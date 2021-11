Exkluzív felvételek: Így égette a tízmilliókat az esküvőjén Cseh Katalin

Megosztás itt:

Volt is miből költeni, hiszen ahogy a Bennfentes is megírta korábban, a Cseh Katalinhoz köthető cégháló több mint 4,7 milliárd forint európai uniós támogatást nyert el úgy, hogy közben a cégek összejátszhattak egymással. Az is kiderült, hogy a NOlimpiával ismertséget szerző Cseh Katalin az olimpiára hivatkozva kért uniós támogatást egy olyan technológia kifejlesztésére, amely a cégcsoportban már készen állt.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A szertartást és a lagzit a festői szépségű Haris Parkban tartották, ahol csak a bálterem kibérlése több millió forintba kerül – olvasható a portálon.

Ahogy a képeken is jól látszik, az impozáns helyszínt műgonddal összeválogatott dekoráció színesítette, amelyet a nagy Gatsby tematikája ihletett.

A vendégeknek is ez volt a dress code. Ezért a legtöbb férfi világhírű olasz divatházak öltönyeiben, a hölgyek pedig akár több száz ezer forintot érő ruhákban jelentek meg.

Cseh Katalin egy Galia Lahav ruhában mondta ki a boldogító igent. A luxus ruhamárkának Magyarországon nincs üzlete, ellenben New Yorkban, Milánóban és Svájcban van.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A menyasszonyi cipő miatt sem kell a momentumos politikusnak szégyenkeznie, hiszen az is egy olyan márka terméke, amely itthon nem kapható, valószínűleg Amerikából rendelték a cipőkölteményt – írja a Bennfente

A gyémántberakásos eljegyzési gyűrű mellé egy különleges jegygyűrű dukált, amelyek összköltsége biztosan egymillió forint felett volt, de a tízszerese is lehetett.

De nem csupán az ékszerek pompáztak arany színben; még a sütemények is aranyporral voltak bevonva, hogy a pár bizonyítsa vendégeinek, beszélik a luxus nyelvét – írják.

A teljes cikket IDE kattintva olvashatják!

Borítókép: Cseh Katalin és Berg Dániel az esküvőjükön. Forrás: Bennfentes.net

Magyar Nemzet