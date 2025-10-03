Etika és MI: Magyar támogatással indul új nemzetközi kutatás

Megosztás itt:

A miniszter az MTI-nek adott nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a konzorciumba tömörült magyar és amerikai kutatók XIV. Leó pápa mesterséges intelligenciára vonatkozó iránymutatása alapján keresik majd a válaszokat az MI terjedése által felvetődő kérdésekre.

"Az Amerikai Katolikus Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem mesterséges intelligenciával és etikával foglalkozó kutatócsoportja 1 millió dolláros kormányzati támogatásból keres megoldásokat a jelenünk és a jövőnk szempontjából meghatározó kérdésre" - mondta.

Hankó Balázs washingtoni látogatásának második napján a Georgetown Egyetem alkotmányjogi intézetének hallgatói és oktatói előtt tartott előadást a magyar alkotmányosság, valamint a kultúra, az innováció és a családpolitika közötti összefüggésekről. A miniszter beszámolt a 2011-ben elfogadott magyar alaptörvényről, amelyről elmondta, hogy egyebek mellett rögzíti a családi értékvállalást, Magyarország keresztény elkötelezettségét, valamint az ország szuverenitásának alapelveit. Az alkotmány "egyértelmű iránytű arra, hogy az irányvesztett Európai Unióban hogyan lehet a patriótáknak a nemzeti identitást, a nemzeti kultúrát és a versenyképességet szolgálni"- fogalmazott.

Hankó Balázs a megújult magyar felsőoktatás működéséről, versenyképességének javulásáról tájékoztatta Ilya Shapiro alkotmányjogászt, a Manhattan Institute alkotmányossági kérdésekkel foglalkozó igazgatóját. A megbeszélésen szóba kerültek a magyar felsőoktatást érintő európai uniós korlátozások kérdései is, amivel kapcsolatban Ilya Shapiro érthetetlennek nevezte a Brüsszelből a magyar felsőoktatás felé irányuló megszorításokat.

