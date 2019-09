Európai Mobilitási Hét

Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva családi programokkal, koncertekkel, kézműves foglalkozással és egészségügyi szűrőprogramokkal is várják az érdeklődőket. A legkisebbek részt vehettek „A legszelídebb motorosok” felvonulásán is. A gyerekek a szervezőktől ajándékba kapott kismotorokkal közlekedhettek Budapest egyik legnagyobb sugárútján. A rendezvény célja, hogy felhívják a figyelmet a fenntarthatóságra és a környezet védelmére. Az esemény üzenetét a fővárosi önkormányzat is fontosnak tartja.