Esős nyár után olcsóbb fürdőzés: kedvezményekkel indul az őszi szezon

A nyári időszakban nem csupán a vendégszám, hanem a szolgáltatások iránti kereslet is kiemelkedő, így a nyári hónapok teljesítménye kulcsszerepet játszik a fürdők fenntartható működésében. De miként alakult az idei nyár a hazai fürdőkben, erről kérdeztük a Magyar Fürdőszövetség elnökét.

Így alakult az idei szezon a hazai fürdőkben

Kántás Zoltán szerint a 2025-ös nyári szezon összességében jónak nevezhető, amely stabil alapot teremt a minőségi szolgáltatások fenntartásához. Az időjárás azonban ezen a nyáron többször beleszólt a szezonális fürdők vendégforgalmába. A nyári szezon sikerét leginkább az időjárás befolyásolja, amely változékonyságával nagy kockázati tényező minden üzemeltető számára.

