Évről évre emelkednek az otthonteremtés forrásai

Összesen mintegy 297 milliárd forintot irányoz elő otthonteremtési, lakástámogatási célokra a kormány által az Országgyűlésnek múlt héten benyújtott 2020-as költségvetés tervezete. Az elmúlt időszakban az e célra elkülönített költségvetési összegek jelentősen nőttek: míg 2017-ben 211 milliárd forintot, az idei évre 242 milliárdot tartalmazott a büdzsé. A jelentős emelkedés java részét a családvédelmi akcióterv otthonteremtést segítő elemei és a falusi családi otthonteremtési kedvezmény (csok) teszik ki. Ezek ugyan már idén júliustól elérhetők lesznek, de az új támogatási elemek első teljes éve 2020 lesz.

A költségvetési tervezet értelmében a lakástámogatások zászlóshajója továbbra is a csok lesz. A 2015 második fél évétől elérhető, majd 2016-ban jelentősen bővített kedvezményt igénybe vevő családok száma ez év elején meghaladta a százezret. Ők összességében csaknem 300 milliárd forint állami segítséget kaptak eddig lakáscéljuk megvalósítására. Kormányzati szereplők sokszor hangsúlyozták, hogy a csokra és más családtámogatási elemekre szánt keret felülről nyitott, azaz nem fordulhat elő olyan, hogy egy család azért ne tudna élni a lehetőséggel, mert úgymond túl sokan igényelték már azt.

A csok programja bővítve folytatódik, hiszen a családvédelmi akcióterv második pontjaként már a jövő hónaptól elérhető lesz használt lakás vásárlására a gyerekszámtól függően 10-15 millió forintos kamattámogatott hitel. A kedvezményes kölcsön kiterjesztésére a 2020-as költségvetés külön nevesítetten 11,2 milliárd forintot irányoz elő.

A lakástámogatási fejezeten belül a falusi csokra 60 milliárd forintot különít el a büdzsé tervezete, ami jelentős számú, akár tízezres nagyságrendű támogatott családot takar. A falusi csok újítása, hogy az új lakásra szóló támogatási összegeket a fogyó népességű településeken használt lakás vásárlására, illetve felújítására, bővítésére is igénybe lehet venni. A nagymértékű ingatlanár-robbanás elkerülése érdekében vásárlásra legfeljebb ötmillió forint igényelhető, de az a nagycsalád, aki egyúttal korszerűsít is, jogosult lesz az akár 10 millió forint vissza nem térítendő állami juttatásra. Meglévő lakóingatlan felújítására, bővítésére is ötmillió forintot lehet felvenni. Ugyanakkor a falusi csok mellé is igényelhető a kamattámogatott 10-15 millió forintos hitel, s jövőre akár ötmillió forintnyi áfa-visszatérítéssel is számolhatnak a falun építkezők és házat felújítók – utóbbi a gazdaságvédelmi akcióterv része.

A lakástámogatási fejezeten belül külön nevesítve szerepel továbbá a többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásának elengedése. A családvédelmi akcióterv harmadik pontja értelmében már most júliustól nő a hitelelengedés mértéke, a programra jövőre összesen 16,5 milliárd forintot tartalmaz a tervezet. Az intézkedéssel a fennálló hiteltartozásból már a második gyermek születésével előtörleszt az állam egymillió forintot, a harmadik gyermekkel négymilliót, majd minden további gyermekkel újabb 1-1 milliót.

Az otthonteremtési lehetőségek között kell említeni a babaváró támogatást is, noha ez bármire felhasználható, nem csak lakáscélra. A támogatás különböző elemeire összesen több mint 26,3 milliárd forintot irányoz elő a költségvetés tervezete, amelyből a legnagyobb, több mint 20 milliárd forintos részt a kamattámogatás teszi ki. A babaváró támogatás lényege ugyanis az, hogy hitelként veheti fel a család valamelyik pénzintézeten keresztül. Az első öt évben mindenképpen államilag támogatott, nullaszázalékos kamatozású a kölcsön, de az első gyermekkel a teljes futamidőre azzá válik, ráadásul a születés után három évre felfüggesztik a törlesztést. A második gyermek születésével újabb három évre felfüggesztik a törlesztést, s egyúttal 30 százalékot előtörleszt az állam a fennálló tartozásból. A harmadik gyermek érkezésével a teljes tartozást elengedik.

Magyar Nemzet