Extrahőségre extratippek azoknak, akik kevésbé bírják ezt a szélsőséges meleget

+1. Tarts magadnál legyezőt, mely mondanunk sem kell, jól jön azokon a közlekedési eszközökön is, ahol esetleg elromlott vagy nem is volt légkondicionáló.

4. A sok folyadék pótlása mellett a szervezetből kimosódott ásványi anyagokat, sókat is pótolnod kell, ezért nem árt, ha van nálad valami, amit gyorsan megeszel, mikor nem vagy annyira jól. Egy kis édes vagy sós keksz, egy kis cukorka vagy egy kockacukor is gyors segítség lehet.

1. Ha teheted, kerüld a napot és menj árnyékba, de még jobb, ha olyan hűvös épületbe mész be, melyben nemcsak nem érnek a Nap sugarai, de le is hűlhet a tested. Ilyenek a plázák, a mozik, a színházak és a hivatali épületek, ahol ha nem az ajtóban állsz meg, minden bizonnyal engedik, hogy hűsölj egy keveset.

