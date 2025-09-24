Évekig a pokolban élt a miskolci feleség: a holland férj benzinnel akarta felgyújtani a házat és őt magát

Megosztás itt:

Amikor az otthon pokollá válik

A Miskolci Járásbíróság döntése mindenkit elgondolkodtat. Letartóztatták azt a holland férfit, aki hónapokon át tartotta rettegésben feleségét egy csendes borsodi kistelepülésen. Ez a szörnyű történet, amelyet a Miskolci Törvényszék hozott nyilvánosságra, a családon belüli erőszak sötét oldalát mutatja be, ahol a szeretet és a bizalom helyét a félelem és a terror veszi át.

A pár egy évvel ezelőtt telepedett le Magyarországon, de az idilli kép hamar szertefoszlott. A férfi italozó életmódot folytatott, és a mindennapok részévé vált a rendszeres bántalmazás. A nő egy olyan életbe kényszerült, ahol minden mozdulata, minden szava félelmet keltett, hiszen tudta, a legapróbb hiba is egy újabb bántalmazási hullámot indíthat el.

A szörnyű éjszaka, ami majdnem a véget jelentette

Szeptember 1-jén a már egész nap tartó veszekedés tetőfokára hágott. A férfi közölte a feleségével, hogy megöli. Ezután egy olyan lépésre szánta el magát, ami minden képzeletet felülmúl. Benzint locsolt a padlóra, majd a menekülő feleség lábszárát is lelocsolta az éghető folyadékkal. A nő sikoltozva próbált kijutni a házból, de a férfi követte és megpróbálta bent tartani. Egy kétségbeesett dulakodás után a nő végül kijutott és a nyári konyhába menekült, de a férfi követte, és megismételte fenyegetését: "Végez mindkettőnkkel."

Azonban a nő ereje és a túlélés iránti vágya győzedelmeskedett. Átmászott a kerítésen és a szomszédoknál kért segítséget. A rendőrök a helyszínre érkezve a földön, felvágott csuklókkal találták meg a férfit. Ez a látvány is jól mutatja a bűntudat, a kétségbeesés és a tehetetlenség elegyét, amely a férfi tettét követően eluralkodott rajta.

A Miskolci Járásbíróság most egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását. A vádak súlyosak: emberölés előkészületének bűntette és személyi szabadság megsértésével elkövetett kapcsolati erőszak. A bíróság szerint a férfinak súlyos büntetésre kell számítania, ami remélhetőleg némi igazságot szolgáltat a nőnek, és segít neki elindulni a gyógyulás útján.

Ez a történet rávilágít, hogy a családon belüli erőszak nem ismer országhatárokat és társadalmi státuszt. Ha te vagy valaki, akit ismersz, hasonló helyzetben van, kérj segítséget! A segítség elérhető, és senkinek sem kell egyedül szembenéznie a félelemmel.

Forrás: MTI

Fotó: Canva