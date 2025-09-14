Keresés

Belföld

Extra forgalomra készül a MÁV-csoport

2025. szeptember 14., vasárnap 16:57 | MTI
felújítás MÁV készültség M1-es autópálya közlekedés

A MÁV-csoport készül arra, hogy az M1-es autópálya bővítése miatt hétfőtől jelentősen korlátozzák a sztráda forgalmát, dugókra és hosszabb menetidőre lehet számítani - közölte a társaság vasárnap Facebook-oldalán.

  Extra forgalomra készül a MÁV-csoport

Azt írták, hétfőtől duplázás helyett triplázzák a legforgalmasabb győri S10-es és oroszlányi S12-es személyvonatokban a FLIRT-motorvonatokat, a két reggeli sebesvonatot emeletes KISS-motorvonattal indítják, és több kocsival közlekedik a Savaria és a Scarbantia InterCity.

Készenlétbe állítják a MÁV-buszokat is, amelyeket szükség esetén nemcsak a vonatok, hanem a Volán-járatok kisegítésére is be lehet vetni.

Folyamatosan figyelemmel kísérik a vonatokon és a buszokon az utasforgalom alakulását, és ha az indokolttá válik, intézkednek: útnak indítják a tartalékbuszokat, vagy akár változtatnak a gyorsított vonatok megállási rendjén is - áll a közleményben.

Crawford vitathatatlan világbajnok lett Álvarez legyőzésével

Crawford vitathatatlan világbajnok lett Álvarez legyőzésével

 Az amerikai Terence Crawford a Las Vegas-i nagyközépsúlyú összecsapáson egyhangú pontozással legyőzte a mexikói Saul Álvarezt, ezzel első férfi ökölvívóként immár harmadik súlycsoportban is vitathatatlan világbajnokká vált, mind a négy nagy szervezet övét begyűjtve.

