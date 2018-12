Évek óta nem volt rá példa, a kormány most meglépte

A szombaton megjelent interjúban hozzátette: az első lépés már megtörtént, szeptember óta megemelték a szociális ösztöndíjak kifizetésére rendelkezésre álló keretösszeget 40 százalékkal, a tanulmányi ösztöndíj növelésével 2020. február 1-jétől érik el a teljes összeget.

Bódis József úgy fogalmazott: „A felsőoktatásnak az az igazi küldetése, hogy az arra alkalmas tanulók a lehető legmagasabb képzettséghez jussanak. Ezért az állam a többi között szociális és tanulmányi ösztöndíjjal támogatja a diákokat, hogy a tanulásra tudjanak koncentrálni. Már évek óta nem volt mód az ösztöndíjak emelésére, de most megnyílt rá a lehetőség.”

Emlékeztetett arra, hogy a tanulmányi átlaga alapján a felsőoktatási intézmény államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevő hallgatóinak legfeljebb 50 százaléka kaphat tanulmányi ösztöndíjat.

A Klebelsberg Központ adataira hivatkozva Bódis József azt mondta, hogy jelenleg 1-2 százalékos a pedagógushiány. A kormány intézkedései nyomán nőtt a pedagógusképzésben részt vevők száma, évente jelenleg több mint ötezer a végzős pedagógushallgató - hangoztatta. Hozzátette: „A probléma inkább az, hogy egy részük elmegy a pályáról. Így a kormányzatnak nagyon sokat kell tennie azért, hogy aki pedagógusként végez, az művelje is a hivatását.”

Elmondta, hogy az elmúlt időszakban jelentős béremelések voltak, de a versenyszférában is nőnek a keresetek. „Mindent meg kell tennünk azért, hogy ez a tanári fizetésekben is visszatükröződjön. Mindenki, akinek bármilyen vezetői felelőssége van ezen a téren a kormányban, összehangoltan dolgozik azért, hogy (...) versenyképesek legyenek a pedagógusbérek” - jelentette ki.

Az államtitkár pozitív tendenciának nevezte azt, hogy a cégek sokszor már nem elcsábítják a diákokat az egyetemekről, hanem saját ösztöndíjjal is tanulásra késztetik őket. Rámutatott: a duális képzés is arról szól, hogy együttműködik a gazdaság a felsőoktatási intézményekkel. Utóbbiaknak azonban „át kell gondolniuk a stratégiájukat, mert néhány éven belül olyan szakmák is megjelenhetnek, amelyeket ma még nem ismerünk” - tette hozzá.