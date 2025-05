Európa háborús átszervezésére csak ürügy Ukrajna gyorsított uniós felvétele

Megosztás itt:

Tavaly itt álltam, és azt mondtam, Donald Trump fogja megnyerni az amerikai választásokat. Megnyerte. Jövőre Magyarországon lesznek választások. ­Van-e több kérdés?

Jó napot, barátaim! Régi és új CPAC-esek!

Isten hozta önöket! Welcome back everyone!

Nagyszerű társaságunk van az idén. Európában ma ennél jobb társaságot senki sem tudna összegyűjteni. Köszönöm, hogy együtt lehetünk! Ma itt vannak Európa legerősebb, patrióta, szuverenista politikai vezetői. Sőt, sokan itt vannak Amerikából is. A legkeményebb, a legelszántabb és a legtapasztaltabb vezetők. Olyanok, akik évtizedek óta küzdenek a nemzetközi politikában a hazájukért. Olyanok, akik rengeteg támadást, durvaságot és lejárató kampányt szenvedtek el. Olyanok vannak itt, akik tudják, hogy szenvedés nélkül nincs győzelem. Akik tudják, hogy a győzelemért nemcsak meg kell dolgozni, de meg is kell érte szenvedni. Éppen úgy, ahogy Trump elnök úr példája mutatja.

Az európai liberálisok és progresszívek a felét sem bírnák ki annak, amit a mi vezetőink elviseltek. Ők kibírták, talpon maradtak, ha kellett, felálltak és győztek. Az európai liberálisok feleennyi támadástól sírva fakadnának, elszaladnának, és a progresszív újságírók szoknyája mögé bújnának. A mi vezetőink nemcsak talpon maradtak, hanem fantasztikus dolgokat is véghez vittek a saját országaikban.

Itt van barátunk, Matt Schlapp, aki az állhatatosság megtestesítője. Ő formált globális márkát a CPAC-ből. Ha ez a konferencia közeledik, a világ liberálisai mindenhol behúzzák fülüket-farkukat, és visszavonulót fújnak. Ő volt az, aki felismerte a Biden-korszak idején, hogy a konzervatív szellemi megújulás forrásvidéke Közép-Európában van. Ő jött rá, hogy amit mi itt kicsiben, Magyarország-méretben megcsinálunk, azt meg lehet csinálni nagyban, Amerikában is. Ő hozta Magyarországra a CPAC első európai gyűlését. Neki és Szánthó Miklós barátunknak köszönhetjük, hogy ma itt lehetünk. Köszönjük szépen!

És itt van velünk Irakli Kobakhidze, aki a nemzetközi patrióta mozgalom georgiai hőse. Megnyert egy választást az egész világ, az egész liberális világ ellenében. Lemosta a progresszíveket. Ilyen verést ritkán kapnak. És közben megcsinálta Euró­pa legnagyobb gazdasági növekedését. És, barátaim, mindezt úgy, hogy közben országa húsz százaléka az orosz medve talpa alatt van. Nem engedte, hogy Brüsszel belepréselje őket a háborúba. Nem engedte, hogy ők legyenek a kettes számú Ukrajna. Micsoda győzelem! Micsoda siker! Isten hozott, Irakli!

És itt van a mi macedón hősünk, Hrisztijan Mickoszki. Úgy nyerte meg a választást, hogy egész Brüsszel az ellenfelét támogatta. Ő a mi várkapitányunk, aki Euró­pa déli határait védi a migráció ellen. Vivát, Macedónia!

És ma beszélni fog hozzánk Robert Fico miniszterelnök úr is. Ne feledjétek, ő közülünk a legkeményebb.

Öt lövést kapott, szinte kilyuggatták. A felhergelt, fellázított liberális banda öt golyót eresztett bele. És ma itt van velünk, harcol, mintha mi se történt volna. Ilyet még nem látott a világ!

Ő Európa legnagyobb visszatérője. Köszönjük, Robert, hogy példát adsz nekünk!

És itt van, jön majd Andrej Babis, Csehország volt és leendő miniszterelnöke. Kedves Andrej, micsoda harcaink voltak évekig, hosszú éjszakába nyúlóan Brüsszelben! Az óriási többségben lévő, migrációpárti miniszterelnökök ellen kellett harcolnunk. Andrej, ma Magyarország egy migránsmentes övezet. Ez nélküled nem sikerülhetett volna. Köszönjük, és várunk vissza!

És köszöntöm Santiago Abascalt, a mi spanyol hősünket. Barátaim, ma Spanyolországban kell elszenvednünk a legbrutálisabb elnyomást. Igaz, a franciák és a németek se panaszkodhatnak, de ami Spanyolországban folyik, az példátlan! Ha fair verseny lenne, már régen a Vox vezetné Spanyolországot, és ez a pillanat már nincs messze. Kedves Santiago, üdv, Kapitány!

És azt kérem, barátaim, hogy öleljük keblünkre Mateusz Morawieckit. Ő egy igazi csatatérről érkezett. Vasárnap elnökválasztás Lengyelországban. Éljen Nawrocki! Ha tudni akarjátok, barátaim, hogy milyen az igazi liberális demokrácia, akkor kérdezzétek meg őt!

Lengyelországban hihetetlen dolgok történnek. Lábbal tipornak minden európai szabályt és minden alkotmányos elvet. És Brüsszel ezt tűri. Mit tűri? Támogatja! Micsoda szégyen! Harmincöt éve vagyok az európai politikában, de ilyen szégyenteljes dolgot, amit a lengyelekkel tesznek, amit a PiS-szel tesznek, még életemben nem láttam.

A brüsszeli vezetésnek már csak ezért is távoznia kellene. Isten hozott, Mateusz!

És itt van velünk Alice Weidel elnök asszony, aki a Szuverén Nemzetek Euró­pája pártcsaládot képviseli. Elnök asszony, az ön látogatása nekünk különösen fontos. Mindannyian tudjuk, hogy a mi legfőbb brüsszeli ellenfelünk egy német, Herr Weber. Hungarofób, kicsinyes és bosszúálló. És nekünk, magyaroknak jó látni, hogy vannak rendes németek, akik jobban szeretik a hazájukat, mint Brüsszelt. Isten hozta, elnök asszony!

Van egy nagy harcosunk Ausztriából is: Herbert Kickl. Az ő meghívására Bécsben raktuk le a Patrióták alapkövét, amire ez a nagyszerű párt azóta felépült. Ha lenne igazság, ma Ausztria kancellárját Herbert Kicklnek hívnák. Ő nyerte meg a választást, csak ellopták tőle a kancellárságot. Kedves Herbert, lehet, hogy a politika nem igazságos, nem mindig igazságos, de hidd el, van benne morális egyensúly. El fog jönni a te időd, és nagy ünnepséget csapunk majd Bécsben, amikor Ausztria visszatér a patrióta országok klubjába. Isten hozott!

És van itt valahol egy ember közöttünk, aki Európa legbátrabb harcosa. Rendkívüli megpróbáltatásokat kell elviselnie. Sohasem beszél erről. Nem mondja, mert szerény, meg mert holland. Tudjátok, a hollandok azt hiszik, személyes érzelmekről beszélni valami illetlenség. A mi holland hősünk állandó életveszélyben, fenyegetések árnyékában él. Testőrök védik. Nincs egy nyugodt pillanata, talán csak itt, Magyarországon. A fanatikusok feketelistáján az első helyen áll. Miközben saját, baloldali, progresszív honfitársaitól sem kap egy jó szót, csak támadásokat. Egy ember, aki nem panaszkodik, csak szolgál. Rendületlenül és tapodtat sem hátrálva. Isten hozott! Büszkék vagyunk rád, Geert Wilders!

És vannak velünk franciák, izraeliek, közel-keleti keresztények, házelnök Paraguayból, Tony Abbott Ausztráliából. Mind kiváló harcos és remek ember. Titeket is köszöntelek! Isten hozott benneteket Magyarországon!

Micsoda változás egy év alatt! Valódi civilizációs fordulat! Donald Trump győzött, a Trump-tornádó végigsöpört a világon, és teljesen megváltoztatta azt. Visszaadta a reményt a világnak. Nem fulladunk bele a woke-tengerbe. Nem lepnek el bennünket a migránsok. Ő visszaadta a normális élet reményét. Visszaadta a béke reményét. Sokan vannak, akik segítették őt. Gratulálunk azoknak, akik ott voltak a fantasztikus amerikai győzelemnél. Ez a nyugati világ valaha volt legnagyobb visszatérése. The one, big, beautiful comeback.

És az micsoda pofon a baloldalnak, hogy nemcsak visszatért, hanem azt csinálja, amit megígért a választóinak. Én is elhűlve nézem. Ilyet lehet? Ez nemcsak Magyarországon lehetséges? Trump elnök első száz napja igazi igazságszérum nemcsak Amerikának, hanem az egész nyugati világnak. Illegálisan jöttél? Menjél haza! Eltörölte a genderrendeleteket. Száműzte a kritikai fajelméletet. Kitiltotta a woke-ideológiát a hadseregből. Nekiesett a mélyállamnak. Leleplezte a globális liberális hálózatot. Kiderült, minden igaz, amit gondoltunk: fedett ügynökök, árnyékintézmények, pénzmosó gépezetek, politika és politikusok pénzelése idegen országban, így Magyarországon is. Itt áll előttünk meztelenül az egész Soros-birodalom! A király meztelen! Elég ronda látvány.

Barátaim, a fény végre bevilágít a legsötétebb zugokba is. Van is riadt sipítozás. Itt is, Magyarországon is. Itt az új törvény: aki politikával foglalkozik, nem fogadhat el pénzt külföldről. Ez ilyen egyszerű. És visszatért a béke reménye is. Reméljük, hamarosan nem kell naponta százaknak meghalniuk a frontvonalon. Reméljük, nem kell szétlőni városokat. És reméljük, hogy nem kell dollármilliárdokat beleölni egy megnyerhetetlen háborúba. Donald Trump győzelme és a liberálisok bukása olyan, mint egy álom. Az Egyesült Államok megmenekülhet, és visszatérhet az amerikai álom.

De mi lesz velünk? Mi lesz az euró­paiak álmával? Nekünk is volt egy álmunk. A mi európai álmunk arról szólt, hogyha mi, európai népek összefogunk, akkor nem lesz többé háború, akkor jólétben és biztonságban élhetünk. Dolgozzunk együtt, a szuverén államok fogjanak össze, és hozzuk létre a világ legbiztonságosabb és legfejlettebb kontinensét. Ez volna az Európai Unió, az európai integráció. De, barátaim, ezt az álmot elrabolták. Brüsszel rabolta el. Kisiklatta a jövőnket. Az európai álom helyett ma egy rémálmot kapunk. Az európai emberek nem érzik magukat biztonságban a saját országukban, a saját városukban, a saját utcáikon. Idegenek lettek ott, ahol húsz éve még otthon voltak.

Ez egyszerű matematika: ellakják tőlük a városaikat. Ez nem integráció, ez szervezett népességcsere. Az európai jólét helyett tönkremennek a vállalatok. Kétszer, négyszer annyit fizetünk a villanyért és a gázért, mint az Egyesült Államokban. A Green Deal, a zöldátállás megöli a gazdaságainkat. Lassan egy paródiává válik. És most, amikor egy nehézsúlyú amerikai elnökkel kellene tárgyalni kereskedelemről és a vámokról, kiderül, hogy nekünk csak pehelysúlyú vezetőink vannak.

És oda az európai szabadság is. Európában eldurvultak a dolgok. A legdurvább hatalmi harc zajlik. Nem ismernek se Istent, se embert. Le Pent bírósági ítélettel zárják ki az elnökségi versenyből. Salvinit bíróság elé rángatják. Az AfD nemzetbiztonsági eljárás alatt áll. A Patrióták rendezvényeit erőszakkal akadályozzák. Kommunista-baloldali verőlegények támadnak a jobboldaliakra.

J. D. Vance-nek igaza van: ma Európában nem kívülről fenyegetik a szabadságot, hanem belülről akarják megdönteni. És mindenki látja, hogy baj van. Az egész kóceráj inog és roskadozik. Változtatni kell. Ez így nem mehet tovább! Ezt az ellenfeleink is tudják.

Két terv van az asztalon. Az egyik a liberális, a másik a patrióta terve Európának. A liberális terv a régi, kulturális alapzatú, keresztény Európát meghaladottnak tartja. Túl akarnak rajta lépni. Évtizedek óta dolgoznak, hogy új identitást fabrikáljanak a kereszténység és a nemzet helyett. Először – jól emlékszem – a jóléttel jöttek: ereszd el a hagyományaidat, és akkor Európa lesz a boldog és korlátlan fogyasztás világa. Ez nem vált be. Aztán jött, hogy Európa lesz a befogadás kontinense. És oda jutottunk, hogy a belga–izraeli fociválogatott meccseit Brüsszel helyett Budapesten kellett megrendezni. És most, Trump győzelme után itt az újabb ötlet: Európa a globális liberális birodalom védőbástyája akar lenni. Amerikából a liberálisok Brüsszelbe menekülnek. Washington után Brüsszel az új Mekkájuk.

De Brüsszellel még nem is az a legfőbb baj, hogy progresszív-liberális bürokraták uralják. A legfőbb baj az, hogy Brüsszel háborúpárti. Miközben az Egyesült Államok végre békepárti lett, Brüsszel beleragadt a háborúba. A liberális terv szerint Európát a háborúra hivatkozva centralizálni kell. Ha háború, akkor még több Brüsszel, még kevesebb szuverenitás. A liberális terv szerint Európának a háborúra hivatkozva új gazdasági modellt, egy háborús gazdasági modellt kell építenie. A háború az ő fejükben a gazdaság motorja. Közös eladósodás, központi irányítás és háborús kassza. Ennek a liberális tervnek a kulcsa Ukrajna. Az ukrán állam gyorsított európai uniós tagsága az alkalmas ürügy Európa háborús átszervezésére. A liberális terv egy háborús, centralizált és eladósodott Európához vezet, ahol nincs szabadság, de van engedelmesség.

Na, ez a baj Magyarországgal! A magyar szabad fajta, szabadon tenyészik, és nehezen hajlik a térdünk. Engedelmesség és alávetés helyett inkább a saját feje után megy. Nekünk is van egy tervünk. Egy patrióta terv. Ez négy pontból áll.

Először is békét akarunk. Nem kell új keleti front, ezért nem kell Ukrajna európai uniós tagsága sem. Másodszor: szuverenitást akarunk. Nem akarunk közös adókat, nem akarunk közös hitelfelvételt, és nem akarunk központi gazdasági irányítást. És nem akarjuk, hogy a pénzünket egy harmadik ország háborújába küldjék. Harmadszor: meg kell védenünk a szabadságot. Vissza kell adni az embereknek a politika, a gondolkodás és a vélemény szabadságát. És negyedszer: vissza akarjuk venni Európát a migránsoktól.

Keresztény kultúrát akarunk, nemzeti alapon álló iskolákat, félelem nélküli utcákat és városnegyedeket. Büszkék akarunk lenni a nemzeteinkre. Ez a patrióta terv.

Az európai politika ma és még néhány évig arról szól, hogy melyik terv győz. Ezt a csatát először mindenkinek otthon kell megnyernie, és utána közösen Brüsszelben. A tavalyi európai parlamenti választás fényes siker volt. Ha összeadom a három jobboldali frakciót, nagyobbak vagyunk, mint az EPP. Persze a politika nemcsak matematika, de a távlat világos. Összefogás kell. Lassan, lépésről lépésre, biztosan. Mire eljön a döntő csata ideje, egységesnek kell lennünk. De most először, kedves barátaim, mindenkinek otthon kell nyernie. A lengyeleknek, kedves Mateusz, most vasárnap, a cseheknek, kedves Andrej, ősszel, nekünk jövő tavasszal, és aztán a fran­ciáknak is, és akkor megvagyunk.

Akkor kezdődhet Brüsszel visszavétele a patrióták kezére. Ehhez szükségünk van Amerikára. Szükségünk van Trump elnök sikeres kormányzására.

Szükséges az amerikai és a brüsszeli liberális összeesküvés, a transzatlanti mélyállam szétbontása. Szükséges az amerikai liberális pénzcsapok elzárása. Vagyis az európai és az amerikai patriótáknak szükségük van egymásra.

A küldetés világos. A feladat nem bonyolult. Haza kell menni, és mindenkinek meg kell nyernie a maga választását. Csak győzni kell. A többi megy magától, mint a karikacsapás. Amerika után mi, európaiak is visszaszerezzük az álmainkat, és el fogjuk foglalni Brüsszelt.

Tegyük újra naggyá Európát! Hajrá, Magyarország, hajrá, Patrióták!

Isten óvja Magyarországot!

