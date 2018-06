Éves állásokkal próbálják itthon tartani a szakácsokat

KIZÁRTÁK A JOBBIKBÓL TOROCZKAI LÁSZLÓT. A JOBBIK SZERINT TOROCZKAI TÖBB ALKALOMMAL IS SZIVÁROGTATOTT KI INFORMÁCIÓKAT AZ ELNÖKSÉGI ÜLÉSRÕL A KORMÁNYKÖZELI MÉDIÁNAK. DÚRÓ DÓRA BEJELENTETTE, HOGY KILÉP A JOBBIKBÓL, PARLAMENTI MANDÁTUMA VISSZAADÁSÁRÓL MÉG NEM DÖNTÖTT. DÚRÓVAL EGYÜTT TÖBBEN IS BEJELENTETTÉK, HOGY KILÉPNEK A PÁRTBÓL. NEM HOSSZABBÍTJÁK MEG ZOLTAI GUSZTÁV TANÁCSADÓI SZERZÕDÉSÉT A MINISZTERELNÖKSÉGEN FIGYELÕ. A MAZSIHISZ EGYKORI VEZETÕJE HAVI BRUTTÓ EGYMILLIÓ FORINTOT KERESETT 2014 ÓTA. FELFÜGGESZTETTE TARLÓS ISTVÁN A THÖKÖLY ÚTI FÁK KIVÁGÁSÁHOZ ADOTT ENGEDÉLYT. ELÕREHOZNÁ A FIDESZ AZ ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁST 2019 MÁJUSÁRA ZOOM.HU. VARGA MIHÁLY: A KÖVETKEZÕ EGY-MÁSFÉL ÉVBEN IS 4 SZÁZALÉK KÖRÜLI GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS VÁRHATÓ. KAVICS- ÉS HOMOKBÁNYA NYITÁSÁRÓL TARTANAK VASÁRNAP NÉPSZAVAZÁST A TOLNA MEGYEI MADOCSÁN. FELÜLVIZSGÁLTATNÁ AZ EURÓPA TANÁCS MAGYARORSZÁGGAL A LEGSÚLYOSABB KISZABHATÓ BÜNTETÉST. SZIJJÁRTÓ: LEGKÉSÕBB 2023 VÉGÉRE EL KELL KÉSZÜLNIE A BUDAPEST-BELGRÁD GYORSVASÚTI VONALNAK. NATO-FÕTITKÁR: A KATONAI SZÖVETSÉG MEGHOSSZABBÍTJA AZ AFGÁN BIZTONSÁGI ERÕK FINANSZÍROZÁSÁT. ELFOGTÁK IRAKBAN A 14 ÉVES NÉMET LÁNY MEGERÕSZAKOLÁSÁVAL ÉS MEGGYILKOLÁSÁVAL GYANÚSÍTOTT IRAKI FÉRFIT. UKRÁN NACIONALISTÁK VERTEK SZÉT EGY ROMA TÁBORT EGY KIJEVI PARKBAN, A RENDÕRSÉG ELJÁRÁST INDÍTOTT. LEGKEVESEBB 44 EMBER, KÖZTÜK SOK GYEREK MEGSÉRÜLT EGY DÉL-LENGYELORSZÁGI BUSZBALESETBEN. TÖBB TUCATNYI HALÁLOS ÁLDOZATA VOLT EGY IDLÍBI LÉGICSAPÁSNAK JELENTETTE EGY EMBERI JOGI MEGFIGYELÕKÖZPONT. KAMPÁNY INDULT ANNAK KIHARCOLÁSÁRA, HOGY A BRIT VÁLASZTÓK NÉPSZAVAZÁSON DÖNTHESSENEK A BRIT EU-TAGSÁG MEGSZÛNÉSÉNEK FELTÉTELEIRÕL. NAGY VITA VÁRHATÓ AZ AMERIKAI VÉDÕVÁMOKRÓL A VILÁG LEGFEJLETTEBB GAZDASÁGAIT TÖMÖRÍTÕ CSOPORT, A G7 KANADAI CSÚCSTALÁLKOZÓJÁN. DONALD TRUMP SZERINT OROSZORSZÁGNAK IS RÉSZT KELLENE VENNIE A TALÁLKOZÓN. A G7-CSOPORT EURÓPAI TAGJAI MEGEGYEZTEK, HOGY NEM VESZIK VISSZA OROSZORSZÁGOT A TÁRSULÁSBA. TÖBB MINT 13 MILLIÁRD DOLLÁR ÉRTÉKBEN KÖTÖTT KERESKEDELMI MEGÁLLAPODÁST KÍNA ÉS KAZAHSZTÁN. BIZALMAS ADATOKAT LOPTAK EL KÍNAI KORMÁNYZATI HACKEREK AZ AMERIKAI HADITENGERÉSZETTÕL THE WASHINGTON POST. TELJESEN LEÉGETT EGY EZER NÉGYZETMÉTERES ÜZEMCSARNOK BÁBOLNÁN, SZEMÉLYI SÉRÜLÉS NEM TÖRTÉNT. AUTÓ ÜTKÖZÖTT MOTORRAL AZ M3-AS AUTÓPÁLYÁN GÖDÖLLÕ KÖZELÉBEN, A MOTOROS MEGSÉRÜLT. FÁNAK ÜTKÖZÖTT EGY TEHERAUTÓ A 81-ES FÕÚTON SÖRÉD KÖZELÉBEN, EGY EMBER MEGSÉRÜLT. A MOL BRUTTÓ 2 FORINTTAL CSÖKKENTETTE A 95-ÖS BENZIN ÉS BRUTTÓ 3 FORINTTAL A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT.