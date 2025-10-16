Exkluzív élő közvetítés: MÁÉRT - Orbán Viktor és Semjén Zsolt beszéde + videó

Plenáris ülést tart ma a Magyar Állandó Értekezlet a Várkert Bazárban, amelyen felszólal Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Orbán Viktor miniszterelnök. Az eseményt csütörtök délelőtt 10 órától a HírTV és közösségi oldalaink élőben közvetítik.
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) feljelentést tett a Szabadság téri székház felújításával összefüggésben felmerült hűtlen kezelés, hanyag kezelés, csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt - közölte a jegybank az MTI-vel csütörtökön.
Újabb két túsz holttestét adta át a Hamasz Izraelnek Gázában. A terrorszervezet katonai szárnya közölte, hogy törekszik a békemegállapodás betartására, így a holttestek átadására is, Gázában azonban nincs speciális felszerelés ahhoz, hogy kiemeljék azokat a romok alól.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Közös kutatásokkal, tudományos konferenciákkal és ismeretterjesztő kampányokkal lép fel a gyermekek túl korai és túlzott mértékű digitáliseszköz-használata, illetve annak káros hatásai ellen a Bethesda Gyermekkórház, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH).