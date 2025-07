Európa legnagyobb családi adócsökkentési programjának része a családi adókedvezmény megduplázása + videó

Megosztás itt:

Koncz Zsófia a Facebook-oldalára feltöltött videóban kijelentette: indul Európa legnagyobb családi adócsökkentési programja, aminek fontos eleme a családi adókedvezmény megduplázása, ami a magyar családoknak komoly segítséget jelent a mindennapokban.

Azt mondta, Magyarország kormánya két lépésben duplázza meg a családi adókedvezmény összegét: az első július 1-jén lépett életbe, a második pedig 2026. január 1-jén fog. Az intézkedés közel egymillió családot érint - tette hozzá.

Júliustól egy gyermek után 15 ezer, két gyermeknél 60 ezer, három gyermek esetében 148 500 forint az adókedvezmény, amely további gyermek esetében további 49 500 forinttal emelkedik - részletezte.

2026 januárjától az emelés tovább folytatódik, így egy gyermeknél már 20 ezer, két gyermeknél 80 ezer, három gyermeknél 198 ezer forint, amely további gyermek esetében további 66 ezer forinttal emelkedik - ismertette az államtitkár.

Arra is kitért, hogy a kedvezményt kétféle módon lehet érvényesíteni: egyfelől havonta, a fizetéssel együtt, az adóelőlegben (ehhez írásban kell nyilatkozni a munkáltató felé, akár az év elején, akár év közben, ha megváltozik a családi helyzet, például újabb gyermek születik), másfelől egy összegben, az éves szja-bevallásban is visszaigényelhető.

Arról is beszélt, hogy ha a korábbi nyilatkozatot a gyermekek száma alapján tették meg, nem szükséges új nyilatkozat a július 1-jétől megemelkedett kedvezmény miatt. Ha viszont az összeget jelölték meg, célszerű új nyilatkozatot tenni, hogy a magasabb kedvezményt már a havi adóelőlegből is érvényesíteni lehessen - részletezte, hozzátéve, hogy a többlet az éves adóbevallásban is visszaigényelhető majd. Az új nyilatkozatot legkésőbb a júliusi bér kifizetése előtt érdemes megtenni, még július elején vagy közepén, hogy az emelt kedvezmény zavartalanul érvényesüljön - javasolta.

A családi adócsökkentésnek itt még nincs vége, hiszen októbertől jön a háromgyermekes anyák, januártól pedig a kétgyermekes anyák adómentessége -mondta Koncz Zsófia.

Forrás: MTI

Fotó: képernyőfotó