Belföld

Észak-koreai magasságok: a Tisza Párt 99,86%-os „Nemzet Hangja” csodája

2025. november 05., szerda 16:15 | Hír TV

Azt hittük, a politikai csodák kora lejárt, de Magyar Péter rácáfolt erre. A „Nemzet Hangja” nevű online kattintgatásuk 99,86%-os (!!!) egyetértést hozott az egyik kérdésben. Ez olyan elsöprő támogatás, amihez képest még az észak-koreai választások is szorosnak tűnnek. Mai elemzésünkben kíméletlen humorral boncolgatjuk ezt a nevetséges propagandaeszközt, és megvizsgáljuk, miért van szükségük erre az átlátszó illúziókeltésre.

  • Észak-koreai magasságok: a Tisza Párt 99,86%-os „Nemzet Hangja” csodája

A politika néha bonyolult, de a Tisza Párt újítása, a „Nemzet Hangja” szavazás annyira pofonegyszerűen átlátszó, hogy az már-már fáj. A jelenség tökéletes kórképet ad egy olyan mozgalomról, amely a valóság helyett a látszatok építésével van elfoglalva. Ahogy arra számítani lehetett, Magyar Péter – valószínűleg a 200 ezres adatárulási botrány és a hamisított tömegfotók lelepleződése miatti pánikban – figyelemelterelésbe kezdett.

És milyen figyelemelterelésbe! Létrehozott egy online kérdőívet, majd diadalmasan bejelentette, a „nemzet” 90% feletti arányban támogatja a Tisza Párt minden ötletét.

A józan ész alapján vizsgáljuk meg ezt a bámulatos bűvésztrükköt.

1. A kérdések abszurditása (humor kategória)

A „Nemzet Hangja” nem mérés, hanem egy populista kívánságlista, amelyre lehetetlen nemet mondani. Olyan, mintha megkérdeznék: „Egyetért azzal, hogy a nap süssön, a fű zöld legyen, és mindenki kapjon ingyen fagyit?”

„Akarod, hogy csökkentsük az adódat?” – 98,23% IGEN. (Micsoda meglepetés!)

„Akarod, hogy megemeljük a nyugdíjakat ÉS még évi 200 ezret is adjunk?” – 98,29% IGEN. (Ki mondana erre nemet?)

„Akarod, hogy elvegyük a milliárdosok vagyonát?” – 96,41% IGEN. (A klasszikus irigység-kártya, mindig bejön.)

Az Észak-Koreai Eredmény: 99,86%

De a csúcspont, a szarkazmus netovábbja az 5. kérdés: "Egyetért azzal, hogy (...) megerősítse a gyermekvédelmi rendszert?" Erre a válasz 99,86% igen és 0,14% nem.

Álljunk meg egy pillanatra! Egyrészt, ez az egyetértés olyan észak-koreai magasságokat idéz, ami egy demokráciában statisztikai képtelenség. Másrészt – és ez a humorosabb része – ki az a 0,14%? Ők kicsodák? A Tisza Párt táborán belül létezik egy kemény mag, amely aktívan a gyermekvédelem ellen kampányol? Vagy ők azok, akik félrekattintottak? Ez a szám önmagában leplezi le az egész "szavazás" komolytalanságát.

3. A „Nemzet Hangja” – Vagy csak a Tisza Párt visszhangkamrája?

A legelső kérdés, amit egy józan ember feltesz: Kik szavaztak? Magyar Péter „több százezer magyar emberről” beszél. De kik ők? Léteznek? A saját, fanatikus követőik a Facebookon? Azok az emberek, akiknek az adatait a párt (vagy az ukrán fejlesztők?) kezelik a botrányos applikációban? Vagy bárki az internetről, aki tízszer is rákattinthatott az „igen” gombra?

A helyzet az, hogy nem tudjuk. Ez a "szavazás" teljesen ellenőrizhetetlen, módszertanilag egyenlő a nullával. Ez nem közvélemény-kutatás, ez egy online tapsgenerátor. A Tisza Párt lényegében megkérdezte a saját szimpatizánsait, hogy egyetértenek-e a Tisza Párttal.

A döbbenetes eredmény: igen, egyetértenek. Gratulálunk!

A valódi ok: a pánik és a figyelemelterelés

De miért van szükség erre a kínos bűvésztrükkre? A válasz a józan ész alapján nyilvánvaló, mert bajban vannak, nem kicsit, nagyon.

A valóság: Október 23-án a Békemenet tömege nagyságrendekkel nagyobb volt, mint az övé.

A Tisza-valóság: „Amit a Nemzeti Menet megmutatott... azt erősítik meg a kutatások is: tartós... a TISZA többsége.”

A valóság: Kiszivárgott 200 ezer támogatója adata, a saját informatikusai szerint is egy félkész app miatt, amit Magyar Péter erőltetett ki. A botrány miatt hatósági és nemzetbiztonsági vizsgálat indul.

A Tisza-valóság: Csend. Vagyis dehogy! Gyorsan itt egy új „szavazás”, ami 99,86%-ban igazolja a Vezért!

Látjuk a technikát? Amikor a valóság (adatlopás, kisebb tömeg) kínos, gyorsan gyártani kell egy alternatív valóságot (egy 99%-os online szavazást), és azt kell kiabálni, hogy az az igazi.

Konklúzió: a király új ruhája

Ez a „Nemzet Hangja” szavazás nem más, mint a császár új ruhájának modern verziója. Egy átlátszó blöff, egy kétségbeesett figyelemelterelési kísérlet egy olyan politikustól, akinek a projektje a valósággal való ütközés első pillanatában (adatbotrány, tömegméret) darabokra hullik.

A józan ész azt diktálja: ne dőljünk be a 99%-os meséknek.

Inkább tegyük fel a kérdést: Hol van a 200 ezer áldozat kártalanítása? Hol van a felelősségvállalás? És hol van az a fejlesztő cég, akiről mélyen hallgatnak? Azokra a válaszokra sokkal jobban kíváncsiak lennénk, mint egy online szavazás manipulált eredményeire.

