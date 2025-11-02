Exkluzív: A 106 láthatatlan jelölt – Itt a Tisza Párt teljes listája?

Megosztás itt:

És akkor következzen, amire mindannyian vártunk. Dobpergést kérünk...

A Tisza Párt 106 egyéni képviselőjelöltjének hivatalos listája (2025. november 02-i állapot szerint):

[HIBA: A keresett tartalom (jelöltek) nem található.]

(Talán még a brüsszeli jóváhagyásra várnak? Vagy a mesterséges intelligencia még generálja az arcokat? Vagy egyszerűen csak elfelejtettek szólni nekik, hogy létezniük kellene?)

[Frissítés: A lista továbbra is üres.]

Amíg a láthatatlan jelöltekre várunk... Válaszolhatnának erre a három pofonegyszerű kérdésre?

Rendben, látjuk, hogy a 106-os lista egyelőre annyira titkos, hogy valószínűleg még a Tisza Párt vezetése sem ismeri. De amíg várunk arra, hogy a 106 "új erő" neve megérkezzen (talán a postagalamb hozza Brüsszelből?), addig is, a józan ész nevében, feltennénk pár pofonegyszerű kérdést a Tisza Párt brüsszeli képviseletének.

Ezek nem bonyolult programpontok, csupán tények, amelyekre a magyar választóknak joguk van választ kapni. Vagy ezek is kínosak?

1. KÉRDÉS A HÁBORÚRÓL: Hogyan fér össze a hazai "békepárti" kommunikáció azzal a ténnyel, hogy Brüsszelben az EPP-frakcióval együtt fegyelmezetten megszavazták a háború további finanszírozását és eszkalációját?

2. KÉRDÉS A MIGRÁCIÓRÓL: Hogyan védik a magyar érdeket azzal, hogy igent mondtak a kötelező migránsgettókat erőltető migrációs paktumra, miközben itthon az ellenkezőjét állítják?

3. KÉRDÉS AZ LMBTQ-LOBBIRÓL: Hogyan képviselik a "normalitást", amikor támogatják azokat a határozatokat, amelyek a magyar gyermekvédelmi törvényt támadják a gender-ideológia nevében?

A tréfán túl: az üresség mint tünet

A fenti üres hely (a jelöltek listája) és a megválaszolatlan kérdések (a brüsszeli tettek) tökéletesen mutatják ugyanazt a mély, strukturális problémát: a Tisza Párt egy tartalom nélküli politikai termék.

A józan ész alapján vizsgáljuk meg, miért is olyan kínos ez a kettős hiány!

A "one-man show" beismerése: A lista hiánya a legékesebb bizonyíték arra, hogy a Tisza Párt nem egy valós, alulról építkező mozgalom, hanem egy egyszemélyes produkció. Nincs 106 hiteles, vállalható arc, nincs program, nincs vízió – csak a Vezér van.

A hazugság spirálja: Aggasztó a sorozatos hazugság, amivel Magyar Péter kezeli a jelöltek témáját (dátumokat ígért, majd elfelejtette). Ha egy ilyen egyszerű, ellenőrizhető dologban sem mond igazat, miben hihetünk neki?

A kettős beszéd csapdája: A 3 kínos kérdésre azért nincs válasz, mert a válasz leleplezné az árulást. Nem lehet egyszerre a békepárti magyar szavazókat ÉS a háborúpárti brüsszeli elitet is képviselni.

Konklúzió: Amíg tehát a 106 láthatatlan jelölt elő nem kerül a ködből, és amíg a 3 pofonegyszerű brüsszeli kérdésre kínos csend a válasz, addig a Tisza Párt listája pontosan annyira üres, mint a programjuk vagy az a brüsszeli ígéret, hogy ők majd a magyar érdekeket képviselik.

Nekünk viszont van egy kérdésünk az olvasókhoz: Ön szerint melyik a kínosabb? Hogy nincsenek jelöltek, vagy hogy nincsenek válaszok a brüsszeli tettekre? Várjuk a véleményeket kommentben a Facebookon!