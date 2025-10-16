Exkluzív élő közvetítés: MÁÉRT - Orbán Viktor és Semjén Zsolt beszéde + videó

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) feljelentést tett a Szabadság téri székház felújításával összefüggésben felmerült hűtlen kezelés, hanyag kezelés, csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt - közölte a jegybank az MTI-vel csütörtökön.

A Hamász időt kér

Újabb két túsz holttestét adta át a Hamasz Izraelnek Gázában. A terrorszervezet katonai szárnya közölte, hogy törekszik a békemegállapodás betartására, így a holttestek átadására is, Gázában azonban nincs speciális felszerelés ahhoz, hogy kiemeljék azokat a romok alól.