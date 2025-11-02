Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 02. Vasárnap Achilles napja
Jelenleg a TV-ben:

Pesti mese

Következik:

Híradó 15:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Exkluzív: A 106 láthatatlan jelölt – Itt a Tisza Párt teljes listája?

2025. november 02., vasárnap 13:30 | Hír TV

Nagyobb titok övezte a Tisza Párt 106 egyéni jelöltjének listáját, mint a Coca-Cola receptjét. Magyar Péter ígérte fűnek-fának, de a lista csak nem akart megjelenni. Eddig! Kemény munkával, de sikerült hozzájutnunk a névsorhoz, amelyet most elsők között, exkluzívan tárunk az olvasók elé. Garantáljuk, hogy a látvány minden várakozást felül- vagy alulmúl!

  • Exkluzív: A 106 láthatatlan jelölt – Itt a Tisza Párt teljes listája?

És akkor következzen, amire mindannyian vártunk. Dobpergést kérünk...

A Tisza Párt 106 egyéni képviselőjelöltjének hivatalos listája (2025. november 02-i állapot szerint):

 [HIBA: A keresett tartalom (jelöltek) nem található.]

(Talán még a brüsszeli jóváhagyásra várnak? Vagy a mesterséges intelligencia még generálja az arcokat? Vagy egyszerűen csak elfelejtettek szólni nekik, hogy létezniük kellene?)

[Frissítés: A lista továbbra is üres.]

Amíg a láthatatlan jelöltekre várunk... Válaszolhatnának erre a három pofonegyszerű kérdésre?

Rendben, látjuk, hogy a 106-os lista egyelőre annyira titkos, hogy valószínűleg még a Tisza Párt vezetése sem ismeri. De amíg várunk arra, hogy a 106 "új erő" neve megérkezzen (talán a postagalamb hozza Brüsszelből?), addig is, a józan ész nevében, feltennénk pár pofonegyszerű kérdést a Tisza Párt brüsszeli képviseletének.

Ezek nem bonyolult programpontok, csupán tények, amelyekre a magyar választóknak joguk van választ kapni. Vagy ezek is kínosak?

1. KÉRDÉS A HÁBORÚRÓL: Hogyan fér össze a hazai "békepárti" kommunikáció azzal a ténnyel, hogy Brüsszelben az EPP-frakcióval együtt fegyelmezetten megszavazták a háború további finanszírozását és eszkalációját?

2. KÉRDÉS A MIGRÁCIÓRÓL: Hogyan védik a magyar érdeket azzal, hogy igent mondtak a kötelező migránsgettókat erőltető migrációs paktumra, miközben itthon az ellenkezőjét állítják?

3. KÉRDÉS AZ LMBTQ-LOBBIRÓL: Hogyan képviselik a "normalitást", amikor támogatják azokat a határozatokat, amelyek a magyar gyermekvédelmi törvényt támadják a gender-ideológia nevében?

A tréfán túl: az üresség mint tünet

A fenti üres hely (a jelöltek listája) és a megválaszolatlan kérdések (a brüsszeli tettek) tökéletesen mutatják ugyanazt a mély, strukturális problémát: a Tisza Párt egy tartalom nélküli politikai termék.

A józan ész alapján vizsgáljuk meg, miért is olyan kínos ez a kettős hiány!

A "one-man show" beismerése: A lista hiánya a legékesebb bizonyíték arra, hogy a Tisza Párt nem egy valós, alulról építkező mozgalom, hanem egy egyszemélyes produkció. Nincs 106 hiteles, vállalható arc, nincs program, nincs vízió – csak a Vezér van.

A hazugság spirálja: Aggasztó a sorozatos hazugság, amivel Magyar Péter kezeli a jelöltek témáját (dátumokat ígért, majd elfelejtette). Ha egy ilyen egyszerű, ellenőrizhető dologban sem mond igazat, miben hihetünk neki?

A kettős beszéd csapdája: A 3 kínos kérdésre azért nincs válasz, mert a válasz leleplezné az árulást. Nem lehet egyszerre a békepárti magyar szavazókat ÉS a háborúpárti brüsszeli elitet is képviselni.

Konklúzió: Amíg tehát a 106 láthatatlan jelölt elő nem kerül a ködből, és amíg a 3 pofonegyszerű brüsszeli kérdésre kínos csend a válasz, addig a Tisza Párt listája pontosan annyira üres, mint a programjuk vagy az a brüsszeli ígéret, hogy ők majd a magyar érdekeket képviselik.

Nekünk viszont van egy kérdésünk az olvasókhoz: Ön szerint melyik a kínosabb? Hogy nincsenek jelöltek, vagy hogy nincsenek válaszok a brüsszeli tettekre? Várjuk a véleményeket kommentben a Facebookon! 

További híreink

Kiderült, lesz-e idén fehér karácsony!

Donald Tusk: Vagy börtön vagy Budapest

Búcsút inthetsz a kábelrengetegnek a Lidl szuper termékével

Az ukrán elnök embere elszólta magát, magára haragíthatja Brüsszelt Zelenszkij

Aki ebbe a vércsoportba tartozik, lassabban öregszik

Újabb uniós ország kér mentességet az olajszankciók alól

Kiábrándult hang – Tisza-támogató vallomása a brüsszeli árulásról

7 őszi sütemény, amit novemberben mindenképp készíts el

Moszkva lángokban – Neptun rakétákkal támadta az orosz energetikai létesítményeket az ukrán hadsereg + videó

További híreink

Moszkva lángokban – Neptun rakétákkal támadta az orosz energetikai létesítményeket az ukrán hadsereg + videó

Zelenszkij személyében fenyegette meg Putyint

Buszterminál helyett római birodalmi kincs: a régészek megtalálták Dácia leggazdagabb városát

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Észtország most szembesül vele, hogy mekkora árat fizet az orosz olajról való leválásért
2
Ez az az ország, amely hozzánk hasonlóan nem tudja nélkülözni az orosz olajat
3
Moszkva lángokban – Neptun rakétákkal támadta az orosz energetikai létesítményeket az ukrán hadsereg + videó
4
Késes támadók kezdtek vérengzésbe egy angliai vonaton
5
Mattot kapott a Tisza Párt – Pofonegyszerű kérdés amire nem mernek válaszolni: a hallgatásuk a válasz?
6
Lépett a miniszter az ELTE-n történt botrány után – eldőlt a provokátor sorsa
7
Különleges alkalomra érkezett meg a Közel-Keletre Orbán Viktor
8
Bóka János pontról pontra cáfolta dán kollégája szavait
9
Megint lecsapott az USA a Karib-tengeren
10
Vezércikk café – Magyar Péter legfontosabb üzenete: Magyar Péter + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Bóka János pontról pontra cáfolta dán kollégája szavait

Bóka János pontról pontra cáfolta dán kollégája szavait

 Marie Bjerre, a soros elnökséget adó Dánia EU-minisztere interjút adott az ukrán Telegrafnak. Egyetlen mondatával sem értek egyet. Sajnos még vannak, akik a béke helyett a háborút szánják jövőül Európának - írta Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter Facebook-bejegyzésében szombaton.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!