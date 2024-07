Este nyolckor hirdetik ki a felvételi ponthatárokat

Azok a felvételizők, akik a jelentkezéskor megadták a mobilszámukat, 20 órától kapnak sms-t az eredményről. Akinek most nem sikerült bejutnia a megjelölt felsőoktatási intézménybe, az július 30. és augusztus 7. között, a pótfelvételi eljárás részeként jelentkezhet máshová. Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára hétfőn az M1 aktuális csatorna reggeli műsorában elmondta, az új felvételi rendszernek is köszönhetően, a tavalyihoz hasonlóan, idén szintén meghaladja a 120 ezret a felsőoktatási intézményekbe jelentkezettek száma.

Ezzel eldől, hogy a több mint 120 ezer jelentkező közül az általános eljárásban hányan kerülnek be egyetemre, főiskolára. A központi ponthatárváró rendezvényt ezúttal Debrecenben tartják, de Budapesten és számos más nagyvárosban is szerveznek hasonló Pont ott partit.

