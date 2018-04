Európa-szerte a tüntető magyarokról cikkeznek

MEGVAN A FIDESZ KÉTHARMADA: AZ EGYIK BILLEGÕ KÖRZETBEN A JOBBIKOS JAKAB PÉTER 127 SZAVAZATTAL MARADT ALUL A FIDESZES CSÖBÖR KATALIN MÖGÖTT. SZÁZEZRES TÖMEG TÜNTETETT SZOMBATON A DEMOKRÁCIÁÉRT A KOSSUTH TÉREN, A SZERVEZÕK ÚJ VÁLASZTÁST ÉS ELLENZÉKI ÖSSZEFOGÁST KÖVETELTEK. TÖBB KÜLFÖLDI NAGYVÁROSBAN IS TÜNTETTEK AZ ORBÁN-KORMÁNY ELLEN, LONDONBAN, BERLINBEN, DUBLINBAN ÉS LISSZABONBAN IS MEGMOZDULTAK. A TÜNTETÉS ELÕTT A MAGYAR NEMZET ÉS A LÁNCHÍD RÁDIÓ MUNKATÁRSAI ÉS AZ OLVASÓK IS MEGEMLÉKEZÉST TARTOTTAK A KÉT MÉDIUM MEGSZÜNTETÉSÉRÕL. BBC: A NAGYRÉSZT FIATALOKBÓL ÁLLÓ TÖMEG A SZÁZEZER FÕT IS ELÉRTE. SÜDDEUTESCHE ZEITUNG: A FIDESZ SIKERE FÕLEG A FIATALOKAT SOKKOLTA. LE MONDE: A FIATAL ÉS SZÍNES TÖMEG MEGMOZDULÁSA AZ EGYIK LEGFONTOSABB ESEMÉNY VOLT AZ UTÓBBI ÉVEK MAGYARORSZÁGÁN. ROGÁN ANTAL: ÁTALAKÍTÁSRA SZORUL A KORMÁNY. HÁROM HÉT VAN A VÁLASZTÁSI PLAKÁTOK ELTÁVOLÍTÁSÁRA. NEKIMENT HADHÁZY ÁKOSNAK SALLAI RÓBERT BENEDEK SZOMBATON AZ LMP ETIKAI BIZOTTSÁGI MEGHALLGATÁSÁN. MNB: JELENTÕSEN LASSULHAT A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS MAGYARORSZÁGON. CÉLPONT: ÖSSZEHANGOLT ÉS SZERVEZETT HÁLÓZAT SZÁLLÍTOTTA A FIKTÍV MAGYAR LAKCÍMMEL RENDELKEZÕ KETTÕS ÁLLAMPOLGÁROKAT UKRAJNÁBÓL. DER SPIEGEL: ORBÁN VIKTOR A LEGVESZÉLYESEBB POLITIKUS AZ EU-BAN, MAGYARORSZÁGON ISMÉT EGYPÁRTRENDSZER URALKODIK. CÉLZOTT KATONAI CSAPÁSOKAT RENDELT EL DONALD TRUMP A SZÍRIAI VEGYI FEGYVEREKHEZ KÖTHETÕ LÉTESÍTMÉNYEK ELLEN. A KORMÁNYHADSEREG ÁLLÍTÁSA SZERINT BEVETTE EGÉSZ KELET-GÚTÁT. PENTAGON: A SZÍR VEGYIFEGYVER-KAPACITÁS NAGY RÉSZE MEGSEMMISÜLT. THERESA MAY: SIKERESNEK TARTJUK A SZÍRIAI AKCIÓT. PUTYIN: OROSZORSZÁG A LEHETÕ LEGKOMOLYABBAN ELÍTÉLI A SZÍRIA ELLENI TÁMADÁST. ÚJABB VEGYIFEGYVER-TÁMADÁS ESETÉN ISMÉTELT INTERVENCIÓVAL FENYEGET FRANCIAORSZÁG. HÓVIHAR, JÉGESÕ, ORKÁNEREJÛ SZÉL PUSZTÍT AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK KÖZÉPNYUGATI VIDÉKEIN. KÉT HÉT MÚLVA ÚJABB VITÁT TART AZ EP ÁLLAMPOLGÁRI JOGI BIZOTTSÁGA A MAGYARORSZÁG ELLENI SZANKCIÓS ELJÁRÁSRÓL. BRIT NEMZETBIZTONSÁG: AZ OROSZ KATONAI HÍRSZERZÉS ÖT ÉVE FIGYELHETTE A MEGMÉRGEZETT KETTÕS ÜGYNÖKÖT, SZERGEJ SZKRIPALT. OROSZORSZÁG: NAGY-BRITANNIA GÁTOLJA A SZKRIPAL-ÜGY NYOMOZÁSÁT. POLITIKAI MENEDÉKJOGOT KAPOTT COSTA RICÁBAN EGY VOLT ROMÁN MINISZTER, AKIT ELSÕ FOKON TAVALY 6 ÉV BÖRTÖNRE ÍTÉLTEK. 86 ÉVES KORÁBAN MEGHALT MILOS FORMAN OSCAR-DÍJAS RENDEZÕ. MANIPULÁLT ALVÁZSZÁMÚ GÉPKOCSIKAT FOGOTT EL A ZÁHONYI RENDÕRSÉG. A NYOMOZÓK ELFOGTÁK A KÉT DROGKERESKEDÕT ÉS FELSZÁMOLTAK EGY MARIHUÁNAÜLTETVÉNYT EGY GYULAI TANYÁN. TETÕTÉRBEN TERMESZTETTE A DROGOT EGY FÉRFI A GYÕR MEGYEI NYÚLON, EGY 22 ÉVES OSZTRÁK FÉRFIT ELÕÁLLÍTOTTAK A RENDÕRÖK. FORGALOMKORLÁTOZÁSOK LESZNEK BUDAPESTEN A HÉTVÉGÉN EGY FUTÓVERSENY MIATT. HATVANNYOLC ÉVES KORÁBAN ELHUNYT BABOS GYULA LISZT FERENC-DÍJAS JAZZ-ZENÉSZ, ZENESZERZÕ.