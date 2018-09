Évente egyharmad Magyarországnyi ember hal meg az alkohol miatt

2018. SZEPTEMBER 21., PÉNTEK SZÁJER JÓZSEF EP-KÉPVISELÕ (FIDESZ): CSAK ODA KELLENE TÖBB UNIÓS HATÁRÕRT KÜLDENI, AHOL KÉPTELENEK MEGVÉDENI SAJÁT HATÁRAIKAT. ÁDER JÁNOS KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK: A KLÍMAVÁLTOZÁS MIATT A JELENLEGINÉL NAGYSÁGRENDEKKEL NAGYOBB MIGRÁCIÓ VÁRHATÓ. MIGRÁCIÓKUTATÓ INTÉZET: A 2015-HÖZ KÉPEST EGY NAGY MÉRTÉKÛ MÉRSÉKLÕDÉS LÁTHATÓ, DE VIZSGÁLNI KELL A MIGRÁCIÓ OKÁT. GYURCSÁNY FERENC DK-ELNÖK: AZ ELLENZÉK ÖNMAGÁBAN KEVÉS, CSAK A NÉP SEGÍTHET MEGDÖNTENI ORBÁN VIKTOR RENDSZERÉT. FIDESZ: GYURCSÁNY FERENC ÉS BOTKA LÁSZLÓ NYÍLTAN BEVÁNDORLÁSPÁRTI POLITIKUS. KÁSLER MIKLÓS EMMI-MINISZTER: NEM KULTÚRHARC ZAJLIK MAGYARORSZÁGON, HANEM KÜLÖNBÖZÕ VÉLEMÉNYEK CSAPNAK ÖSSZE HÍR TV, P9. HANDÓ: A BÍRÓSÁGOK FELKÉSZÜLTSÉGGEL, TISZTESSÉGGEL ÉS FELELÕSSÉGVÁLLALÁSSAL NYERHETIK EL A KÖZÖSSÉG BIZALMÁT. PÖLÖSKEI GÁBORNÉ: A GAZDASÁG SZEREPLÕIVEL KÖZÖSEN ALAKÍTJUK KI AZ OKTATÁSI CÉLOKAT MAGYAR IDÕK. SOK PEDAGÓGUS ÚGY ÉRZI, ALACSONY A MEGBECSÜLTSÉGE MAGYAR IDÕK. AZ ÖSSZES ALTATÓ-ORVOS FELMONDOTT AZ AJKAI KÓRHÁZBAN ÍRTA PÉNTEKEN A 24.HU. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM: A KORMÁNY KIEMELT FELADATKÉNT KEZELI AZ ALSÓRENDÛ ÚTHÁLÓZAT FEJLESZTÉSÉT. NEM VÁLTOZIK OKTÓBERTÕL AZ ÜZEMANYAGOK JÖVEDÉKI ADÓJA, MERT 50 USD FÖLÖTT MARADT A BRENT-OLAJ HORDÓNKÉNTI ÁTLAGÁRA. THERESA MAY BRIT MINISZTERELNÖK SZERINT JELENLEG HOLTPONTON VANNAK A BREXIT-TÁRGYALÁSOK. MAY: HA NINCS MEGÁLLAPODÁS AZ EU-VAL, AKKOR SEM CSORBULNAK A NAGY-BRITANNIÁBAN DOLGOZÓ EU-ÁLLAMPOLGÁROK JOGAI. LONDONI ELEMZÕK SZERINT A MAGYAR GAZDASÁGOT IS ÉRZÉKENYEN ÉRINTENÉ HA KERESKEDELMI MEGÁLLAPODÁS NÉLKÜL LÉPNE KI NAGY-BRITANNIA AZ EU-BÓL. LEÁLLÍTJA KÉT BELGIUMI ATOMERÕMÛVÉT AZ ÕSSZEL A FRANCIA ENGIE CÉG A REAKTOROK KISZOLGÁLÓ ÉPÜLETEINEK BETONFALÁN ÉSZLELT REPEDÉSEK MIATT. SÚLYOSAN MEGSEBESÍTETT EGY MEZÕN DOLGOZÓ 53 ÉVES FÉRFIT EGY MEDVE A SZÉKELYFÖLDI CSÍKSZENTKIRÁLY HATÁRÁBAN MASZOL.RO. AZ RMDSZ ARRA BUZDÍTJA SZIMPATIZÁNSAIT, HOGY VEGYENEK RÉSZT A CSALÁD ALKOTMÁNYOS MEGHATÁROZÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ NÉPSZAVAZÁSON. A ROMÁN SZOCIÁLDEMOKRATÁK VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA MEGERÕSÍTETTE TISZTSÉGÉBEN LIVIU DRAGNEA PÁRTELNÖKÖT. NAGY EREJÛ TORNÁDÓ SÖPÖRT VÉGIG KANADA FÕVÁROSÁN, 150 EZER HÁZTARTÁS MARADT ÁRAM NÉLKÜL. MEGHALT EGY PALESZTIN ÉS TÖBB TUCAT TÜNTETÕ MEGSEBESÜLT A HATÁR MENTI ZAVARGÁSOKBAN A GÁZAI ÖVEZETNÉL KÖZÖLTÉK PALESZTIN HATÓSÁGOK. ELFOGTÁK BRAZÍLIÁBAN A HEZBOLLAH FELTÉTELEZETT PÉNZÜGYI SZAKÉRTÕJÉT. ISMERETLEN FEGYVERESEK TÜZET NYITOTTAK, ÉS TÖBB EMBER LELÕTTEK EGY KATONAI PARÁDÉN A DÉLNYUGAT-IRÁNI AHVÁZ VÁROSÁBAN. NYOLC GYEREK MEGHALT, ÉS HETEN MEGSEBESÜLTEK AKNAROBBANÁSBAN AZ ÉSZAK-AFGANISZTÁNI FARJÁB TARTOMÁNYBAN. ELSÜLLYEDT EGY SZÍRIAI MENEKÜLTEKET SZÁLLÍTÓ HAJÓ LIBANON PARTJAINÁL, HÁROM TUCATNYI EMBERT KIMENTETTEK, DE EGY GYEREK VÍZBE FULLADT. ENSZ: A HÁBORÚ SÚJTOTTA JEMENBEN MÁR HIÁBAVALÓNAK TÛNIK AZ ÉHÍNSÉG ELLENI KÜZDELEM. BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉLTÉK CHILÉBEN A PINOCHET-DIKTATÚRA HÚSZ VOLT TITKOSÜGYNÖKÉT. A DUNÁBA ESETT EGY FÉRFI A FÕVÁROSBAN AZ ERZSÉBET HÍDRÓL, A RENDÕRÖK KIMENTETTÉK. AZ ERÕS SZÉL (55-85 KM/H-ÁS) VESZÉLYE MIATT AZ ORSZÁG NAGY RÉSZÉRE FIGYELMEZTETÉST ADOTT KI SZOMBATRA AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT. FÕVÁROSI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ ZRT.: A MARGIT HÍD MOSÁSA MIATT SZOMBATON SÁVLEZÁRÁSRA KELL SZÁMÍTANI. KÉT AUTÓ KARAMBOLOZOTT AZ M7-ES AUTÓPÁLYÁN SZÉKESFEHÉRVÁRNÁL PÉNTEKEN, AZ EGYIK AUTÓ AZ ÁROKBA CSAPÓDOTT. EGY NEGYVENÉVES FÉRFI SZÓVÁLTÁST KÖVETÕEN BÁNTALMAZTA HOZZÁTARTOZÓIT FERTÕRÁKOSON, MAJD BEZÁRKÓZOTT A HÁZBA ÉS ÖNGYILKOS LETT.