Exkluzív hangfelvétel a Fenyő-gyilkosság ügyében

A nemzetek tisztelete, a keresztény kultúra megőrzése, a határok védelme és a migráció elleni fellépés is szóba került Orbán Viktor miniszterelnök és Mart Helme észt miniszterelnök-helyettes megbeszélésén Budapesten. Az Európai Parlament írott szabályát is felül akarják bírálni a Momentumos EP-képviselők - mondta a Hír Tv Magyarország Élőben című műsorában Deutsch Tamás. A Fidesz EP-képviselője emlékeztetett: Cseh Katalin és Donáth Anna azon munkálkodik Brüsszelben, hogy fideszes képviselők ne tölthessenek be tisztséget a parlament szakbizottságaiban. Félmillióval több tankönyvet rendeltek az iskolák a szeptemberi tanévkezdésre, az erre fordított költségek 700 millió forinttal csökkentek tavalyhoz képest - mondta Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. Novák Katalin elmondta, több mint 400 diabéteszes gyerek vehet részt az idén először kifejezetten nekik szervezett táborokban, közülük mintegy 300-an ottalvós, a többiek napközis táborban tölthetnek el egy-egy hetet. Varju László, a DK alelnöke a leszakadás költségvetésének nevezte az elfogadásra váró 2020-as büdzsét. Gyurcsányék ugyanazt a politikát folytatják, amivel tönkretették az országot és a családokat – közölte a Fidesz-frakció. A Nemzeti Földügyi Központtal egy újabb erős bástya jött létre, amely a magyar mezőgazdaság versenyképességét és az ezzel kapcsolatos teendők átláthatóságát szolgálja - hangsúlyozta Nagy István agrárminiszter. Az antiszemitizmus egy új nagyságrenddel növekedett Európában, az ide érkező muszlim bevándorlók számának növekedésével új kihívásként jelent meg a muzulmán zsidóellenesség - mondta Horváth József, biztonságpolitikai szakértő az M1 reggeli műsorában. A Közel-Keletről érkezett fiatalok abban szocializálódtak, hogy elsőszámú, kiemelt ellenségük Izrael állam és a zsidóság - mutatott rá Horváth József. A kormány a 2020-as büdzsé kialakításakor a családok támogatását, az elért gazdasági eredmények megvédését, az ország biztonságának garantálását és az adócsökkentés folytatását tartotta szem előtt - mondta Tállai András a Magyar Nemzetnek. Öt borsodi település - Mezőkövesd, Emőd, Bükkábrány, Sály és Hejőpapi - kapott uniós forrású pénztámogatást önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítésre A tudatos gyógyszerhasználatot népszerűsítő kampány indul, ami az internetes gyógyszerrendelés és a túlzott antibiotikum-fogyasztás veszélyeire figyelmeztet - mondta Lám Judit, Egészségügyi Menedzserképző Központ operatív igazgatóhelyettese. Zsigmond Barna Pál, a Fidesz budapesti szóvivője arra szólította fel Karácsony Gergely zuglói polgármestert, hogy próbáljon meg polgármesterként viselkedni, és mielőbb tájékoztassa a lakosságot a kerületi parkolás ügyében. Hivatalos látogatást tesz Magyarországon Zuzana Caputová Szlovák Köztársaság elnök A hagyományok ápolása elődeink kötelességtudatára és felelősségérzetére emlékeztet -mondta Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke. Termékportfóliója fejlesztésével, és újabb energiahatékonysági termékek piacra vezetésével folytatja az energiahatékonysági beruházásokat az NKM Optimum. Egységesebb és hatékonyabb békéltetést ígér a fogyasztóvédelmi törvény nemrég elfogadott módosítása - mondta a Budapesti Békéltető Testület elnöke, Baranovszky György. Ma kezdődik az EFOTT, amelyen idén több mint kétszáz fellépő várja a közönséget a Velencei-tó partján. Orbán Viktor miniszterelnök levélben gratulált Görögország új miniszterelnökének, Kiriákosz Micotákisznak pártja választási győzelméhez és kormányfői kinevezéséhez. Nem tartja elképzelhetőnek Michael Roth német külügyi államtitkár, hogy a Földközi-tengeren megmentett emberek elosztására az összes európai uniós tagállam bevonásával szülessen megoldás. Matteo Salvini olasz belügyminiszter hangsúlyozta: példaszerű büntetést követel azon civil szervezet számára, amely a tiltás ellenére 41 migránst szállított Lampedusa szigetére. Lábon lőttek rendőrök egy migránst Szlovéniában, miután ő késsel megsebesített egy helyi taxisofőrt, majd a rendőrökre is rátámadt. Szlovénia szigorít határvédelmén – a rendőrök és katonák számának növelését, további kerítés építését és megfigyelő drónok vásárlását jelentette be Marjan Sarec szlovén kormányfő. Negyvennégy menedékkérőt mentett ki a Sea-Eye német nonprofit szervezet Alan Kurdi nevű mentőhajója a Földközi-tengeren. Háborús és emberiesség elleni bűncselekményekben is bűnösnek találta Bosco Ntaganda volt kongói lázadóvezért a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság. Oroszországot aggasztja az a teheráni bejelentés, hogy Irán megkezdte a megengedettnél magasabb fokon dúsított urán előállítását - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Videófelvételt találtak az Indiában eltűnt nyolc hegymászó életének utolsó pillanatairól. Oroszországot bíráló zárónyilatkozatot fogadott el Luxemburgban az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet parlamenti közgyűlése, amely nem ismeri el a Moszkva által bekebelezett dél-ukrajnai Krím félszigetet Oroszország részeként. Elvetette a hónapok óta egyre hevesebb tüntetéseket előidéző kiadatási törvény módosítását célzó tervezet további tárgyalásának lehetőségét Carrie Lam hongkongi kormányzó. A héten a fővárosban és további 396 település belterületén, összesen 123 ezer hektáron folytatódik az országos szúnyoggyérítési program. A japán csapat elleni 14:10-es győzelemmel hangolt a kvangdzsui vizes világbajnokságra a magyar férfi vízilabda-válogatott. Csoportja első helyén végzett, így negyeddöntőbe jutott a magyar női vízilabda-válogatott a nyári Universiadén. Vadnai Benjámin olimpiai kvótát szerzett a Japánban zajló olimpiai kvalifikációs vitorlázó Laser-világbajnokságon. A magyar válogatott hat aranyérmet nyert a hazai rendezésű gyorstollas-világbajnokságon.