a másik két induló pedig csak kirakatbábuként van jelen.

A Tisza Világ appon keresztül zajló szavazás garantálja, hogy az átláthatatlanság miatt csak a Magyar Péter által preferált, biztos káderek nyerhessenek. Az informátor szerint az egész előválasztás egy cirkusz, amelynek célja, hogy elfedje a párt valós hiányosságait.

Kormányzásképtelen One Man Show: fiaskók sora és pénzügyi átláthatatlanság

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője megerősítette: a Tisza Párt jelöltállítási folyamata teljes kudarc. Az elemző szerint alkalmatlanabbnál alkalmatlanabb emberek jelentkeznek, és Magyar Péter azért késlekedik a bejelentéssel, mert nem akarja bemutatni az összes "gyenge teljesítményű" jelöltet.

Ezzel a Tisza Párt kormányzásképtelen one man show-ként működik tovább, a sorozatos fiaskók pedig kétségbeesetté teszik Magyar Pétert.

Eközben a Tisza-szigetek pénzügyei is kérdéseket vetnek fel: hivatalosan nem bejegyzett szervezetek gyűjtenek adományt a vidéki hívek utaztatására. A párt hallgat arról, ki ellenőrzi a pénzügyeket, ami kísértetiesen emlékeztet a baloldal "guruló dollárjai" esetében látott átláthatatlanságra.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: Facebook