ZSAROLNI PRÓBÁLTA SESZTÁK MIKLÓS A MINISZTERELNÖKÖT A VÁLASZTÁSOK UTÁN. A VOLT FEJLESZTÉSI MINISZTER ORBÁN VIKTORT AZZAL FENYEGETTE MEG, HOGY LEMOND MANDÁTUMÁRÓL, HA NEM MARADHAT A TÁRCA ÉLÉN 24.HU. MA TESZNEK ESKÜT AZ ÚJ KORMÁNY MINISZTEREI AZ ORSZÁGGYÛLÉSBEN, MIUTÁN ÁDER JÁNOS KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKTÕL ÁTVESZIK KINEVEZÉSÜKET. HETEKEN BELÜL KIÍRJÁK A TERVPÁLYÁZATOT AZ ÚJ BUDAI SZUPERKÓRHÁZRA. ZÁVECZ: HOSSZÚ TÁVON BAJBA KERÜLHET AZ MSZP ÉS A DK, AMIÉRT NEM TÚL NÉPSZERÛ A FIATALOK KÖRÉBEN. 2019 VÉGÉN, VAGY 2020 ELEJÉN KEZDÕDHET AZ ÚJ BLOKKOK ÉPÍTÉSE A PAKSI ATOMERÕMÛBEN. TÖBB MULTICÉG IS TÁVOZIK MAGYARORSZÁGRÓL A MUNKAERÕHIÁNY MIATT MAGYAR IDÕK. VARGA MIHÁLY: A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK ERÕSÍTÉSE A CIKLUS LEGFONTOSABB GAZDASÁGI FELADATA. SZIJJÁRTÓ: TOVÁBBRA IS TÁMOGATJA A KORMÁNY A KÜLFÖLDI BEFEKTETÉSEKET. KIRÚGHATJA HANDÓ TÜNDÉT AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS. EGY FELMÉRÉS SZERINT A 12 ÉVES MAGYAR GYEREKEK FOGAZATA A LEGROSSZABB EURÓPÁBAN. IDÕHÚZÁSRA JÁTSZIK AZ ORBÁN-KORMÁNY A SOROS-EGYETEM ÜGYÉBEN AZ EURÓPAI PARLAMENT OKTATÁSI BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKE SZERINT. MINDEN MAGYAR FELIRATOT LERETUSÁLTAK A KOLOZSVÁRI VÁROSNAPOKAT REKLÁMOZÓ 100 ÉVES FOTÓRÓL ALFAHÍR. MÁJUS VÉGÉN TALÁLKOZHAT AZ AMERIKAI KÜLÜGYMINISZTERREL SZIJJÁRTÓ PÉTER EGY HIVATALOS WASHINGTONI LÁTOGATÁSON. KONZULTÁCIÓRA HAZARENDELTÉK A PALESZTIN HATÓSÁG BUDAPESTI NAGYKÖVETÉT. IZRAEL ÁLLAM BUDAPESTI NAGYKÖVETE SZERINT A PALESZTIN NAGYKÖVET VISSZAHÍVÁSA EGY SZÍNJÁTÉK. DONALD TRUMP: A NATO-TAGÁLLAMOK NEM FIZETIK MEGFELELÕ MÉRTÉKBEN KÖTELEZÕ HOZZÁJÁRULÁSAIKAT. AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN EGY ÉVE TART A NYOMOZÁS, HOGY DONALD TRUMP ÖSSZEJÁTSZOTT-E AZ OROSZOKKAL AZ ELNÖKVÁLASZTÁSI KAMPÁNYBAN. A SZENÁTUS HÍRSZERZÉSI BIZOTTSÁGA: AZ OROSZ ELNÖK MAGA RENDELTE EL A BEAVATKOZÁST TRUMP JAVÁRA. VÁRATLAN TALÁLKOZÓT TARTOTT BASSÁR EL-ASZAD SZÍRIAI ÁLLAMFÕ SZOCSIBAN VLAGYIMIR PUTYIN OROSZ ELNÖKKEL. MACRON: FRANCIAORSZÁG FELADATA A BÉKE ÉS A STABILITÁS BIZTOSÍTÁSA A KÖZÉP-KELETI TÉRSÉGBEN. ANGELA MERKEL: NINCS ÉRTELME CSATLAKOZÁSI CÉLDÁTUMOKRÓL BESZÉLNI AZ EU NYUGAT-BALKÁNI BÕVÍTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN. MERKEL: VALAMENNYI UNIÓS TAGORSZÁG KIÁLL AZ IRÁNI ATOMALKU MELLETT. PENTAGON: A JÖVÕBEN IS HASONLÓ MÓDON RENDEZIK MEG A DÉL-KOREÁVAL KÖZÖS AMERIKAI HADGYAKORLATOKAT. ÕRIZETBE VETT 132 EMBERT A RENDÕRSÉG BRAZÍLIÁBAN GYERMEKPORNOGRÁFIA MIATT. HALÁLRA GÁZOLTAK EGY PÁLYAMUNKÁST AZ M0-ÁSON, AMIKOR EGY TEHERAUTÓBA CSAPÓDOTT EGY KAMION. BETÖRTEK ÉS ELVITTEK MINDEN KÉSZÜLÉKET EGY BELVÁROSI IPHONE MÁRKABOLTBÓL. KÉT SZEMÉLYGÉPKOCSI KARAMBOLOZOTT GYÖNGYÖSÖN, TÖBBEN MEGSÉRÜLTEK.