Európa mi vagyunk

72 új fertőzöttet igazoltak az elmúlt 24 órában, nincs újabb elhunyt. A beoltottak száma 5 636 894, közülük 5 475 471 már a második oltását is megkapta. Folyamatosan lehet időpontot foglalni a 12 év feletti gyerekek oltására is - olvasható a koronavirus.gov.hu oldalon. A negyedik hullám jönni fog, de még jó pár hétig nem kell intenzív emelkedésre számítani - mondta Rusvai Miklós Magyarország élőben című műsorunkban. A virológus a harmadik oltás beadását azoknak javasolja, akiknél alacsony antitest szintet mértek, akik idősek és akik Sinopharm-oltást kaptak. Reális a veszélye annak, hogy hazánkban is elkezdődik a koronavírus-járvány negyedik hulláma - nyilatkozta az emberi erőforrások minisztere a Hír Tv-nek. Kásler Miklós elmondta, több európai országban is emelkedik a fertőzöttek száma, és Magyarországon is vannak jelek arra, hogy elindulhat a következő hullám. A Nemzeti Adó- és Vámhivata már vizsgálja a momentumos Cseh Katalin cégügyeit - tudta meg a Magyar Nemzet. A Mediaworks Hírcentrumának kérdésére válaszolva a NAV közölte: jelenleg is zajlik az ügyben érkezett feljelentés elbírálása. Ha 2022-ben nem nyer az ellenzéki összefogás, akkor 10-15 évig nem tudják majd elküldeni Orbánt - nyilatkozta Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke az Indexnek. „Ezek a csicskák aligha tudják Orbánt bármikor is megverni” - írta közösségi oldalán Szanyi Tibor, az Igen Szolidaritás Mozgalom alelnöke Kunhalmi Ágnes nyilatkozatára reagálva. Közöny és érdektelenség övezi a főpolgármester 99 Mozgalmát - írja a Magyar Nemzet. A főpolgármester állítása szerint a Mozgalom legalább harmincezer szimpatizánssal rendelkezik, miközben hivatalos Facebook-oldalán alig ezer követője van. Napokkal ezelőtt öngyilkosságot kísérelhetett meg, a pornográf felvételek miatt letartóztatott gyulai volt jobbikos - a Bennfentes információi szerint. Horváth László ellen pedofil gyilkosság ügyében nyomozhatnak, letartóztatása összefüggésben lehet az 1998-ban meggyilkolt hétéves Szathmáry Nikolett ügyével. Csalással vádolják a Jobbik volt egészségpolitikusát - írja a Magyar Nemzet. A lap információja szerint Virág József is ott ül majd a vádlottak padján abban büntető ügyben, amelyet a szintén volt jobbikos Szegedi Csanád ellen indítottak. Rinocérosz-bőrrel az arcán támogatja a balliberális értelmiség a fajgyűlölő jobbikos Tóth Pétert - jelentette ki Schiffer András a Mediaworks Hírcentrumának. Az LMP volt elnöke elmondta: éveken keresztül támadta a balliberális értelmiség, amikor a különböző ügyekben támogatta a Jobbik álláspontját, és szóba állt jobbikos politikussal, most azonban a fajgyűlölő Tóth Pétert támogatják. A kormány újraindította a gazdaságot, és ennek a magyar családok lesznek a nyertesei - mondta Tállai András államtitkár. Most is lehet támogatást igényelni a nagycsaládosoknak az autóvásárláshoz - mondta Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter. Augusztus 9-ig lehet jelentkezni a 100 százalékban államilag támogatott informatikusképzésre, amelyet az Újratervezés Programban második alkalommal indított el idén nyáron az Innovációs és Technológiai Minisztérium. A koronavírus-fertőzöttek száma 200,1 millió, az áldozatoké 4,25 millió világszerte. A teljes beoltottság kulcsfontosságú a koronavírus és változatai, köztük a delta variáns elleni védelemhez - közölte az Európai Gyógyszerügynökség. Moratóriumot sürgetett a koronavírus elleni emlékeztető oltásokra az Egészségügyi Világszervezet vezetője, hogy sok országban be tudják adni az első adag oltást. A nyaralásból hazatérők közül kerül ki az új fertőzöttek többsége, egész családokról van szó, akik nem oltatták be magukat - hangsúlyozta a Belgrád melletti Batajnica koronavírusos betegek ápolására épített kórházának az igazgatója. Hollandiában oltópontokat zárnak be a koronavírus elleni beoltottság előrehaladása, valamint az oltási kedv csökkenése miatt, a beoltás népszerűsítését és magát a vakcinázást a jövőben oltóbuszok segítségével látják el. Vasárnaptól több EU-tagállam átkerül az angliai utazási lista zöld kategóriájába, vagyis az Angliába érkezők számára karanténkötelezettségtől mentesített országok csoportjába a brit közlekedési minisztérium tájékoztatása szerint. Oroszországban továbbra is feszült a helyzet az új koronavírus-fertőzés terjedése miatt, ám a tendencia a stabilizálódás irányába mutat - jelentette ki Anna Popova tiszti főorvos. Újabb járványügyi szigorításokról döntött és szeptemberi zárlatra készül az izraeli kormány. Rakétákat lőttek ki Izrael északi határának térségére Libanonból, a zsidó állam hadserege tüzérségi válaszcsapásokkal felelt - jelentette a Jediót Ahronót című lap hírportálja. Tízezrek tüntettek a libanoni fővárosban igazságszolgáltatást és felelősségre vonást követelve a Bejrútban kikötőjében egy éve bekövetkezett több mint kétszáz ember halálát okozó robbanás miatt. Az izraeli légierő csapásokat mért Libanon azon körzeteire, ahonnan a nap folyamán rakétákat lőttek ki Izrael irányába. A német rendőrség őrizetbe vett Berlinben egy háborús bűncselekményekkel vádolt szíriai férfit, akit egy damaszkuszi menekülttáborban 2014-ben rakétagránáttal elkövetett támadással gyanúsítanak. Egy hőerőmű területét is elérték a lángok Törökország dél-nyugati részén, ahol nyolcadik napja erdőtüzek pusztítanak, sok esetben tengerparti üdülőhelyeket veszélyeztetve. Harminchat határsértőt tartóztattak föl a rendőrök Kiszombor közelében. Meghalt egy ember a 74-es főúton Hahót térségében a csütörtök reggel történt balesetben, az útszakaszt lezárták. Zivatarveszély miatt másodfokú riasztást adott ki az ország középső és keleti részén több járásra az Országos Meteorológiai Szolgálat. Tótka Sándor aranyérmet nyert kajak egyes 200 méteren a tokiói olimpián. Csipes Tamara ezüstérmet nyert kajak egyes 500 méteren a tokiói olimpián. Rasovszky Kristóf ezüstérmet nyert a 10 kilométeres nyíltvízi úszásban a tokiói olimpián. A magyar férfi vízilabda-válogatott bejutott az elődöntőbe a tokiói olimpián, miután a negyeddöntőben 15:11-re legyőzte Horvátország csapatat. Labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező, 3. forduló első mérkőzés: Ferencvárosi TC - Slavia Praha (cseh) 2:0 Augusztus 19-én kezdődik a belépőjegyek árusítása a szeptemberi Magyarország-Anglia és a Magyarország-Andorra labdarúgó világbajnoki selejtezőmérkőzésekre.