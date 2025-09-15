"Európa a saját vesztébe rohan": Orbán Balázs kemény szavakkal illette az EU-t + videó
2025. szeptember 15., hétfő 19:20
| Hír TV
Orbán Balázs miniszterelnöki politikai igazgató szerint az Európai Unió nemcsak hanyatlik, hanem "saját kezűleg bontja le magát". Egy interjúban kifejtette, hogy a kontinens a nemzeti érdekek feladása és a Washingtonnak való alárendeltség miatt sodródik a jelentéktelenség felé.
Megdöbbentő felvételek láttak napvilágot: Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi tanácsadója fegyvernek látszó tárggyal a ruhája alatt jelent meg pártrendezvényeken. A volt tábornok nem először fenyegetőzik, korábban az "olyat bevernék neki, legszívesebben" mondattal, és az újságírók elleni erőszakos fellépéssel is felhívta magára a figyelmet.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Molnár Balázs helyettes-államtitkár váratlan kijelentést tett a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, miszerint Magyarország helye az Európai Unióban van. A politikus szerint az ország érdekei azt kívánják, hogy minél több magyar szakember dolgozzon brüsszeli intézményekben, ezzel növelve Magyarország érdekérvényesítő képességét.
Orbán Viktor a röszkei határ ostromának 10. évfordulója alkalmából hangsúlyozta, hogy a magyar emberek biztonsága nem lehet alku tárgya. A miniszterelnök kijelentette, hogy a kormány továbbra is megvédi az országot az illegális migrációtól, és nem enged a politikai nyomásnak. A cikk feleleveníti a 2015-ös eseményeket, amikor a rendőröket kövekkel dobálták, és az egész határátkelő háborús zónává vált.
A Tisza Párt honvédelmi tanácsadója, Ruszin-Szendi Romulusz egy rádióműsorban megdöbbentő kijelentést tett: „amivel ölni lehet, az közel áll a szívemhez.” Ez a mondat még vezérkari főnöki szolgálata idején hangzott el. A Tisza-párt, amely a szeretet és a béke országát hirdeti, most egy olyan személyt juttatott kulcspozícióba, akinek a múltja szembemegy az általuk hirdetett értékekkel.