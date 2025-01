EU-elnökség - Zsigmond Barna Pál: sikeres volt Magyarország uniós elnöksége

Megosztás itt:

"A magyar elnökség ebben is sikeres volt, bátor volt, közelebb vittük a nyugat-balkáni országokat az európai integrációhoz, ez Európának gazdasági, stratégiai, biztonsági, migrációs érdeke" - mondta az államtitkár. Zsigmond Barna Pál kifejtette, a migráció vonatkozásában is előrelépést ért el a magyar elnökség, úgy fogalmazott, "most már ki lehet mondani, hogy ez egy illegális migrációs folyamat, amit meg kell állítani, és védeni kell a határokat".

Szólt arról, hogy nagyon sokan dolgoztak az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma által vezetett folyamatban, így a teljes magyar közigazgatás és a politika sikere a magyar elnökség. Hangsúlyozta: mindenki rádöbbent arra, hogy Európa gazdasági értelemben is lemaradt a versenytársaktól, a Budapesti Nyilatkozat pedig konkrét feladatokat határoz meg határidőkkel, munkarendet állapít meg az Európai Bizottságnak, mit kell tenni a következő időszakban azért, hogy Európa gazdasága felzárkózzon.

Zsigmond Barna Pál elmondta, a hat nyugat-balkáni ország ügyében,Várhelyi Olivér uniós biztosnak is köszönhetően, módszertant dolgoztak ki. Vizsgálni kell, milyen eredményeket értek el, és akár Montenegró, akár Albánia, akár Szerbia esetében világosan látszik, hogy haladtak a tárgyalási folyamatban - tette hozzá. Az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára az M1-en arról is beszélt, hogy "háborús pszichózis uralkodott Brüsszelben, ez felhőként mindenre rávetült, és sokszor azt éreztük, azt láttuk, hogy Brüsszel nem az európai emberek érdekeit, hanem Ukrajna érdekeit képviseli, akár az európai emberek érdekeivel szemben".

Véleménye szerint a gáz is ilyen történet, mert az európai érdek az lenne, hogy érkezzen Ukrajnán keresztül az orosz gáz, de Ukrajna elzárja a gázcsapokat, ezzel nehézségeket okoz azon közösség országainak, amelyhez csatlakozni szeretne. Zsigmond Barna Pál hangsúlyozta: a kormány az európai porondon is a magyar emberek érdekeit képviseli. Hozzátette: szerencsére Magyarország a Török Áramlat vezetéknek köszönhetően nincs kiszolgáltatva az ukrán gázvezetéknek. Ugyanakkor mindent meg kell tenni, hogy ne emelkedjenek az energiaárak, hogy jöjjön gáz az ukrán vezetéken keresztül, mert ez szolgálja az európai emberek érdekét.

Január elsejétől Lengyelország vette át Magyarországtól az Európai Unió soros elnökségét. A Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában az államtitkár úgy vélte, Lengyelország a magyar elnökséggel szemben próbálja pozicionálni magát, ami nem vezet jó irányba. Szükség lenne európai egységre, és ha nem tudnak egységes álláspontot kialakítani gazdasági kérdésekről, versenyképességről, migrációról, ha nem tudnak meghatározni stratégiai célokat, akár Oroszországgal vagy Ukrajnával szemben, akkor Európa lemarad a versenyben - mondta Zsigmond Barna Pál.

Hozzátette, bízik abban, hogy az esedékes választásokon a jobboldal kerül hatalomra az érintett országokban, és megerősödnek a "békepárti" erők. Ez nem lesz egyszerű folyamat, de a harcot nem adhatjuk fel - mondta.

Forrás: MTI

Fotó: Magyar Nemzet